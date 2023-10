Brückentage 2024: So holst du im nächsten Jahr den meisten Urlaubstage raus

2024 wird sonnig – zumindest was die Urlaubstage angeht. Denn das neue Jahr hat noch mehr Brückentage als 2023 im Gepäck. Besonders der Mai tut sich als Wonnemonat in Sachen Urlaubsplanung hervor.

2024 fängt schon ziemlich gut an und geht dann noch besser weiter: Im ganzen Jahr fällt kein einziger Feiertag auf ein Wochenende (abgesehen von Oster- und Pfingstsonntag, die ja immer auf einen Sonntag fallen)! Am ersten Montag des neuen Jahres können wir erstmal gemütlich im Bett liegenbleiben und den Kater auskurieren. Die Arbeitswoche beginnt also erst am Dienstag – das heißt, wer gut plant, kann schon in der allerersten Woche des neuen Jahres mit 4 Urlaubstagen 9 freie Tage am Stück ergattern.

In diesem Jahr lohnt es sich besonders, sich schon mal mit den Brückentagen des kommenden Jahres vertraut zu machen, denn die Möglichkeiten sind vielfältig. An welchen Tagen du Urlaub einreichen solltest, um mithilfe der Brückentage möglichst viel Urlaub rauszuholen, kannst du dir mit der folgenden Liste ganz einfach erschließen.

So liegen die Feiertage 2024

Neujahr am 1. Januar: Montag

Internationaler Frauentag am 8. März (nur BE*, MV): Freitag

Ostern vom 29. März bis 1. April: wie üblich Freitag und Montag

und Tag der Arbeit am 1. Mai: Mittwoch

Christi Himmelfahrt am 9. Mai: Donnerstag , wie immer

, wie immer Pfingstmontag am 20. Mai: Montag , wie immer

, wie immer Fronleichnam am 30. Mai (nur BW, BY, HE, NW, RP, SL): Donnerstag

Augsburger Friedensfest am 8. August (nur Augsburg): Donnerstag

Mariä Himmelfahrt am 15. August (nur BY, SL): Donnerstag

Weltkindertag am 20. September (nur TH): Freitag

Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober: Donnerstag

Reformationstag am 31. Oktober (nur BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH): Donnerstag

Allerheiligen am 1. November (nur BW, BY, NW, RP, SL): Freitag

Buß- und Bettag am 20. November (nur SN): Mittwoch

1. Weihnachtstag am 25. Dezember: Mittwoch

2. Weihnachtstag am 26. Dezember: Donnerstag

Brückentage 2024: Den meisten Urlaub rausholen

Der Mai bietet die meisten Möglichkeiten, den Jahresurlaub mittels Brückentagen zu verlängern: mit dem 1. Mai an einem Mittwoch und Himmelfahrt (wie immer) an einem Donnerstag.

Der Oktober bietet einen Brückentag nach dem Tag der Deutschen Einheit, der 2024 auf einen Donnerstag fällt. Und im Dezember kannst du in der Weihnachtswoche mit nur einem Urlaubstag am Freitag 5 Tage freibekommen.

* BW = Baden-Württemberg; BY = Bayern; BE = Berlin; BB = Brandenburg; HB = Bremen; HH = Hamburg; HE = Hessen; MV = Mecklenburg-Vorpommern; NI = Niedersachsen; NW = Nordrhein-Westfalen; RP = Rheinland-Pfalz; SL = Saarland; SN = Sachsen; ST = Sachsen-Anhalt; SH = Schleswig-Holstein; TH = Thüringen