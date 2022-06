Endlich in den Urlaub! Und da sollte uns das Gepäcks-Chaos an den Flughäfen nicht die gute Laune verderben. Welche Dinge du unbedingt mit in dein Handgepäck packen solltest, damit dir während und nach dem Flug nichts fehlt, erfährst du hier.

Die Temperaturen steigen und die Reiselust wird größer, – kein Wunder also, das immer mehr Menschen in den Urlaub fliegen. Nach den Lockerungen der Corona Regelungen scheinen sich viele mal wieder einen lang ersehnten Sommerurlaub zu gönnen. So schön die Vorfreude auch sein kann, das Chaos am Flughafen kann einem für einen Moment die Laune so richtig vermiesen: Lange Wartezeiten, viele Menschen und immer wieder Verzögerungen mit dem Gepäck.

So kommt es manchmal eben auch dazu, dass wir selbst schon am Ziel angekommen sind, unser Gepäck aber noch nicht – ein Grund mehr, das Handgepäck bedacht zu packen, damit wir auch in dem Fall auf nichts Wichtiges verzichten müssen.

Bei den meisten Flügen ist es möglich, sogar zusätzlich zu einem normalen Rucksack oder Handtasche einen kleinen Handgepäckkoffer mitzunehmen. Dieser darf dann circa 8 Kilogramm wiegen.

Das gehört ins Handgepäck für den Fall der Fälle

Es gibt tatsächlich Gegenstände, die im Aufgabegepäck nicht erlaubt sind. Sie müssen dann meist gesondert bei der Handgepäckkontrolle am Flughafen gezeigt werden. In der Regel sind das Lithium-Ionen-Akkus in Handys und Laptops sowie auch E-Zigaretten.

Für ein vorausschauendes Packen empfiehlt es sich die Dinge, die essenziell für den Urlaub sind, direkt im Handgepäck zu transportieren.

Medikamente

Die Reiseapotheke darf nicht fehlen. Besonders wenn an regelmäßig Medikamente einnehmen muss, darf man sich nicht auf das Ankommen des Koffers verlassen, sondern sollte diese stets bei sich tragen. Auch wenn es sicherlich am Ziel Apotheken gibt, ist es nicht immer garantiert, dass die gleichen Medikamente, die es zu Hause gibt, ebenfalls vor Ort erhältlich sind.

Wertsachen und Papiere

Teure Gegenstände oder wichtige Dokumente sollten ebenfalls immer bei sich geführt werden. Sie neu zu beschaffen zu können, ist nicht immer garantiert und kann nicht nur Geld, sondern auch viele Nerven kosten.

Kleidung, Hygieneartikel und Kosmetika

Im Sommerurlaub angekommen und die einzige Kleidung die dabei ist, ist das Reiseoutfit? Wer einen Handgepäckkoffer mitnimmt, sollte auf jeden Fall nicht vergessen, ein weiteres Outfit für die passenden Wetterverhältnisse vor Ort einzupacken. Dazu gehört im Sommerurlaub natürlich auch Badekleidung und die wichtigsten Cremes wie Sonnenschutz oder Pflegeprodukte.

Dabei gilt allerdings eins zu beachten: Die vollen Größen von Kosmetika dürft ihr leider nicht mit nehmen. Maximal 100 Milliliter Füllmenge dürfen die Fläschchen haben – dafür gibt es kleine Kosmetikbehälter extra zum Abfüllen, die ihr in der Drogerie findet. Die Fläschchen müssen sich für den Flug in einer verschließbaren Plastiktüte befinden.

Ladekabel

Auch wenn für die eigentliche Reise der Ladeakku vielleicht ausreicht, wirst du das Handy, die Kamera oder den Laptop spätestens am Ziel aufladen wollen – es ist also immer Ratsam auch die Kabel im Handgepäck mitzunehmen.

Was darf allgemein im Handgepäck nicht fehlen?

Das Handgepäck ist natürlich nicht nur dafür da, alles für den Fall bereitzuhalten, dass der Koffer nicht rechtzeitig ankommt, sondern eben auch für den Flug selbst. Ihr solltet also alle nötigen Unterlagen und Dokumente wie das Flugticket, Reisepass oder Personalausweis dabei haben. Weitere Dinge, die ihr noch so brauchen könntet, haben wir für euch nochmal zusammengefasst.

Corona-Schutzmasken

Auch wenn sich die Regelungen auch bei uns in Deutschland mittlerweile gelockert haben, schadet es nicht, sich selbst und die Mitmenschen weiterhin zu schützen. Abgesehen von Corona, können wir uns so natürlich auch vor anderen Krankheiten schützen – im Urlaub wollen wir doch schließlich gesund sein.

Kissen oder Nackenkissen

Besonders bei Langstreckenflügen ist es immer bequemer, ein aufblasbares Nackenkissen oder ein kleines Kissen dabei zu haben, an dem man sich ankuscheln kann. Oft gibt es kleine Kissen aber auch bereits im Flugzeug.

Augentropfen und Feuchtigkeitsmasken

Während des Fluges sorgt die Luft dafür, dass die Haut und die Augen austrocknen. Dagegen lässt sich aber so manches tun. Genug Zeit, beispielsweise eine Tuchmaske aufzutragen oder die Augen mit Feuchtigkeit durch Tropfen zu versorgen, hat man ja schließlich.

Extra Kleidung und warme Socken

Auf einem Flug kann es zwischendurch mal so richtig kühl werden. Warme Socken und eine Jacke oder ein Pullover zum drüber ziehen ersparen nicht nur das Frieren, sondern sind auch noch besonders kuschelig.

Thrombosestrümpfe

Auf den ersten Blick zwar total unsexy, aber dennoch für viele Menschen essenziell. Wer ein erhöhtes Thromboserisiko hat, sollte auf Thrombosestrümpfe definitiv nicht verzichten, besonders bei einem Langstreckenflug.

Unterhaltung

Nichts geht über ein gutes Buch oder Magazin, denn es kann dir im Flieger die lange Zeit ein bisschen versüßen. Alternativ kannst du dir auch Filme im Vorhinein herunterladen, entweder bei Streaming-Anbietern wie Netflix, Amazon Prime & Co. oder sie vorab kaufen.

Kopfhörer

Kopfhörer tragen nicht nur zur Unterhaltung bei, sodass du auf der Reise Musik, einen guten Podcast oder Hörspiele hören kannst. Sie sind besonders praktisch, um die Geräuschkulisse ein wenig zu dämmen. Im Flugzeug können die Geräusche mal laut sein – Noise-Cancelling-Kopfhörer machen dabei einen Unterschied.