von Susanne Arndt Wir behaupten: Die toskanische Insel Elba ist so schön wie Mallorca, aber natürlich auch ein bisschen anders. Schön anders. Warum wir sie jetzt im Juni ganz besonders lieben.

Ach, Elba! Du bist wunderschön, wirst aber trotzdem häufig übersehen. Warum eigentlich? Könnte es daran liegen, dass es aus Deutschland so gut wie keine Direktflüge gibt und man nur an Deck einer schönen alten Fähre zu dir kommt? Oder dass die Festlandtoskana schon so dermaßen viel bietet, dass man schnell urlaubssatt ist und gar nicht mehr zu dir übers Meer schaut?

Wir jedenfalls lieben Elba, besonders jetzt im milden Juni, wo der Ansturm der sonnenhungrigen Italiener:innen und italienverliebten Sonnenanbeter:innen aus Nord- und Mitteleuropa noch etwas auf sich warten lässt.

3 Gründe, warum Elba jetzt unser Traumziel ist 1 von 3 1 von 3 Zurück Weiter 1.) Die Buchten Sich mit dem Auto treiben lassen und dort aussteigen, wo man malerische Buchten und Strände entdeckt – geht auf Elba! Ansonsten lockt auch der fast karibische Strand des zum Nobelort aufgestiegenen Fischerdorfs Biodola. Der liegt wie der Padulella Beach (Foto) an Elbas Nordküste. Mehr 2 von 3 Zurück Weiter 2.) Die schönen Ortschaften und Dörfer Nicht nur die Altstadt der Inselhauptstadt Portoferraio ist eine Augenweide, auch Bergdörfer wie Sant’Ilario und teilweise auch die Badeorte sind schön zum Bummeln und Entdecken. Capoliveri (Foto) mit seinen hübschen Gassen, Treppen und Plätzen ist nachvollziehbarerweise ein Tourist:innenmagnet. Mehr 3 von 3 Zurück Weiter 3.) Die Wanderwege Vom Spaziergang bis zur Inselüberquerung ist auf Elba alles möglich. Der "wilde Westen" mit seinen Bergen bietet weite Blicke übers Meer. Auch der "Hexenberg" Monte Strega im Osten bietet einen traumhaften Rundumblick. Mehr

Für wen?

Für alle, die eine Alternative zu Mallorca suchen. Wie ihre berühmte spanische Schwester Mallorca ist die toskanische Insel Elba vor allem eines: schön! Wer mit dem Auto herumfährt, findet verlockende Buchten zum Baden, die Dörfer und Unterkünfte sind meistens gepflegt und geschmackvoll und Wandern mit Meerblick kann man auf Elba auch. Und der Andrang hält sich in Grenzen.

• Warum ausgerechnet jetzt?

Auf Elba beginnt die Badesaison Ende Mai. Wandern, Bummeln, Draußensitzen und Radfahren geht bei angenehmen Temperaturen über 20 Grad jetzt aber auch noch sehr gut.

• Okay, und wie komme ich hin?

Elba hat zwar einen kleinen Flughafen, aber der wird fast ausschließlich von italienischen Städten angeflogen. Das Einfachste ist die Überfahrt mit der Fähre: In rund einer Stunde geht es vom toskanischen Städtchen Piombino auf die Insel Elba. Autofähren verkehren fast stündlich; wer mit einem Fahrzeug aufs Schiff will, sollte reservieren (Hin- und Rückfahrtticket ohne Auto ca. 58 Euro/Person, mobylines.de).

• Wo lege ich die Füße hoch?

Hotel Ilio. Von dem Boutique-Hotel am Hang des reizenden Badeörtchens Capo Sant’Andrea sind es in Flipflops zum Wasser nur drei Minuten. Man startet den Tag mit leckerem Frühstück auf der entspannten Terrasse mit Meerblick und beendet ihn dort sonnengebadet mit einem Drink in der Hand. DZ/F ab 80 Euro (Capo Sant’Andrea, hotelilio.com).