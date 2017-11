Das 300 Jahre alte Chalet “Dienten Cabin” von Gastgeber Chris in Dienten bei Zell am See steht in unmittelbarer Nähe zum Hochkönig-Gipfel und dem Liftsystem der Skiregion. Nach einem Tag im Schnee könnt ihr euch in der hauseigenen Sauna aufwärmen. Bis zu zehn Personen kommen hier unter (www.airbnb.de/rooms/2004093).