Airport-Ranking Das ist der schlechteste Flughafen der Welt – und er liegt in Europa

Damit wir uns im Urlaub gut erholen können, wollen wir nicht gleich zu Beginn gestresst sein. Wie reibungslos es am Flughafen läuft, spielt da eine große Rolle. Hier erfährst du, welche Airports am besten organisiert sind – und wo Verspätungen und Co. fast an der Tagesordnung sind.

Verspätungen, Annullierungen, Gepäckverluste – aktuell haben viele Flughäfen durch den Personalmangel und die hohen Passagierzahlen mit Problemen zu kämpfen. Aber auf welchen Flughäfen stehen die Chancen am besten, dass alles reibungslos verläuft – und auf welchen am schlechtesten? Das Fluggastrechte-Portal "AirHelp" analysiert regelmäßig, welche Airports am zuverlässigsten sind und auf welchen es am meisten Schwierigkeiten gibt. Dabei bewertet das Portal die Verspätungen, die Qualität der angebotenen Dienstleistungen sowie die Anzahl der Restaurants und Geschäfte.

Airport-Ranking: Die besten und schlechtesten Flughäfen der Welt

132 Flughäfen haben die Expert:innen sich dafür genauer angesehen. Das Schlusslicht des Rankings liegt laut AirHelp in Portugal. Der Flughafen in Lissabon kam bei der Bewertung mit 5,76 von 10 möglichen Punkten am schlechtesten weg. Auf Platz 2 und 3 der schlechtesten Flughäfen befinden sich mit 5,78 Punkten der Kuwait International Airport sowie der Eindhoven Airport in den Niederlanden mit 5,92 Punkten. Damit liegen zwei der drei schlechtesten Flughäfen in Europa.

Das beste Erlebnis haben Fluggäste offenbar in Doha in Katar. 8,39 von 10 Punkten vergibt AirHelp an den Hamad International Airport. Auf den Rängen 2 und 3 folgen mit jeweils 8,38 Punkten der Tokio International Airport in Japan sowie der Flughafen Athen in Griechenland.

Unter den Top 10 der besten Flughäfen findet sich übrigens kein einziger deutscher Airport. Der erste deutsche Flughafen steht erst auf Platz 51, dabei handelt es sich um Hannover. Auf Platz 54 folgt Stuttgart. Der Hamburger Flughafen schafft es gerade mal auf den 74. Rang, Berlin Schönefeld erreicht Platz 79. Nürnberg liegt auf Rang 90, Berlin Tegel auf dem 96. Platz, und München schafft es mit Rang 99 gerade noch so in die Top 100. Der größte deutsche Flughafen in Frankfurt bekommt Rang 113, Düsseldorf Platz 118.

Das sind die Top 10 der besten Flughäfen weltweit

Wer noch spontan Urlaub buchen möchte und das entspannteste Flugerlebnis sucht, könnte einen dieser Airports ansteuern:

Hamad International Airport, Doha (Katar) Tokio International Airport, Tokio (Japan) Athen International Airport, Athen (Griechenland) Afonso Pena International Airport, Curitiba (Brasilien) Gdańsk Lech Wałęsa Airport, Danzig (Polen) Moskau Sheremetyevo International Airport (Russland) Singapore Changi Airport (Singapur) Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport, Hyderabad (Indien) Flughafen Teneriffa Nord, Teneriffa (Spanien) Viracopos/Campinas International Airport, Campinas (Brasilien)

Das sind die 10 schlechtesten Flughäfen der Welt

Meiden solltest du allerdings diese Airports, wenn es irgendwie geht: Sie haben von AirHelp die schlechtesten Bewertungen bekommen:

Flughafen Humberto Delgado, Lissabon (Portugal) Kuwait International Airport, Kuwait (Kuwait) Eindhoven Airport, Eindhoven (Niederlande) Henri Coandă International Airport, Bukarest (Rumänien) Malta International Airport, Malta (Malta) Manchester Airport, Manchester (UK) Paris Orly Airport, Paris (Frankreich) Porto Airport, Porto (Portugal) Billy Bishop Toronto City Airport, Toronto (Kanada) London Gatwick Airport, London (Großbritannien)

Verwendete Quelle: airhelp.com