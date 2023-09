Das ist das günstigste – und vielleicht schönste – Urlaubsland in Europa

Spartipp Das ist das günstigste – und vielleicht schönste – Urlaubsland in Europa

Die Inflation nagt am Portemonnaie, aber der Sonnenhunger ist groß? Dann lohnt sich bei der Urlaubsplanung ein Blick auf dieses Ranking.

Eine Reise kostet Geld, klar. Doch wie viel wir tatsächlich ausgeben, hängt auch von der Wahl unseres Urlaubslandes ab.

Der "Bundesverband deutscher Banken" hat in einem "Kaufkraftvergleich" ermittelt, wie viel wir uns in den europäischen Urlaubsländern jeweils leisten können. Ist die Kaufkraft Deutschlands im Vergleich höher, können wir uns im Urlaub mehr leisten. Ist sie niedriger, wird es für Reisende aus Deutschland teurer.

Günstig: Türkei, Polen, Ungarn

Günstig Urlaub machen können wir dieses Jahr vor allem in der Türkei. Dort erhalten wir für unser Geld beinahe dreimal so viel wie Zuhause. Genauer: Für einen Euro bekommen wir Dinge und Dienstleistungen, die in Deutschland im Schnitt 2,71 Euro kosten würden. Das ist umso erfreulicher, da die Türkei ein vielseitiges Reiseland ist: mit mehr als 7000 Kilometern traumhafter Küste, der spektakulären Wanderregion Kappadokien, der unvergleichlichen Metropole Istanbul, antiken Schätzen wie Ephesus, Pergamon oder Troja, riesiger Gastfreundschaft und tollem Essen. Der Wermutstropfen: Die aktuelle Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan tritt die Menschenrechte mit Füßen.

Auf den zweiten Platz kam Polen: Über zwei Drittel mehr bekommen wir bei unseren östlichen Nachbarn (1,75 Euro), und auch ein Urlaub in Ungarn wirkt sich positiv auf unsere Urlaubskasse aus (1,67 Euro). Ähnlich günstig sind für uns Litauen und Lettland (1,39 und 1,31 Euro), und in Griechenland, Tschechien und Portugal bekommen wir 20 Prozent mehr für einen Euro (1,20 Euro).

Das Ranking:

Türkei Polen Ungarn Litauen Lettland Griechenland Tschechien Portugal

Ähnlich wie Deutschland: Spanien, Italien und Frankreich

In Spanien, Italien und Frankreich gibt es nur geringe Unterschiede beim Preisniveau (1,09 Euro, 1,08 Euro und 0,98 Euro).

Teurer als Deutschland: Dänemark und Norwegen

Teurer als zu Hause ist es im Norden, etwa in Dänemark oder Norwegen. Laut Bankenverband ist der "deutsche" Euro dort im Vergleich nur 0,78 Euro beziehungsweise 0,71 Euro wert. Am teuersten ist für uns ein Urlaub in der Schweiz (0,64 Euro).