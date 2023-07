Dieser Mann ist 37 Millionen Kilometer geflogen – mit einem einzigen Ticket

Tom Stuker, 69, aus New Jersey ist der größte Fehler, den United Airlines je gemacht hat: Der exzessive Vielflieger nutzt seinen "Lifetime Pass" maximal aus – und flog damit quasi schon 25 Mal zum Mond.

Er ist der am weitesten gereiste Mensch der Welt: Tom Stuker ist in seinem Leben schon rund 37 Millionen Kilometer geflogen, das entspricht rund 25 Reisen zum Mond und zurück.

Stukers Liebesgeschichte mit United Airlines begann 1990. Damals hatte die amerikanische Fluggesellschaft ein ganz besonderes Angebot: ein Flugticket auf Lebzeiten für umgerechnet etwa 260.000 Euro. Stuker schlug zu, weil er im Job sehr viel reisen und vor allem häufig nach Australien fliegen musste. Später kaufte er noch einen Partner-Pass für seine Ehefrau hinzu.

Heute sagt Stuker: Der Pass war "das beste Investment meines Lebens". Er soll im Schnitt jedes Jahr 1,6 Millionen Kilometer im Flugzeug zurückgelegt haben, 2019 sollen es sogar 2,5 Millionen Kilometer gewesen sein. Stuker schätzt, dass er zusammengerechnet drei seiner 69 Lebensjahre in Flugzeugen und auf Flughäfen verbracht hat.

Sein Lieblingsplatz: 1B

Meistens sitzt Stuker auf seinem Lieblingsplatz 1B, wo er meist schon ein paar Erdnüsse serviert bekommt, während die "normalen" Passagiere noch aufs Boarding warten. Die Mitarbeiter:innen von United seien für ihn schon fast Familie geworden. "Es sind die liebsten Menschen der Welt", sagte Stuker. Die Zuneigung beruht offenbar auf Gegenseitigkeit. Die Fluggesellschaft hat schon zwei Maschinen nach ihrem berühmten Vielflieger benannt: "Thomas R. Stuker, Customer". Und wenn es zeitlich eng wird, steht schon mal ein Mercedes für ihn bereit, weiß die "Washington Post" zu berichten.

Vor der Corona-Pandemie flog Stuker bis zu 250 Tage pro Jahr. Besonders angetan habe es ihm die Verpflegung an Bord. Auf sein Gewicht hat sich das allerdings nicht gerade positiv ausgewirkt. "Ich muss anfangen, mich bei all dem Essen einzuschränken", räumte Stuker ein. Als er während der Corona-Pandemie kaum fliegen konnte, habe er ohne Anstrengung 30 Kilo abgenommen

Stuker wird für seine Vielfliegerei auch angefeindet

Von den einen als Held der Lüfte gefeiert, wird Stuker wegen seiner Vielfliegerei von Umweltschützer:innen auch angefeindet. Auch deshalb, weil er nicht aus Notwendigkeit fliegt, sondern vor allem, um Meilen und Prämien zu sammeln. Wie er der "Washington Post" erzählte, verbrachte er einmal zwölf Tage am Stück in Flugzeugen und auf Airports: In dieser Zeit jettete Stuker von Newark nach San Francisco und weiter nach Bangkok und Dubai und wieder zurück, das entspricht etwa vier Round-the-World Trips. Warum er das getan hat? Um Meilen zu sammeln, die er in Kreuzfahrten, Luxus-Hotel-Aufenthalte, teure Restaurantbesuche und Geschenkkarten auf der ganzen Welt umwandeln kann. Mit den gesammelten Meilen lebt Stuker nach eigener Aussage „wie ein Sultan“.

Unter Flugscham leidet der 69-Jährige aber nicht. "Kürzlich hat jemand einen Kommentar gepostet, dass ich und meine ganze Familie an unserem CO2-Fußabdruck sterben sollten", so Stuker. Doch er vertraue auf die Luftfahrtbranche, Lösungen zu finden und zeigt mit dem Finger auf Menschen, die im Privatjet unterwegs sind: "Es wäre viel schlimmer, wenn ich in einem Privatjet fliegen würde“, sagte er dem Männermagazin GQ.

