Wir brauchen uns nur umzuschauen und stellen fest: Wir haben ein Problem! Und zwar nicht nur ein kleines, sondern ein ganz schön großes … Berge voller Müll, Klimaerwärmung, Artensterben, Waldsterben etc. Die Liste ist schier endlos und lässt uns manchmal völlig überfordert und hilflos zurück. Da wir aber alle nur Menschen sind und nicht an allen Problemen gleichzeitig arbeiten können, hilft es, sich auf ausgewählte und einzelne Dinge zu fokussieren. Dabei werden diese Fragen prägnant: Was liegt dir am Herzen, wo und wie kannst du dich einbringen und was macht dir dazu auch noch richtig Spaß? Denn Spaß an einer Sache zu haben, ist unglaublich wichtig und er soll ja nicht zu kurz kommen. Und im Handumdrehen stellen wir fest, da gibt es tatsächlich eine ganze Menge, was wir machen können! Wir stellen dir elf Projekte und Initiativen vor, bei denen deine Abenteuerlust geweckt wird, du garantiert etwas erlebst und nebenbei auch noch Gutes tust. Lass dich überraschen, es gibt mehr außergewöhnliche Aktionen, als du denkst!

