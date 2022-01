Mainau statt Madeira 8 Ideen für Traumurlaub in Deutschland

Ein Bergpanorama am See hat einen ganz eigenen Zauber, besonders am Morgen oder im Abendlicht. Und das bietet der Bodensee genauso wie die Oberitalienischen Seen. Wer sich wie am Lago Maggiore fühlen möchte, wird im wundervollen Grandhotel Bad Schachen bei Lindau glücklich: Das Haus, seit 1752 in Familienbesitz, verströmt mit eigenem Strandbad und Blick auf die österreichischen und schweizerischen Alpen das historische Flair, das wir auch an den Prachtbauten am Lago Maggiore so lieben ( badschachen.de ).