Platz 1: Les Portes du Soleil (Frankreich / Schweiz)

„Les Portes du Soleil", ein Skigebiet an der französisch-schweizerischen Grenze, belegt den ersten Platz in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis. Um die Pisten des Skigebiets auf der französischen Seite zu genießen, kannst du dich für einen Aufenthalt in Morzine, Avoriaz, Les Gets oder Châtel entscheiden, in der Schweiz kann man in Morgins oder Champéry unterkommen. In Châtel bekommt man laut Studie von "Savoo" aber den besten Skiurlaub für kleines Budget: Ein Aufenthalt für zwei Erwachsene kostet etwa 1540 Euro pro Woche, während man in Morzine, Avoriaz und Les Gets für denselben Zeitraum mit mehr als 1700 Euro rechnen muss.

