MacLaren’s – How I Met Your Mother

Neun Staffeln lang konnten wir durch die Erinnerung von Ted, das Leben von ihm und seinen Freund:innen Lilly, Robin, Marshall und Barney in ihren Dreißigern begleiten. Eine zentrale Rolle in seinen Geschichten spielt ihre Stamm-Bar, das „MacLaren’s Pub“. Wenn auch du wie die kleine Gruppe einen Burger oder Bier an einem Tisch mit deinen Freund:innen genießen möchtest, musst du dafür nicht mal in die USA reisen. Zwar ist die auf dem MacLaren’s Pub basierende Bar in New York, doch eine fast originalgetreue Nachbildung befindet sich in der Boxhagener Straße in Berlin.

