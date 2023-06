von Susanne Arndt Grandma Joy, 93, schrieb Geschichte – als ältester Mensch der Welt, der alle Nationalparks der USA gesehen hat. Immer an ihrer Seite: Enkel Brad, 42.

Ihre erste Nacht im Zelt verbrachte sie mit 85 Jahren in den Great Smoky Mountains, es goss wie aus Eimern. Das war 2015, bei dem ersten Trip mit ihrem Enkel Brad. Weil die Luftmatratze kaputtging, schlief Joy kurzerhand auf dem Boden. Sie ließ sich die Laune nicht verderben und machte weiter: kullerte die Dünen im Great-Sand-Dunes-Nationalpark in Colorado hinunter wie ein Kind, wanderte im Grand Canyon und über Hawaiis Vulkane, besuchte den Joshua-Tree- und den Glacier-Nationalpark, die Everglades, Yellowstone, und bewunderte die Baumriesen im kalifornischen Redwood-National-Park. Skifahren und Rafting in Alaska, Ziplining in West Virginia, eine Elchattacke in Montana – Joy war nichts zu gefährlich. Das Finale ihrer Reise durch alle 63 Nationalparks der USA fand in der Südsee statt: auf Amerikanisch-Samoa, 7.000 Meilen von ihrer Heimat Ohio entfernt.

Zu diesen Abenteuern animiert hat sie ihr Enkel Brad, ein Tierarzt, der ihre gemeinsamen Reisen auf dem Instagram-Account @grandmajoysroadtrip dokumentiert. Bei ihm war es der Suizid eines ehemaligen Klassenkameraden, der ihn dazu bewog, sich mit seiner Reiseidee an die Großmutter zu wenden. Weil sie noch nie ein Gebirge oder einen Ozean gesehen hatte, rief er seine Oma an und fragte: "Möchtest du deinen ersten Berg sehen?" Sie hatte nur eine Gegenfrage: "Um wie viel Uhr holst du mich ab?"

Bevor sie zum ersten Mal ihren Koffer packte, hatte Joy bereits viel Leid erfahren: Sie hat nicht nur ihren Mann überlebt, sondern auch ihre drei Söhne. 2008 wurde sie selbst sehr schwer krank und auch Covid-19 hat sie heftig erwischt. Sie sagt, sie habe schon so viele Freund:innen überlebt, dass sie den Überblick verloren habe. Das ist auch der Grund, warum Joy im Alter von 93 Jahren ein erfüllteres Leben führt als die meisten jüngeren Menschen: Sie weiß, dass es jederzeit vorbei sein kann. Deshalb nahm sie das Angebot ihres Enkels auch ohne zu zögern an: "Ohne ihn würde ich auf der Veranda sitzen und häkeln", sagte sie zu "USA Today". Und dazu hatte sie wenig Lust.

Über 80.000 Kilometer haben die beiden bei ihren Roadtrips durch die USA zurückgelegt und sind dabei beste Freunde geworden. Am Ende ihrer Reise durch die Nationalparks sagte Joy zu "ABC News": "Das war eine aufregende und wunderbare Reise. Du fühlst dich jünger, wenn du sowas machst." Und genau deshalb wird sie sich nun auch nicht zufrieden in ihrem Schaukelstuhl zurücklehnen. Im Gegenteil, Oma und Enkel planen schon ihr nächstes Abenteuer: Joy möchte auf allen Kontinenten die höchsten Berggipfel sehen. Nächsten Monat geht es zum Kilimandscharo.

"Es ist nie zu spät", weiß Joy heute. "Und wenn du nur noch eine Woche Zeit hast, was soll's? Was hättest du gehabt, wenn du in dieser Woche zu Hause geblieben wärst?" Aber auch Brad hat auf den Reisen mit seiner Oma etwas gelernt: "Sie hat mir gezeigt: Wenn du einen Berg besteigen kannst, mach es jetzt."

Verwendete Quellen: Instagram, USA Today, ABC News, Washington Post