Die Adresse eines perfekten Ferienhauses sollte wie ein Schatz gehütet werden. Wir aber teilen großzügig: zehn Lieblingsorte von der Villa bis zum Baumhaus – für Familien, Freundinnen oder Paare.

Salento: Ein Palazzo zum Träumen

Ein Salon im Freien: Die riesige Terrasse des "Palazzo Marconi" ist perfekt für laue Sommerabende. © Frogfisher Photographers München Stuttgart

In der ersten Nacht unseres Aufenthaltes begann es zu regnen wie aus Kübeln. An Ausflüge war zwei Tage lang nicht zu denken, selbst vom fünfminütigen Marsch zum Supermarkt kamen wir bis auf die Haut durchnässt zurück. Ein Problem? Im Gegenteil! Wir waren froh, dass das schlechte Wetter uns den perfekten Anlass bot, den "Palazzo Marconi" nicht verlassen zu müssen, denn schöner als hier haben wir nie zuvor gewohnt. Michaela und Antonio Gargiso haben den über hundert Jahre alten, lange unbewohnt vor sich hin bröselnden Barock-Palazzo in Corigliano d’Otranto, ganz unten in Apulien, unfassbar liebevoll und aufwendig saniert: maurische Fenster, meterhohe, kunstvoll ausgeleuchtete Sterngewölbe und die farbenfrohen Terrazzo-Böden mit antiken Mustern, die so schön sind, dass sie bis heute immer mal wieder in meinen Träumen auftauchen. Lokale Handwerker haben bequeme Möbel im Stil der 50er-Jahre für den Palazzo gefertigt – und dazu ist die Ausstattung mit Klimaanlage, luxuriöser Hightech-Küche und sogar Weinkühlschrank absolut auf der Höhe der Zeit. Verzückt genossen wir unseren Ferienpalast, bis die Sonne wieder schien und wir nach detailliert-kundigen Tipps unserer Vermieter begannen, das Salento zu erkunden. Binnen einer halben Stunde erreicht man vom Palazzo aus die schönsten und unterschiedlichsten Strände und Ortschaften, monatelang müsste man Urlaub haben, um alles entdecken zu können. Trotzdem sind wir am letzten Tag bewusst noch einmal im Palazzo geblieben. Haben uns auf der Terrasse gerekelt, in der herrlichen Küche Spaghetti arrabiata gekocht und auf der Chaise-longue ein Glas Primitivo genossen. Es war herrlich. Keine Frage: Wir kommen wieder!

Anja Haegele

Palazzo Marconi. Aufwendig sanierter Barockpalast, stilvoll eingerichtet, große Terrasse und Garten. Zwei Appartements für zwei bis fünf Personen, ab 220 Euro/Nacht (Corigliano d’Otranto, Italien, palazzo-marconi.com).

Sóller: Stilvoll unter Palmen

Entspannung am Pool, mitten in Sóller, bietet die "Casa Can Ruega". © PR

Über Instagram bin ich vor einigen Jahren auf die "Casa Can Ruega" gestoßen und habe dort die Renovierung des kleinen Häuschens im mallorquinischen Örtchen Sóller von Anfang an verfolgt. Inzwischen kann ich gar nicht mehr zählen, wie oft ich schon hier Urlaub gemacht habe, wiederkommen würde ich jedenfalls am liebsten jedes Jahr. Der Besitzer heißt Stephan und gibt seinen Gästen tolle Tipps für Restaurants, coole Bars und andere Hotspots. Dazu ist er ein echter Weltenbummler, der von jeder seiner Reisen neue Interieur-Schätze mitbringt: So stehen Fundstücke vom mallorquinischen Flohmarkt neben Teppichen aus Marokko und Vintage-Möbeln vom Chiemsee. Dieser eklektische Mix wirkt aber überhaupt nicht gewollt, sondern einladend und persönlich. Vom großen Schlafzimmer im ersten Stock blickt man auf das umliegende Tramuntana-Gebirge, die große Wohnküche bietet viel Platz für gesellige Abende. Durch eine Glastür führt der Weg auf die Terrasse, zum traditionell gefliesten Esstisch. Unter Palmen lässt es sich hier wunderbar frühstücken oder bis spät in die Nacht Wein trinken und Karten spielen. Im Garten steht noch eine klitzekleine "Casita", der ehemalige Hühnerstall, mit einem kleinen Doppelbett und Minibad, direkt am Pool. Unter den Zitronenbäumchen im Garten oder in der gemütlichen Lounge unter der Pergola neben der prächtig blühenden Bougainvillea entspanne ich wie nirgends sonst. Und das auch, weil die "Casa Can Ruega" sehr ruhig ist, trotz ihrer zentralen Lage: In wenigen Schritten ist man am Marktplatz von Sóller. Auch ohne Auto funktioniert hier alles wunderbar, mit Bahn oder Bus geht’s nach Palma oder an den Strand von Port Sóller.

Sandra Krutzsch

Casa Can Ruega. Mit viel Liebe zum Detail renoviertes Steinhaus mit Garten und Pool und "Casita" mit viel Platz für bis zu vier Personen Ab 160 Euro/Nacht, (Sóller, Mallorca, buchbar über Instagram @canruega_mallorca).

Österreich: Äußerst erhebend

Das Chalet "Hoamat" gehört zur Grünegg-Alm bei Dienten am Hochkönig. © Peter Neusser / PR

Als ich das erste Mal hier war, machte ich mir – wie ein aufgeregtes Kind, das nichts verpassen möchte – kurz nach der Ankunft absurde Gedanken: Wenn ich hier koche, verhunze ich den Fichtenduft, der sich im hölzernen Chalet verbreitet. Wenn ich mich in die Kräuterwiese lege, versäume ich eine Wanderung in der wunderschönen Bergregion. Wenn ich abends die Vorhänge zuziehe, entgeht mir der klare Sternenhimmel. Wie gut, dass Grün eine so beruhigende Wirkung hat, denn schon als wir zum ersten Frühstück – wie bestellt ins Haus serviert – auf der Terrasse sitzen, wirkt unendlich viel Grün auf mich ein, und all meine Sorgen verschwinden. Es ist ein Panorama wie aus einem "Bergdoktor"-Film: blühende Almwiesen, darüber Dutzende Hochgebirgsgipfel und blauer Himmel. Nein, hier könnte man nur etwas verpassen, wenn man vorm Fernseher sitzen würde statt vor dem Kamin oder im Hot Pot auf der Terrasse. Kochabende ergeben, dass kein Gericht der Welt den köstlichen Duft des Holzes überlagern kann. Das Haus steht seit 1506, der Fichtenduft aber ist relativ frisch und einer gelungenen Innenmodernisierung zu verdanken. So oft und tief durchgeatmet wie hier, habe ich schon lange nicht mehr.

Doris Ehrhardt

Highking Chalet Grünegg Hoamat. Das alte Holzhaus liegt auf 1100 Meter Höhe und bietet Platz für vier bis sechs Personen. Es ist Teil der Grünegg-Alm, zu der auch eine Jausenstation und eine Edelbrennerei gehören. Hochwertig ausgestattet, u. a. mit Sauna und WLAN. Ab 400 Euro/Nacht (Dienten am Hochkönig, Österreich, gruenegg.at/highking-chalet).

Schlei: Wie eine liebevolle Umarmung

Ankommen und zu Hause fühlen im Reetdachhaus an der Schlei. © PR

Es war Liebe auf den ersten Blick, als ich vor langer Zeit, im Frühjahr, Freunde in dieser kleinen Reetdachkate in Stoltebüll besuchte. Ich bin selbst in einem reetgedeckten Bauernhaus auf dem Land aufgewachsen – und als ich hier vom Garten aus an diesem sonnigen Frühlingstag die Lämmer auf der angrenzenden Weide übermütig springen sah, war es um mich geschehen: Ich wusste, hier wohnt das Glück. Seit jenem Tag bin ich oft wiedergekehrt. Zum Kraftauftanken, Lachen, Entspannen, zum In-die-Ostsee-Springen. Egal, ob wir im Winter nach einem langen Spaziergang in der idyllischen Schlei-Landschaft die Hände am Kamin aufwärmen, im Herbst von den Äpfeln aus dem Garten einen leckeren Kuchen backen oder im Sommer nach einem Tag am Strand mit der Familie draußen am großen Tisch den Grill anheizen: Es ist die Mischung aus sich geborgen und zu Hause fühlen und dennoch ganz weit weg vom Alltag zu sein, die mich hier so glücklich und sorgenfrei sein lässt. Nur einen Katzensprung von meiner Wohnung in Hamburg entfernt lassen sich diese Momente schnell verwirklichen: Ich muss es nur machen! Die Eigentümer haben der gemütlichen Kate durch gutes Gespür für Interieur ein helles und sonniges Gemüt verliehen und mit viel Liebe zum Detail die alte Seele des Hauses erhalten. Es ist an jedes noch so kleine Detail gedacht, was ein Zuhause ausmacht. Jeder, der einen Platz für den Urlaub (oder auch ein paar schönerer Tage im Homeoffice) sucht, einen Ort, der Menschen liebevoll umarmt, der ist hier genau richtig!

Uta Maxin

Kate Vier. Reetgedecktes Ferienhaus, liebevoll kernsaniert und hochwertig möbliert, drei Schlafzimmer auf zwei Etagen, Bauerngarten mit Terrasse. Für maximal vier Gäste, ab 125 Euro/Nacht (Kappeln, Schleswig-Holstein, buchbar über traum-ferienwohnungen.de/407980).

Allgäu: Kuscheln im "Landei"

Im Allgäuer "Landei" schwingen sich bis zu vier Personen in Erholungslaune. © PR

An Stahlseilen schwingen die eiförmigen Baumhäuser sanft neben den bis zu 175 Jahre alten Buchen. Die "Landeier" liegen zwischen Wiese und Wald mitten in der Natur. Innen ist alles Holz und Wärme – kuschelig wie eine Hobbit-Höhle. In Pandemiezeiten flüchteten wir zum ersten Mal für ein paar Tage hierher. Der Sohn vergrub sich unten zum Homeschooling, wir Eltern verteilten uns mit unseren Aufgaben am PC auf Küche und Schlafzimmer. Zart bebte unser Landei "Ahorn" auf seinem Stahlpfahl im Wind. Die Architektur erfordert Grundgelenkigkeit, macht das Landei aber nicht nur für Kinder unwiderstehlich: Es gibt drei Ebenen, die durch steile Leitern miteinander verbunden sind – das Schlafzimmer ganz oben mit hoher Kuppel, Balkon und einem Fenster über dem Bett, das in klaren Nächten Sternenblicke öffnet; das zweite Schlafzimmer ganz unten sowie ein Wohnbereich mit Küche, Esstisch und großem Bad in der Mitte. Damit kein Gast nachts zu Tode stürzt, lässt sich der Zugang zur Leiter abdecken. Der Balkon ganz oben befindet sich direkt unter der Baumkrone. Am Morgen singen die Vögel, und vor der Tür steht ein Frühstückskorb, gefüllt mit allem, was man um diese Tageszeit braucht. Wir verliebten uns in dieses Versteck, weit weg von der Welt.

Stefanie Bisping

Ferienhof und Baumhaushotel Allgäu. Ein "Landei" in den Bäumen bietet Platz für bis zu vier Personen, das Frühstück wird im Picknickkorb geliefert. Übernachtung mit Frühstück ab 232 Euro (Betzigau, Allgäu, baumhaushotel-allgaeu.de).

Südtirol: Hier ist alles schön!

Der "Telfnerhof", in Alleinlage zwischen Verdings und Latzfons , 1400 Meter über dem Eisacktal. © Bernhard Huber

Was war das bloß für ein Glückstag, als wir den "Telfnerhof" entdeckt haben. Beim "Roten Hahn", dem Portal für Urlaub auf Südtiroler Bauernhöfen, hatte ich "4 Personen, kinderfreundlich, Badesee" eingegeben – und das riesige Glück, dass Martha Oberrauch sofort antwortete. Wegen einer Absage war das Haus kurzfristig 14 Tage frei geworden, was im Sommer selten ist, denn wer hier einmal war, kommt immer wieder. Das können auch meine Schwester und mehrere befreundete Familien, die wir dorthin geschwärmt haben, bezeugen. Wir selbst waren in den elf Jahren, die seit dem Glückstag vergangen sind, achtmal auf dem "Telfnerhof". Und was ist dort so schön? Alles! Die herrliche Ruhe im Garten, der Blick übers Eisacktal auf meinen Lieblingsberg, den Schlern, die Hunde und Katzen, die die Sehnsucht unserer Söhne nach Haustieren stillen, die Kälbchen (Lucky, Colin und Simon), die sie schon taufen durften, der Salat und die Himbeeren aus dem Bauerngarten, die Abende, an denen Sepp den Grill anschmeißt oder Kastanien röstet, die Heilkräuter, die Martha gegen eventuelle Wehwehchen bereithält, die Ausflüge auf die wildromantische Alm auf über 2000 Meter Höhe, zu denen wir eingeladen wurden, der Badeteich – ach, ich bekomme Sehnsucht, wenn ich nur dran denke. Fürs nächste Jahr haben wir längst gebucht, die Sorge, dass es unseren Kindern dort irgendwann langweilig werden könnte, ist unbegründet. Es gibt ja noch das heiß geliebte Freibad in Feldthurns und viele Lieblingsausflüge, die jedes Mal wiederholt werden müssen. Der "Telfnerhof" ist für uns wie ein zweites Zuhause. Was sind wir doch für Glückspilze!

Anja Haegele

Telfnerhof. Aus eigenem Holz selbst errichtetes Ferienhaus, schlicht und stilvoll, direkt neben dem "Telfnerhof", aus dem 14. Jahrhundert. Garten und Schwimmteich, Gemüse zum Selbstversorgerpreis. Die Herzlichkeit der Familie Oberrauch ist gratis – und wäre ohnehin unbezahlbar. Bis zu fünf Personen, ab 140 Euro/Nacht (Verdings, Südtirol, telfnerhof.it).

Côte d’Azur: Rotwein am Kamin

Fenster – zum Glück gibt es in dieser südfranzösischen Villa ganz viele. © PR

Auch wenn es im Urlaub eigentlich um Entschleunigung geht: Bei der Anreise ist diesmal Eile geboten. Wir wollen als zwei befreundete Familien eine Woche in einem Ferienhaus an der Côte d’Azur verbringen, reisen aber getrennt an. Und haben vereinbart: Wer zuerst da ist, darf sich die Schlafzimmer aussuchen. Jetzt ist die Stimmung in beiden Autos angespannt, landschaftliche Schönheiten rauschen ungewürdigt vorbei. Dabei hätten wir ganz ruhig sein können: Die "Résidence Les Marroniers" in den Hügeln über dem Örtchen Gigaro, zwölf Kilometer von St. Tropez entfernt am Rande eines Naturschutzgebietes gelegen, hat nur schöne Zimmer und Platz für bis zu acht Personen. Wir sind zwei Paare und vier Kinder. Die Doppelzimmer für die Erwachsenen sind wie Mini-Apartments, jedes mit eigenem Bad. Was für ein Luxus! Den wir sehr zu schätzen wissen, denn so schön es ist, als befreundete Familien Urlaub zu machen: Es kann an den Nerven zerren, wenn es keine Rückzugsmöglichkeit gibt. Aber hier ist ganz viel Platz für alle, und die meiste Zeit sind wir sowieso auf der riesigen überdachten Terrasse, von der aus man das Meer sehen kann. Innen, im offenen Küchen-Wohnbereich, gibt es einen Kamin, an dem wir abends mit einem Glas Rotwein am Feuer sitzen, als der Mistral um unseren Hügel pfeift. Und wem das Meer zu kalt oder der Strand zu sandig ist (wie gesagt: Wir sind mit Kindern unterwegs!), der kann im Gemeinschaftspool der Ferienanlage seine Bahnen ziehen. Alles hier ist herrlich, wie in einem französischen Film. Nur mit weniger Konflikten – dem vielen Platz im Haus sei Dank!

Stefanie Hentschel & Angela Wittmann

Résidence Les Marroniers. Große Villa mit fünf Zimmern und Terrasse mit Meerblick für bis zu acht Personen in der Anlage "Le Mas de Gigaro". Woche ab 1200 Euro (Gigaro, CÔte d’Azur, gigaroferienhaus.de).

Nordsee: Ponys, Mäh und Meer

Ferienspaß mit Tieren für Groß und Klein in "Rolfs Schäferei und Reiterei". © PR

Dass ich mit meiner Tochter an diesen zauberhaften Puppenstubenort namens Büsumer Deichhausen zurückkehren werde, weiß ich von Minute eins an. Wir haben nicht mal ausgepackt, und meine Fünfjährige läuft schon begeistert zwischen Ferienwohnung, Spielscheune und Bauernhofcafé hin und her. Meinen urban-versnobten Designgeschmack habe ich genauso zu Hause gelassen wie den Kindsvater – beste Voraussetzungen, um sich ganz in Ruhe auf den Kern unserer Reise konzentrieren zu können: ein paar Tage nonstop Fellfreunde aller Art um uns herum und viel flauschig-warme Gemütlichkeit. In jeder Ecke ist zu spüren, mit welcher Hingabe Hofcafé-Pionierin Petra Rolfs ihr Unternehmen aus mehreren liebevoll eingerichteten Ferienwohnungen und -häusern samt Spielplatz und Streichelzoo, Café und einem "Schäfchen Shop" führt. Die Gäste füttern, reiten und werkeln, viele Angebote sind im Preis inbegriffen. Mit kleinen Kindern empfiehlt sich eine der Wohnungen auf Witthof, dann ist alles nur ein paar Meter entfernt; mit größeren Kindern zieht man nebenan bei Tochter Linn Rolfs ein. Auf ihrem Reiterhof "Ohl Lühr" züchtet sie Pferde und Ponys, dazu gibt es Reitunterricht (nicht nur) für Kinder mit Herz und Verstand. Und für Menschen, die im Urlaub nicht jede einzelne Mahlzeit selbst zubereiten wollen – genauso wie für Kuchenfans wie mich – gilt die alte Weisheit: Noch besser als ein Ponyhof am Meer mit Schafen ist ein Ponyhof am Meer mit Schafen und Bauernhofcafé!

Suse Multhaupt

Rolfs Schäferei und Reiterei. Mehrere hübsche Ferienwohnungen und -häuser für eine bis maximal acht Personen. Die beiden Betriebe "Schäferei" und "Reiterei" mit allen Ferienwohnungen liegen nur 200 Meter auseinander und sind durch einen Feldweg, den "Mähditationsweg", miteinander verbunden. Zweier-Apartments ab ca. 80 Euro pro Nacht (Büsumer Deichhausen, Schleswig-Holstein, schaeferei-rolfs.de).

Hunsrück: Hallo, Glühwürmchen!

Das Wandern im Hunsrück ist die Lust der meisten Gäste in der "Hockenmühle". © PR

Unser Wanderwochenende ist uns heilig und hat einen festen Platz im Kalender. Wir, drei Paare, kennen uns ewig, wohnen aber inzwischen verstreut in Rheinland-Pfalz, Bayern und Berlin. Zum Wandern kommen wir wenigstens einmal im Jahr zusammen. Abwechselnd sucht jeder ein Ziel mit netter Unterkunft, irgendwo in Deutschland, immer woanders. So lautete jedenfalls lange die Vorgabe – bis zu dem Trip in den Hunsrück, den mein Mann und ich organisiert hatten. Seither treffen wir uns immer in der "Hockenmühle". Eine ehemalige Mühle samt Scheune auf einem verwunschenen und weitläufigen Grundstück außerhalb des Hunsrückdorfes Horbruch. Die sympathischen Eigentümer, Amja und Klaus Erfurt, haben das Ensemble fabelhaft zum Wohn- und Gästehaus ausgebaut, mit viel Holz, alten Möbeln, romantischen Tapeten, aber überhaupt nicht kitschig. Drum herum saftige Wiesen, Apfel-, Birnen und Mirabellenbäume, von denen man naschen darf, dazu ein schilfumstandener Teich. Nach dem Frühstück laufen wir vom Haus aus los auf dem Mühlenwanderweg, die "Via Molarum" oder nehmen auch mal das Auto zum Ausflug an die nahe Mosel. Danach relaxen wir in Hängematten oder Liegestühlen, lesen in stillen Ecken, legen Würstchen und Fleisch auf den Grill, und lassen uns im Dunkeln den Weg zum nahen Bach von Glühwürmchen zeigen. Und sind uns einig: So ein schönes Haus gibt’s kein zweites Mal …

Nicole Schmidt

Hockenmühle. Ehemaliges Mühlengebäude samt Scheune in idyllischer Alleinlage. Es gibt eine Ferienwohnung sowie drei weitere Doppelzimmer mit eigenem Bad, die sowohl einzeln als auch zusammen als Ferienhaus für bis zu neun Personen gemietet werden können. DZ mit Bad ab 65 Euro, Ferienwohnung 85 Euro (Horbruch, Rheinland-Pfalz, Tel. 065 43/95 96, Buchung über: k-a-erfurt@t-online.de).

Cinque Terre: Schwimmen, spazieren, nichtstun

Grüne Hänge und mittelalterliche Städtchen im Hinterland der "Cinque Terre". © PR

Ein leuchtend türkiser Pool inmitten von grünen Hängen: Ich habe mich schon in den Ort verliebt, als ich nur dieses Foto auf der Homepage von "Fraseneggi" sah. Wasser plus Wald plus Berge: Für mich ist das die Formel für einen perfekten Urlaub. Als ich dann über kurvige Straßen im südöstlichen Zipfel Liguriens angekommen bin, verpasse ich zunächst die ungeteerte Zufahrt auf den ehemaligen Bauernhof, der in der Nähe des Dorfes Maissana liegt. Auf rund 450 Metern ist der Hof an einen steilen Hang gebaut und versteckt sich hinter hohen Laubbäumen. In einer scharfen Linkskurve rolle ich schließlich zu dem Platz im Wald, auf dem die Gäste der fünf Ferienwohnungen ihre Autos abstellen können – denn ohne Auto ist man in dieser Einsamkeit ziemlich aufgeschmissen. Über Steinstufen geht es den in Terrassen angelegten Garten hoch, wo mich die Bert und Helmut, ein niederländisch-deutsches Paar, mit einem Glas Wein empfangen. Die beiden haben sich mit diesem Bed & Breakfast einen Lebenstraum verwirklicht. Und ein Traum ist es hier auch für mich. Vor dem Frühstück habe ich den Pool stets für mich allein. Danach will ich eigentlich nur noch auf der schmalen Terrasse vor meiner Ferienwohnung sitzen, auf der man sich wie in einem Baumhaus fühlt, der Blick weit übers Tal geht und man nur Vogelgezwitscher hört. Nur unwillig reiße ich mich los, weil mein Begleiter die mittelalterlichen Dörfer in der Gegend erkunden will und ich mich ja eigentlich auch gern bewege. Um abends, jetzt eingewickelt in die Dunkelheit und eine Decke, wieder anzukommen in der wunderbaren Stille.

Ariane Heimbach

Fraseneggi. Fünf Ferienwohnungen mit jeweils eigener Terrasse für ein bis zwei bzw. höchstens fünf Personen. DZ/F ab 72 Euro (Maissana, Italien, fraseneggi.com).

