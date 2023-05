Aktueller Vergleich zeigt: Das ist jetzt die günstigste Urlaubs-Stadt in Europa

Großer Spaß, kleines Geld: Ein Reiseportal hat ausgerechnet, welche europäischen Städte wahre Schnäppchen für einen günstigen Traumurlaub sind.

Städtereisende haben es manchmal nicht leicht: So schön Metropolen wie London, New York und Tokio auch sein mögen; wirklich günstig sind sie leider nicht – und dort Urlaub zu verbringen ist für viele von uns schlicht unerschwinglich. Doch zum Glück gibt es mitten in Europa Reiseziele, die mit traumhaften Wetter, großem Kulturangebot und überragender Gastronomie auftrumpfen – und das zum absoluten Schnäppchenpreis.

Günstige Städtereisen: Die fünf besten Tipps in Europa

Das britische Postwesen befasst sich auch mit Finanzfragen und stellt jedes Jahr eine neue Auswahl der europäischen Städte zusammen, die besonders günstig für Reisende sind. In der jährlichen Studie werden typische Touristen-Ausgaben gegeneinander aufgerechnet, was dieses Jahr zu einer kleinen Überraschung geführt hat, denn auf Platz 1 ist nun eine Stadt, die sogar die traditionell günstigeren Großstädte in Osteuropa preislich unterbietet. Im Video seht ihr, wer das Ranking anführt!

