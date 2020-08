5 Tipps gegen das Fernweh

Du hast Fernweh? Keine Sorge, damit bist du nicht alleine! Wir haben für dich ein paar Tricks, die genauso viel Spaß machen wie Verreisen.

Kaum bist du von einer Reise zurück, willst du wieder los? Dann hat dich wohl das Fernweh gepackt! Das steckt dahinter.

Fernweh – eine Definition

Aus den beiden Wortteilen lässt sich schon viel schließen. Beim Fernweh sehnen wir uns danach, in die Ferne zu reisen, nach Orten, an denen wir noch nicht waren und wünschen uns unterwegs zu sein. Es geht weit über den Wunsch nach ein paar Tagen Entspannung am Pool hinaus, vielmehr ist es ein Verlangen nach Freiheit und etwas Neuem. Wir wollen das Hier und Jetzt verlassen.

Die Wortschöpfung geht vermutlich auf den Fürst Pückler-Muskau zurück, zumindest verwendete er es bereits 1835 in seinen Reiseerzählungen. Das Gefühl selber hat es natürlich schon vorher gegeben – so sprach z. B. Goethe von "umgekehrtes Heimweh" oder "Sehnsucht ins Weite statt ins Enge".

Tricks gegen das Reisefieber

2018 sind rund 55 Millionen Deutsche mindestens einmal verreist und gaben rund 71,2 Milliarden dafür aus. Kein Wunder, dass Deutschland zu den reisefreudigsten Ländern zählt!

Leider können wir nicht zu jedem Zeitpunkt unsere Sachen packen und einfach losfahren (auch wenn wir davon vielleicht mal träumen ...) – insbesondere, wenn eine weltweite Pandemie unser Leben und auch unsere Reisegewohnheiten ändert. Zudem haben wir berufliche Verpflichtungen, unser soziales Umfeld hier – und die Reisekasse ist ja auch nicht immer gefüllt. Bis zum nächsten Trip vergnügen wir uns einfach mit diesen wirksamen Tricks gegen Fernweh:

1. Cocktail-Weltreise

Verreisen ist gerade nicht möglich? Macht nichts! Statt am Strand oder in der kleinen einheimischen Bar einen leckeren Drink zu genießen, holen wir uns das Urlaubsfeeling mit selbst gemachten Cocktails einfach selber nach Hause! Wer sagt, ein Mojito auf der Terrasse kann nicht so gut schmecken, wie an der Strandbar in der Karibik?! Scenic Cruises & Tour hat Google-Suchdaten analysiert und die beliebtesten Cocktail-Rezepte herausgefunden.

© Scenic Cruises & Tours

Auf Platz 1 ins Deutschland? Aperol Spritz! Die Spanier setzen dagegen auf Margarita, in Chile wird Pisco Sour gemixt und in Australien wird Espresso Martini genossen. Na, dann mal Prost!

Tipp: Es müssen selbstverständlich keine Cocktails sein, genauso lecker ist eine kulinarische Weltreise durch verschiedene Länderküchen.

2. Mikro-Abenteuer

Vielleicht dauert es noch lange bis zur nächsten Reise, was nicht bedeutet, dass wir keine Abenteuer erleben können! Mikro-Abenteuer nennt sich der Trend, bei dem man kleine Unternehmungen in seiner Umgebung angeht. Ob eine Nacht campen, eine Fahrrad-Tour oder einfach mal mit der U-Bahn bis zur Endstation fahren, wo man noch nie war und die Gegend erkunden kann ...

3. Tourist in der eigenen Stadt

Hand aufs Herz: Hast du deine eigene Stadt (oder die nächstgrößere in deiner Nähe) schon mal durch die Augen eines Touristen gesehen? Free Walking Touren, die auf Spendenbasis von engagierten Bürgern durchgeführt wird, werden in vielen Städten angeboten und häufig lernt man auch als Einheimischer noch eine Menge über seine eigene Heimat. Alternativ zu geführten Touren kann man sich Routen selber zusammenstellen oder sich einfach in der Stadt treiben lassen.

4. Tagträumen

Sich einfach mal wegträumen, kann das Fernweh schon lindern. Welchen Ort möchtest du mal bereisen, wie sieht es dort wohl aus und was wirst du alles unternehmen wollen? Starte eine Liste, z. B. in einem Bullet Journal fürs Reisen oder fertige eine Travel Bucket List an (hier findest du 10 Reisen, die man einmal im Leben gemacht haben sollte). Auch das Ansehen einer Reisereportage oder eines Abenteuerfilmes sowie das Lesen von Reiseberichten oder Büchern lässt einen schnell in andere Welten abtauchen.

5. Reisestammtisch

Vom Reisen träumen, ist schön, mit anderen darüber reden und gemeinsam Pläne schmieden, ist noch schöner! Reisestammtische sind dafür eine gute Gelegenheit und bieten Potenzial, dich mit Reisezielen auseinander zu setzen, die du noch gar nicht auf dem Plan hattest. Können solche Stammtische nicht stattfinden, zumindest nicht offline, oder du hast keine Zeit, führt dich der nächste Gang ins Internet! Reiseforen oder Reisegruppen in Sozialen Medien bieten regen Austausch und lindern Fernweh garantiert!

Fernweh oder Flucht?

Es gibt Menschen, die leben ihr ganzes Leben lang in ein und demselben Ort und sind damit glücklich und zufrieden. Es gibt die, die mit ihrem Cluburlaub ein- bis zweimal im Jahr glücklich sind und es gibt die, die nach der Rückreise gleich wieder loswollen. Gehörst du zu Letzteren, den Menschen mit chronischem Fernweh? Gerne zu reisen, neue Kulturen und Leute kennen zu lernen, ist eine tolle Sache, nicht umsonst sagte Augustinus Aurelius einst:

Die Welt ist ein Buch, und wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.

Spaß am Verreisen zu haben, ist selbstverständlich okay – solange es keine Flucht vor dem eigenen Leben ist. Hinter Fernweh kann sich auch ein Leidensdruck verbergen, der durch Probleme im Leben entsteht (z. B. im Job oder in der Beziehung), und dem man entkommen möchte. Die schlechte Nachricht: In dem Fall werden die Probleme immer noch da sein, wenn du von deiner Reise zurückkommst und sich nicht in Luft aufgelöst haben. Aber auch dagegen kannst du etwas tun! Wie (und warum) wir unserem Glück im Weg stehen sowie unsere 3 Alltagsregeln für mehr Glück, findest du hier.

Apropos Reiseforum ... In der BRIGITTE-Community kannst du dich mit Gleichgesinnten rund ums Thema Verreisen austauschen.