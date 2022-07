In diesen 12 beliebten Reiseländern ist der Urlaub am günstigsten

Spartipp In diesen 12 beliebten Reiseländern ist der Urlaub am günstigsten

Das Leben wird spürbar teurer und das Urlaubsbudget schrumpft. Ein Ranking des Statistischen Bundesamts zeigt, wo der Urlaub jetzt günstig ist. Alle unsere Lieblingsziele sind dabei!

Es scheint unvermeidlich, dass unser Alltag aufgrund der steigenden Energie- und Lebensmittelpreise in nächster Zeit noch teurer werden wird, als er jetzt schon ist - und dass die wachsende Inflation in Deutschland auch unser Urlaubsbudget für 2022 weiter schrumpfen lässt.

Was tun? Am besten ein Reiseziel danach auswählen, wo der Urlaub am wenigsten kostet. Und dabei müssen wir nicht mal Abstriche machen.

Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, dass in vielen der beliebtesten Urlaubsländer das Preisniveau deutlich unter dem in Deutschland liegt. Dafür wurden die Hotel- und Restaurantpreise an den internationalen Reisezielen mit denen in Deutschland verglichen.

Nur die Seychellen sind teurer als Deutschland

Nur in einem der untersuchten Reiseländer ist der Urlaub teurer als in Deutschland: auf den Seychellen. Ein weiteres absolutes Traumziel ist aber nur knapp halb so teuer wie Deutschland: Auf Mauritius ist das Preisniveau in Hotels und Restaurants 49 Prozent niedriger als zwischen Alpen und Nordsee.

Unter den beliebten europäischen Urlaubsländern war das Preisniveau in Italien am höchsten, trotzdem lag es immer noch drei Prozent unter dem in Deutschland.

In Spanien aber zahlen Urlauber:innen für Unterkunft und Essen schon 17 Prozent weniger als in Deutschland, in Zypern sind es sogar 19 Prozent weniger. Noch billiger ist es in Griechenland (-21 Prozent) und in Kroatien (-24 Prozent).

In Portugal und Malta zahlen Reisende sogar 30 Prozent weniger als in Deutschland. In Nordmazedonien, Montenegro, Bulgarien und Albanien kosten Übernachtungen und Restaurantbesuche nur halb so viel wie hier. In der Türkei ist das Preisniveau von allen ausgewählten Ländern am niedrigsten: Es liegt 64 Prozent unter dem in Deutschland.

Das ist die Ersparnis in den 12 beliebtesten Urlaubsländern im Vergleich zu Deutschland:

Italien: - 3 Prozent Spanien: - 17 Prozent Zypern: - 19 Prozent Griechenland: - 21 Prozent Kroatien: - 24 Prozent Malta: - 28 Prozent Portugal: - 32 Prozent Montenegro: - 48 Prozent Dominikanische Republik: - 55 Prozent Mexiko: - 55 Prozent Albanien: - 56 Prozent Türkei: - 64 Prozent

Wir wünschen euch eine erholsame Reise!