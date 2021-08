Ausgezeichnet Das sind die 12 besten Hotels in Europa

Die Gäste haben entschieden: Beim "Travellers Choice Award" 2021 haben sie die besten Hotels in Europa gekürt. Spolier: Drei der beliebtesten stehen auf der griechischen Halbinsel Chalkidiki.

1) Schweiz: The Omnia, Zermatt

Der New Yorker Architekt Ali Tayar hat das amerikanische Konzept der Mountain Lodge mit dem Schweizer Umfeld des "The Omnia" in Einklang gebracht. Jetzt kann man hier Genuss auf allen Ebenen erleben, und das mit Blick aufs berühmte Matterhorn. Ein Gast schwärmt: "Einfach alles war perfekt: der Höhleneingang, der an einen James Bond-Film erinnert, der Ausblick von der Terrasse, der Spabereich drinnen und draußen, der sensationelle Service, die Auswahl an Whiskys, die unglaublich leckeren Schnitzel … .”

2) Griechenland: Sani Resort, Sani, Chalkidiki

“Uns allen (immerhin drei Generationen) hat die Atmosphäre am besten gefallen: elegant und trotzdem entspannt, mit der richtigen Mischung aus Professionalität und Freundlichkeit”, schreibt ein Gast. Das "Sani Resort" auf der Halbinsel Chalkidiki ist ein 5-Sterne-Hotel mit Spa und mehreren riesigen Pools - obwohl vor der Tür das glasklare Mittelmeer an den Strand plätschert.

3) Griechenland: Achtis Hotel, Afytos, Chalkidiki

Ebenfalls auf der Chalkidiki-Halbinsel Kassandra liegt das Boutique-Hotel "Achtis." Es ist ebenfalls luxuriös, aber kleiner, verspielter und grüner als die Schwester an der Westküste. “Sobald man durch das Tor hindurchgeht, ist man in einer Oase der Ruhe und des Friedens. Hier fühlt sich jeder Gast wie ein König. Die besonderen Aufmerksamkeiten machen so einen großen Unterschied”, betont ein glücklicher Gast.

4) Südtirol: Gardena Grödnerhof, Überwasser

“Hier ist alles perfekt: das Essen, der Service, die Zimmer, der Pool und das Spa. Ich war jetzt fünf Jahre in Folge hier und jeder Aufenthalt ist schöner als der vorherige. Ein zauberhaftes Erlebnis!”, schreibt ein Stammgast. Mit dem schön gestalteten Pool (Foto), den Spas und Restaurants vielleicht das perfekte Refugium für den nächsten Winterurlaub?

5) Türkei: Club Privé by Rixos, Belek

Im All-Inclusive-Resort "Club Privé by Rixos" östlich von Antalya an der türkischen Riviera kann man sich rundum verwöhnen lassen.

6) Dolomiten: Ambiez Family & Wellness, Trentino

Ihr wollt mit den Kindern in die Berge? Andere Familien empfehlen das Familienhotel "Ambiez Family & Wellness" im Trentino, wo sich Eltern erholen können, während der Nachwuchs von professionellen Animateur*innen bespaßt wird.

7) England: The Hari, London

Luxus in London: Das "The Hari" ist nicht nur sehr edel, es liegt auch noch ideal in der Nähe von Hyde Park, Buckingham Palace, der Royal Albert Hall und weiteren Attraktionen der britischen Hauptstadt.

8) Niederlande: Waldorf Astoria, Amsterdam

Wunderschön, aber leider auch nicht gerade günstig ist das "Waldorf" in Amsterdam. Gast Eva ist voll des Lobes: "Das Waldorf Astoria hat unsere Erwartungen in allen Bereichen weit übertroffen. Das Hotel ist an einem ruhigen Kanal gelegen und fügt sich wunderbar ein. Die Ausstattung ist gediegen und luxuriös. Der Empfang war herzlich mit Liebe für die Details. Die Mitarbeiter sind ausnehmend freundlich und hilfsbereit, von der Rezeption über den Concierge bis zu den Kellnern. Die Wünsche wurden uns fast von den Augen abgelesen, das Frühstück ist einzigartig. Der Spa Bereich ist auch sehr elegant und komfortabel. Wir haben uns wirklich wohlgefühlt und freuen uns darauf, wiederzukommen. Besser geht es einfach nicht!"

9) Portugal: Corpo Santo Lisbon Historical Hotel, Lissabon

Das elegante Fünf-Sterne-Hotel am Rande von Lissabons Altstadt lässt offenbar keine Wünsche offen. Schon das Frühstück im "Corpo Santo Lisbon Historical Hotel" sieht sensationell aus!

10) Türkei: Hotel Sultania, Istanbul

Nächtigen wie einst der Sultan - das geht im "Hotel Sultania" in der Altstadt Istanbuls, nur ein kurzer Bummel von der Hagia Sophia entfernt.

11) Frankreich: Hotel Le Bristol, Paris

Mehr geht kaum: Vier Michelin-Sterne, riesiger Garten, Pool auf dem Dach und ganz viel französische Eleganz an einer der besten Adressen der Stadt, der Rue du Faubourg Saint-Honoré. Wer nicht aufs Geld schauen muss, wird hier vermutlich ziemlich glücklich.

12) Griechenland: Ikos Olivia, Chalkidiki

"Vom Himmel auf Erden" spricht Beatrice in ihrer Bewertung des gehobenen All-Inclusive-Resorts "Ikos Olivia." Es liegt in einem 22 Hektar großen Park am Meer zwischen den Chalkidiki-Halbinseln Kassandra und Sithonia - und ist bereits das dritte Hotel in Griechenland, das es in die Top-Twelve schafft.