Dreimal Mallorca, dreimal Griechenland, dreimal Türkei: Diese 9 Hotels rund ums Mittelmeer wurden von Urlauber:innen hervorragend bewertet und nun beim "HolidayCheck-Award 2023" ausgezeichnet.

Jedes Jahr zeichnet "HolidayCheck" Hotels aus, die den Gästen ganz besonders gut gefallen haben – wegen der tollen Lage, des wunderbaren Essens oder der freundlichen Mitarbeiter:innen. Auf Basis von mehr als 623.000 deutschsprachigen Bewertungen schafften es dieses Jahr diese 9 Hotels rund ums Mittelmeer aufs Siegertreppchen.

1) Kos für Erwachsene: Sentido Pearl Beach Kos – Adults only, Marmari

© Sentido Pearl Beach Kos – Adults only

Das stylische Viersterne-Hotel "Sentido Pearl Beach" auf Kos ist nur durch eine kleine Straße vom schönen Sandstrand getrennt. Gäste schwärmen vor allem für die Poolzimmer, deren Terrassen einen direkten Einstieg in den langen Swimmingpool bieten. Die Gastro wird von allen Urlauber:innen gelobt, die Küche ist international. Ruhesuchende können ihren Badeurlaub mit wohltuenden Massagen abrunden.

2) Mallorca für Familien: Agroturisme Can Pere Rei, Son Serra de Marina

© PR, Agroturisme Can Pere Rei

100 Prozent Weiterempfehlungsrate – das Fincahotel "Can Pere Rei" in der Nähe des Örtchens Son Serra de Marina im Norden Mallorcas begeistert seit Jahren die Gäste. Vor allem Familien bewerten die Unterkunft als traumhaft – die Kinder haben Spaß am Pool, in der Spielscheune und an den nahen Stränden. Und sie genießen das mallorquinische Landleben mit Schafen, Hühnern, Kaninchen und Traktorfahrten. Das Frühstück schmeckt allen, die Kinder können danach schon auf dem Spielplatz und mit den Tieren spielen, während die Eltern noch in Ruhe ihren Kaffee genießen.

3) Türkei mit Privatstrand: Arum Barut Collection, Side

© Arum Barut Collection

Direkt am hoteleigenen Privatstrand gelegen, lässt das "Arum Barut Collection" bei den Gästen kaum Wünsche offen. Das stilvoll eingerichtete Fünf-Sterne-Hotel in der Nähe von Side bietet eine wunderschöne Gartenanlage und einen großen Wellnessbereich. Gäste schätzen die Wohlfühl-Atmosphäre im Hotel und den warmherzigen Service der Mitarbeitenden. Auch das Essen und die Poolanlage werden herausragend bewertet.

4) Türkei für alle: Hotel Melas Resort, Side

© Hotel Melas Resort

Ebenfalls direkt am Strand liegt das "Hotel Melas Resort" in der Nähe der antiken Stadt Side. Das Viereinhalb-Sterne-Resort bietet neben Pool, Minigolfplatz, Squashraum, Tennisplätzen und Fitness-Center auch einen Aquapark mit vier Rutschen. Aber nicht nur für actionhungrige Besucher:innen wird einiges geboten: Gäste, die es ruhiger mögen, schätzen den eigenen Strandbereich nur für Erwachsene und berichten, dass der Aufenthalt "sich wie nach Hause kommen“ anfühle. Häufig betont wird auch die lockere und freundliche Atmosphäre im Hotel.

5) Mallorca für alle: Grupotel Parc Natural & Spa, Platja de Muro

© Grupotel Parc Natural & Spa

Über eine Weiterempfehlungsrate von 100 Prozent dürfen sich die Betreiber:innen des Fünf-Sterne-Hotels "Grupotel Parc Natural & Spa" in der Küstenstadt Port d'Alcudia im Norden Mallorcas freuen. Gäste, die schon häufiger da waren, erklären das Haus zum "Traumurlaubsziel" - besonders wegen der Strandlage abseits der Hotelburgen und der Nähe zum Naturschutzgebiet. Das Personal wird als sehr freundlich beschrieben, der Zimmerservice bereitet sogar abends das Bett vor. Der Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Schwimmbad bietet auch bei schlechtem Wetter oder in der Nebensaison Erholung. Und über die Gastro schwärmen Gäste: "So lecker habe ich noch nie in einem Hotel gegessen!"

6) Türkei für Familien: Tui Blue Palm Garden, Manavgat – Kizilagac

© TUI BLUE Palm Garden

Das Viereinhalb-Sterne-Resort "Tui Blue Palm Garden" ist besonders für Familien geeignet. Mit drei Pools, dem abwechslungsreichen Kinderprogramm und dem Schwimmkurs-Angebot sind die kleinen Gäste gut aufgehoben. Das Hotel liegt inmitten eines großen Palmengartens, doch das Aushängeschild des Hotels ist das Sportprogramm mit Yoga, Dance Classes, Functional Training. Minigolf, Zumba, HIIT und eigener Boulderwand. Die Gäste loben außerdem die Küche.

7) Mallorca für Erwachsene: Hotel Astoria Playa – Adults only, Alcudia

© PR Hotel Astoria Playa – Adults only

An der Hauptstraße von Alcudia liegt das in Weiß gehaltene Vier-Sterne-Hotel "Astoria Playa". Große Pools mit Chillout-Musik und Balkone mit Aussicht überzeugen die Hotelgäste. Der Strand ist nur 150 Meter entfernt – viele Gäste halten ihn für den schönsten Mallorcas. Frühstück und Abendessen werden frisch zubereitet, auch nach individuellen Wünschen. Abends Live-Musik!

8) Rhodos mit Aussicht: Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas, Lachania

© Atrium Prestige Thalasso Resort & Villas

Das "Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas" liegt idyllisch an einem Kiesstrand. Das Fünf-Sterne-Hotel auf Rhodos bietet fantastische Blicke auf das Meer und die riesigen Pools. Gäste loben die großen Zimmer und gemütlichen Balkone und Terrassen. Mit der hoteleigenen App können sich Poolgäste Getränke und Essen per Klick an die Liege bestellen.

9) Kreta mit eigenem Pool: Hotel Corissia Harmony, Georgioupolis

© Hotels Corissia Harmony

Das Hotel Corissia Harmony hat eine Weiterempfehlungsrate von 100 Prozent. Gründe dafür sind die Lage nah am Strand und am Ortskern, die moderne Architektur, die hübsche Begrünung und vor allem die große Gastfreundschaft des Teams. Die Pools, die Sauna und das Fitnessstudio gefallen den Urlauber:innen und sie schwärmen auch von der guten Küche. Einige Zimmer haben sogar einen eigenen Pool.