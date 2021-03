10 Reisen an schöne Orte - und zu weltbewegenden Frauen

Frida Kahlo (Mexiko Stadt, Mexiko)

Die Künstlerin Frida Kahlo (1907–1954) ist in den letzten Jahren zur Ikone der Popkultur avanciert. Doch wo kommt sie eigentlich her? Fans pilgern in das Casa Azul nach Mexiko Stadt. Denn in dem wunderschönen blauen Haus wurde sie geboren und hier starb sie auch. Fast ihr ganzes Leben verbrachte sie hier, zeitweise mit ihrem Mann, dem Muralisten Diego Rivera. Das Haus ist heute ein Museum und die umfassendste Hommage an Frida Kahlos Werk, das von großem Schmerz geprägt war. An Bedeutung übertrifft sie längst ihren berühmten Mann: Eines ihrer Selbstporträts war das erste Kunstwerk aus Mexiko, das der Louvre in Paris erwarb.

