Anti-Fernweh-Rezepte: Die Sommer-Cocktails aus deinem Lieblingsurlaubsland

Erinnerst du dich auch so gern an die Sundowner-Abende im Urlaub? Die kannst du Zuhause auch haben – mit den richtigen Rezepten und der richtigen Begleitung.

Warst du im Urlaub auch immer so glücklich, als ihr nach einem sonnendurchfluteten Tag beim Sundowner zusammensaßt? Du warst frisch geduscht und die Kinder (falls vorhanden) schlummerten zufrieden in ihrem Bett oder tobten noch mit den anderen – das Leben war perfekt.

Falls du jetzt Fernweh bekommst, kannst du die warmen Augustabende noch sehr gut dafür nutzen, um dich in deine schönsten Urlaubsmomente zurückzuversetzen. Am besten als erstes den ollen Shaker aus dem Küchenschrank kramen, Zutaten einkaufen, Eiswürfel ansetzen, Freund:innen zusammentrommeln und dann auf dem Balkon oder der Bank vor dem Haus auf das Leben anstoßen. Falls du weder Balkon noch Bank hast, lade dich bei privilegierteren Mitmenschen ein und bringe alles mit. Chin-chin!

Hier kommen die Cocktail-Rezepte aus deinem Lieblingsurlaubsland, mit denen du dir prickelndes Urlaubsfeeling nach Hause holst.

1) Italien: Negroni

Der bitter-süße Negroni ist ein klassischer italienischer Cocktail, der zu gleichen Teilen aus Wermut, Gin und Campari gemixt wird. Der erste soll 1919 in Florenz gerührt worden sein. Geht schnell in den Kopf, ist aber so köstlich wie komplex!

Die Zutaten für den Negroni

2 cl Gin

2 cl Campari

2 cl Roter Wermut

Orangenschale oder -Scheibe für die Garnitur

Eiswürfel

2) Kanarische Inseln: Barraquito

Die Kanaren werden nicht nur wegen ihrer zahllosen Sonnenstunden und ihrer Vielfältigkeit geliebt, auch kulinarisch haben sie was zu bieten. Vor allem der Sommerdrink Barraquito, der ursprünglich aus Teneriffa stammt, erfreut sich auf allen Inseln großer Beliebtheit. Die fein abgestimmte Mischung aus Milch, Licor 43 und Espresso verspricht eine süße Erfrischung, die wach macht.

Die Zutaten für den Barraquito

80 ml Espresso

1 cl Likör (Licor 43)

3 TL Gezuckerte Kondensmilch

30 ml aufgeschäumte Milch

1 Prise Zimt

1 Stück Limettenschale

Eiswürfel

3) Australien: Australiana Spritz

Auch die Australier:innen haben den Spritz für sich entdeckt. Während wir am liebsten den sonnuntergangfarbenen Aperol Spritz genießen, haben die "Aussies" ihre eigenen Varianten kreiert. Diese hier ist besonders beliebt.

Die Zutaten für den Australiana Spritz

20 ml Dry Gin

20 ml Weißer Wermut

30 ml Prosecco

60 ml Mineralwasser

2 Limettenscheiben

1 Rosmarinzweig

Eiswürfel

4) Frankreich: French 75

Der französische Cocktail-Klassiker ist etwas tückisch, denn der prickelnde Champagner verführt dazu, die Wirkung des Gins zu unterschätzen. In Frankreich kennt man ihn als French Soixante-Quinze, was so viel heißt wie French 75. Der klassische Cocktail beweist, dass man für einen hervorragenden Drink nicht viele Zutaten braucht.

Die Zutaten für den French 75

4 cl Gin

2 cl Zitronensaft

2 cl Zuckersirup

Champagner

Zitronenscheiben zum Garnieren

Eiswürfel

5) Griechenland: Ouzo Sun

Ouzo und Sonne – griechischer wird's nicht. Wer dem Peloponnes, den Inseln Thassos oder Kreta hinterhertrauert, füllt sich am besten diesen Cocktail ins Glas.

Die Zutaten für Ouzo Sun

60 ml Ananas- und Orangensaft

1 EL Limettensaft

4 cl Ouzo

2 cl Wodka

2 kleine Ananasspalten

Eiswürfel

Zum Wohl! Zum Snacken und für die Basis vielleicht ein paar gesalzene Chips oder Bruschetta zu den Drinks reichen.