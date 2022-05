Etruskerküste Die andere Toskana entdecken

Annettes Toskana-Reisetipps

Hinkommen & Rumkommen

Die Costa degli Etruschi liegt zwischen Livorno und Piombino. Der nächste Flughafen ist der von Pisa, den viele Billigflieger ansteuern (z. B. Ryanair ab Berlin, ab ca. 30 Euro), aber auch Air Dolomiti ab Frankfurt (ab 57 Euro). Alternativ kann man von München mit dem Nachtzug nach Florenz reisen (Rückfahrkarte im Liegewagen ab 180 Euro). Vor Ort braucht man einen Leihwagen.

Übernachten

Agriturismo Alberelli. Der Meerblick: herrlich! Dazu flott eingerichtete Apartments in den Gebäuden des ehemaligen Klosters, Kunst-Events, Yoga-Retreats und der lässige Spirit des Gastgeberpaars Sara und Nicola. Mindestaufenthalt drei Nächte, ab 170 Euro (Nibbiaia, Loc. Alberelli 63, Tel. 338/828 12 56, alberelli.com).

Pundarika. Grün, Stille und der Duft nach Salbei und Lavendel! Giambattista vermietet in seinem Landhaus hübsche Apartments und hat an den schönsten Plätzen Hängematten angebracht, in denen man die Tage verdösen kann. Mindestaufenthalt drei Nächte, ab 207 Euro (Ribarbella, Loc. Codarzingoli 18, Tel. 347/954 30 57, pundarika.it).

Agriturismo Costa Etrusca. Eine schnurgerade Straße führt vom Meer hoch zu dieser hübschen Anlage. Die Zimmer und Apartments sind übers Gelände verteilt, Hühner gackern, Esel iahen, es gibt Pool, Restaurant und zum Frühstück unter Olivenbäumen hausgemachten Joghurt und frisches Obst aus der Nachbarschaft. Wunderbar! DZ/F ab 92 Euro (San Vincenzo, Via del Castelluccio 127, Tel. 05 65/70 26 73, agriturismocostaetrusca.it).

Genießen

La Perla del Mare. Viele Strandbäder haben ein Restaurant, aber selten schmeckt es so gut wie in der "Perla". Liegt vielleicht daran, dass Deborah Corsi immer einen Strandspaziergang macht und schwimmen geht, bevor sie sich an den Herd stellt. Es gibt Fisch vom Feinsten: Steinbutt-Karree auf pikanter Zabaione (27 Euro) oder "Fritto Misto" mit Ananas-Apfel-Ketchup (25 Euro). Tolle Terrasse! (San Vincenzo, Via della Meloria 9, Tel. 05 65/70 21 13, laperladelmare.it).

Ostro. Cecinas kilometerlange Strandpromenade ist mit Restaurants gepflastert, doch das schickste ist das cool designte "Ostro", wo die Spaghetti mit Venusmuscheln und Fischrogen serviert werden und die Gnocchi mit Rotbarben, je 15 Euro (Cecina, Via Firenze 2, Tel. 05 68/42 41 47, palacelidosuites.com).

Oceano Mare. Der lässigste Hangout der ganzen Küste liegt im Parco di Remigliano. Unterm Strohdach gibt’s Ceviche (16 Euro) und Thunfisch-Bällchen (12 Euro), dazu gute Musik, Blick auf Schirmpinien und das schöne Gefühl, genau am richtigen Ort zu sein. Übernachten geht auch, DZ ab 70 Euro (San Vincenzo, Via della Principessa 124, Tel. 338/931 30 15, oceanomare.net).

Terra Antica. Enrica Bobbio und die Kooperative "Terra Antica" verkaufen, was in der Region produziert wird, und stellen auch köstliche Teller (10 Euro) zusammen – zum Beispiel mit Kichererbsenfladen, zartem Schweinefleisch in Olivenöl, Kräuteromelette und knuspriger Foccaccia (Pastina, Via Caduti di via Fani 1).

Erleben

La Cerreta. Wellness in der Therme mit In- und Outdoor-Pools (Eintritt ab 20 Euro), Waldspaziergänge, Reiten und abends feine Bioküche im Restaurant. Unbedingt die hausgemachten Salamis probieren und den biodynamischen Rosé Spumante aus eigener Kellerei! (Sassetta, Via della Cerreta 7, Tel. 338/185 18 87, lacerretaterme.it).

Macchia della Magona. Das Meer sieht man aus diesem 1600 Hektar großen, hügeligen Wald und Naturschutzgebiet nur selten. Dafür hat man 50 Kilometer markierte Wege zum Wandern, Reiten und Mountainbiken. Schön: die ca. zweistündige Rundtour vom Eingang beim Campo di Sasso (oberhalb von Bibbona) zur ehemaligen Mühle mit kleinem Wasserfall.

Istituto Lama Tzong Khapa. Selbst eine Stippvisite im großen buddhistischen Studienzentrum tut der Seele gut. Die Meditationspfade im Wald, die Stupas, die große Gebetsrolle und der Tee-Garten: alles auch für Besucher:innen zugänglich. Jeden Sonntagnachmittag gibt’s eine Führung. Kurse ab 30 Euro (Pomaia, Via Poggiberna 15, iltk.it).

Parco Archeologico di Baratti e Populonia. Die Etrusker errichteten ihre Stadt Populonia an der hinreißenden Bucht von Baratti. Im Freilichtmuseum des Archäologieparks (Eintritt 10 Euro) kann man stundenlang herumwandern, die Grabmäler in Augenschein nehmen und sich in vergangene Jahrtausende träumen. Zum Finale unbedingt rauf nach Populonia Alta, den heute noch bewohnten, mittelalterlichen Teil (parchivaldicornia.it).

Einkaufen

Deborah Ciolli. Wegen ihrer hinreißenden Keramik-Frauen wurde ich meinem Plan untreu, mir keine Objekte mehr zuzulegen. Besuch nach Anmeldung, Skulpturen ab 50 Euro – und Deborah gibt auch Kurse (Piombino, Loc. Montemazzano 9, Tel. 340/256 02 47).

Liquori Emilio Borsi. In Castagneto Carducci weht nostalgischer Charme durch jede Gasse, und die kleine, 200 Jahre alte Likörfabrik Emilio Borsi hat Köstliches zu bieten. Besonders fein schmeckt der aus Milch, Vanille und Zitronen hergestellte "Liquore del Pastore" (Castagneto Carducci, Via Garibaldi 7, borsiliquori.it).

Telefon

Die Ländervorwahl von Italien ist 00 39. Die 0 der Ortsvorwahl wird auch aus dem Ausland immer mitgewählt. Nummern, die mit einer 3 beginnen, gehören zu Mobiltelefonen – hier ist keine 0 erforderlich.

Hätte ich das gewusst …

Wie sehr mich die etruskische Kultur begeistert, habe ich erst auf dieser Reise gemerkt. Fürs nächste Mal steht deshalb das Museo Etrusco Guarnacci in Volterra auf dem Plan – ich will die berühmte Bronzefigur "Ombra della Sera" sehen (museivaldicecina.it).

Mehr Infos gibt’s auf costadeglietruschi.eu

