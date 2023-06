Wochenende in Cork: Schlemmen am Fluss

Trendcity Wochenende in Cork: Schlemmen am Fluss

von Barbara Schäfer Cork mausert sich zum Gourmet-Ziel für Irland-Reisende. Aber das ist nicht der einzige Grund, hierherzukommen: Da sind auch noch die umwerfend freundlichen Menschen. 13 Tipps für ein Wochenende in Cork.

Übernachten

1 The Imperial Hotel: Das 1813 erbaute Hotel besticht mit Pomp und Kronleuchtern, vor allem aber mit besonders auf Service bedachtem Personal. Etliche illustre Gäste waren schon hier, zum Beispiel Fürst Rainier und Gattin Gracia Patricia von Monaco. DZ/F ab 175 Euro (South Mall 76, Tel. 003 53/21/427 40 40, imperialhotelcork.com).

2 Blarney Stone Guest House: Elegantes B&B im Universitätsviertel. Besitzerin Angela legt Wert auf ein üppiges Frühstück, von Full Irish mit Speck und Blut- und Leberwurst bis zu veganen Varianten. DZ/F ab 145 Euro (Blarney Stone Western Road 21a, Tel. 003 53/21/427 00 83, blarneystoneguesthouse.com).

3 Isaacs: Das Hotel im viktorianischen Viertel ist ein klassischer Bau, modern eingerichtet. In der Lobby wacht ein riesiger Ölschinken der Titanic hinterm Ledersofa. Im überdachten Hof zählt das schicke Restaurant "Greens" zu den ersten Adressen. DZ/F ab 154 Euro (Mac Curtain Street 48. Tel. 003 53/21/450 00 11, hotelisaacscork.com).

Genießen

4 Clancys: Café, Pub, Restaurant und Pizzeria – das "Clancys" ist eine Institution. Hier kann man Stunden vertrödeln, vom Tee zum Pint übergehen. Den Rib Steak Burger gibt es für 16,50 Euro, ein veganes rotes Curry für 14 Euro. Montags Livemusik (Princess Street 15–16, clancyscork.ie).

5 Quinlan’s Seafood Bar: Berühmt für die Fisch-Küche. Wenn man genug hat von Frittiertem, schmecken die spanisch angehauchten Shrimps im brodelnden Chili-Öl (19,50 Euro). Viele Tische im Freien, eifriger Service, und so umwerfend freundlich wie überall in Cork (Princes St. 14, Tel. 003 53/21/241 82 22).

6 Nash19: Besitzerin Claire Nash bestückt jeden Tag eine neue Abendkarte, Am liebsten kauft sie gleich nebenan ein – im English Market. Mittags z. B. Bio-Lachs mit Avocado für 14 Euro (19 Princes Street 19, Tel. 003 53/21/427 08 80, nash19.com).

7 Market Lane: Modernes Restaurant, gemütlich und ohne Chichi. Ich mochte besonders den Seafood-Salat mit Garnelen-Kroketten, Tintenfischringen und mariniertem Lachs für 18,90 Euro. Die Produzenten stammen aus der Umgebung oder wenigstens aus Irland (Oliver Plunkett Street 5/6, Tel. 003 53/21/427 47 10, marketlane.ie).

8 Alchemy: Im Café gibt es gebrauchte Bücher, leckeren Kaffee und kleines Gebäck. Nicht täuschen lassen von den kleinen Stangen, die wie Nusshörnchen aussehen: Es sind Black Pudding Rolls (3,30 Euro), also Blutwurst-Brötchen (Barrack Street 123).

Einkaufen

9 J. Joyce & Co: Geburtstagskarten, Geschenkpapier, alles ein bisschen ungewöhnlich, zartfarben und schön. Darüber freut man sich zu Hause noch lange (Princes Street 30).

10 Vibes and Scribes: Vor allem alles zum Handarbeiten wird angeboten, zum Stricken und Häkeln, zudem Stoffe und Unterlagen für Quilts (Bridge Street 3). Gebrauchte Bücher gibt es in einer Filiale am Lavitt’s Quay 21 (vibesandscribes.ie).

11 Olori: Zwischen Billigläden auf der Oliver Plunkett Street führen Lisa Grainger und ihre Schwester diese kleine Boutique. Ihre Mode stammt von skandinavischen und irischen Designer:innen (Oliver Plunkett Street 131, olori.ie).

Erleben

12 Crawford Municipal Art Gallery: Das Kunstmuseum im alten Zollhaus bietet viel moderne Kunst und einige historische Stücke. Das Herz der Dauerausstellung: eine Serie von griechisch-römischen Gipsfiguren, die Skulpturen aus dem Vatikan nachgebildet wurden. Nettes Café (Emmet Place, crawfordartgallery.ie).

13 The Butter Museum: Wie wichtig die Butterherstellung für Irland war, wie Butter konserviert wurde und warum sie so gut schmeckt: All das erfährt man in diesem kleinen Museum (O’Connell Square, thebuttermuseum.com).

Extra-Tipps

Besonders hübsch angerichtet wird die Ware in den Markthallen des "English Market".

Gigantisch eindrucksvoll sind die Hortensien im Innenhof der Universität (ucc.ie).

Mehr Infos unter purecork.ie

Dieser Text stammt aus der BRIGITTE. Holt sie euch als Abo - mit vielen Vorteilen. Hier könnt ihr sie direkt bestellen.