Ausgezeichnete Auszeit Die 5 gefeiertsten Wellnesshotels in Deutschland

In der kalten und ungemütlichen Jahreszeit kann ein Wochenende im Wellnesshotel Wunder wirken! Hier kommen die 5 beliebtesten Winterrefugien in Deutschland.

Jedes Jahr im Herbst werden bei den "Wellness Heaven Awards" die beliebtesten Wellnesshotels ausgezeichnet. Hoteltester:innen treffen eine Vorauswahl von 99 Häusern, aus denen dann mehr als 100.000 Nutzer:innen ihren Favoriten wählen. Diese 5 sind aktuell die beliebtesten Wellnesshotels in Deutschland.

1) Allgäu: "Bergkristall - Mein Resort im Allgäu"

Alpine Badewanne: Das "Bergkristall - Mein Resort im Allgäu" © Wellness Heaven

Das 4-Sterne-Superior-Hotel in Oberstaufen kam in der Kategorie "Kulinarik" auf den ersten Platz. Denn hier punktet eine nachhaltige Küche mit Vielfalt, Frische und Raffinesse. Das Haus ist im modernen Alpen-Schick gehalten, der Außenpool bietet einen Wahnsinnsblick in die Bergwelt und jeder einzelne Gast wird mit allgäuerischer Herzlichkeit begrüßt (www.bergkristall.de).

2) Bayerischer Wald: "5-Sterne Wellness- & Sporthotel Jagdhof"

Im Luxus baden: Das "5-Sterne Wellness- & Sporthotel Jagdhof" © Wellness Heaven

Das "5-Sterne Wellness- & Sporthotel Jagdhof" im Bayerischen Wald wurde in der Kategorie "Beste Suite" ausgezeichnet. Hier gibt es Luxus-Suiten, die mit eigener Sauna, überdachtem Whirlpool oder privatem Infinity-Pool ausgestattet sind. Nach Angaben des Hotels erwartet die Gäst:innen im Jagdhof auch Bayerns größte Wellness- und Wasserwelt (www.jagdhof-roehrnbach.de).

3) Karwendel: "Das Kranzbach"

Kranzbach © Wellness Heaven

Kein Wunder, dass "Das Kranzbach" in der Kategorie "Beste Lage" ausgezeichnet wurde! Das Wellnesshotel in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen steht ganz allein auf einem Alpenplateau inmitten von Buckelwiesen und Nadelwäldern, am Horizont erheben sich die zackigen Felsen des Karwendels. Zentrum des Resorts ist das englische Landschloss, das die adelige Musikerin Mary Portman sich hier erbauen ließ (www.daskranzbach.de).

4) Saarland: "Seezeitlodge Hotel & Spa"

Auf einem Kap am Bostalsee: Die "Seezeitlodge Hotel&Spa" © Wellness Heaven

Die "Seezeitlodge" im Naturpark Saar-Hunsrück bekam in Sachen Lage sogar noch etwas mehr Punkte als "Das Kranzbach". Das Hotel versteht sich als Kraftort und liegt auf einem kleinen bewaldeten Kap am Bostalsee – samt Sonnenterrasse mit Seeblick und keltischem Außensaunadorf (seezeitlodge-bostalsee.de).

5) Schwarzwald: "Hotel Berlins KroneLamm"

Tafeln im Schwarzwald: Das "Hotel Berlins KroneLamm" © Wellness Heaven

Das 4 Sterne-Superior Wellness- und Gourmethotel "Berlins KroneLamm" im Nordschwarzwald wurde ebenfalls in der Kategorie "Kulinarik" ausgezeichnet. Das Haus, das hoch über dem Teinachtal steht, bietet eine spektakuläre Hochsitzsauna, einen Spa nur für Erwachsene und Sterneküche.

Die 10 weiteren Sieger des "Wellness Heaven Awards" in Deutschland, Österreich und Italien findet ihr unter www.wellness-heaven.de/wellness/awards-2023