Anruf genügt! Der Zimmerservice hat weltweit Hochkonjunktur – und die Wünsche der Gäste sind ziemlich originell.

Wer träumt nicht davon, per Knopfdruck eine doppelte Portion Spaghettieis ans Bett serviert zu bekommen oder eine frisch geöffnete Flasche Champagner? Klingt zu schön, um wahr zu sein!

Ist es für die meisten von uns wohl auch. Schon aus Kostengründen verkneifen wir es uns, den Zimmerservice im Hotel zu bemühen. Doch offenbar hat der Room Service Hochkonjunktur. Das gaben zumindest 45 Prozent der Hotels an, die die Buchungs-Website Hotels.com für ihren "Room Service Report" befragt hat.

So ein Burger im Bett ist nett, aber da geht noch mehr

Offenbar sitzt der Geldbeutel nach der coronabedingten Reisedurststrecke bei einigen dann doch noch ziemlich locker. Kurios auch, was da so alles bestellt wird – jenseits der Klassiker von Burger (mit 40 Prozent der Bestellungen das beliebteste Zimmerservice-Gericht) bis Pommes.

Entsprechend der gestiegenen Nachfrage haben einige Hotels ihr Zimmerservice-Angebot ausgebaut – im "Post Oak Hotel" in Texas etwa kann man sich einen Burger mit 24-karätigem Gold und im irischen "Ashford Castle" Lego-Sets auf dem Silbertablett servieren lassen. Für 1.356 Euro können sich Gäste im Londoner "Milestone Hotel" sogar ein privates Zimmerkonzert des Royal Philharmonic Orchestra zu Gemüte führen, während sie sich gemütlich in den frisch aufgeschüttelten Kissen zurücklehnen, und im "InterContinental" auf Bora Bora kann man sich ein Auslegerkanu auf das Deck seiner Wasservilla bringen lassen. Am besten gefällt uns aber dieser Service: Im Hotel "Il Salviatino" in Florenz kann man sich die Badewanne je nach Budget oder Anlass mit Prosecco oder Champagner füllen lassen. Kein Wunsch scheint zu groß oder zu extravagant für die Hotels dieser Welt.

Doch damit nicht genug!

Manchen Gästen reicht das große Angebot offenbar nicht aus. Warum sonst hätten sie folgende Spezialitäten und Dienste bestellt?

Diätwasser

Geschmolzene Eiscreme

Abgekochtes Mineralwasser in Flaschen

Reis für Hunde

Kugelfisch (hochgiftig)

Bisonfleisch

Die Zubereitung eines selbstgefangenen Fischs

Herzmuschel-Popcorn

Rührei aus Eigelb

Am besten gefallen uns die Wasserwünsche der gut betuchten Hotelgäste, man kann schließlich nie wissen, welche Kalorien und Bakterien sich darin tummeln.

Verwendete Quellen: Euronews, Travel & Leisure, Multivu.com