Du hast große Lust, mal alleine loszuziehen, doch die Angst hält dich ab? Vielleicht hilft dir dieses Ranking der sichersten Städte, über deinen Schatten zu springen.

Allein zu verreisen ist unschlagbar gut, weil man so unabhängig und frei ist: keine Kompromisse, keine Absprachen, keine Konflikte, dafür maximale Offenheit für Begegnungen, Situationen, Inspirationen. Dabei lernt man sich selbst ganz neu kennen.

Das Blöde: Frauen fürchten sich häufig davor, ohne Begleitung zu verreisen, weil sie sich so verletzbar fühlen – und trauen sich nicht, ihre Koffer zu packen und aufzubrechen. Logisch, viele von uns haben schon in der Heimat schlechte Erfahrungen mit Übergriffen durch Männer gemacht. Und so verwundert es nicht, dass eine Umfrage der Reise-Website "Way Away" ergeben hat, dass viermal so viele Frauen wie Männer Alleinreisen für unsicher halten.

Da ist es gut zu wissen, in welchen Städten die Wahrscheinlichkeit, Probleme zu bekommen, minimal ist. Das US-amerikanische Reiseversicherungsunternehmen "Berkshire Hathaway Travel Protection" hat die beliebtesten Städte weltweit ermittelt und Städtereisende gefragt, wo sie sich am sichersten gefühlt haben. Zu den Umfragewerten wurden die Ergebnisse des "Safe Cities Index", des "Current Crime Index" und der Stadtbewertungen von "GeoSure Global" hinzugezogen.

Reykjavík liegt in Sachen Sicherheit auf Platz 1

Wie bereits in anderen Sicherheits-Rankings ist Islands Hauptstadt Reykjavík der Gewinner. Der zweite Platz geht an Kopenhagen, der dritte an die kanadische Metropole Montreal. Deutschland ist nur einmal in den Top Ten weltweit vertreten: Berlin kam auf Platz 8.

Das sind die 10 sichersten Städte für alleinreisende Frauen

Reykjavík Kopenhagen Montreal Amsterdam Seoul Singapur Tokio Berlin London Sydney

Und, wohin zieht es dich?

Verwendete Quellen: Reise Reporter, Der Standard, Way Away