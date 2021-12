Skihütte gesucht?

Pack deine Freund:innen ein, schnall die Skier aufs Dach und dann los in die weiße Pracht! Oder du nimmst deine:n Liebste:n, die Kinder, ein paar Schlitten und einen Stapel Brettpiele mit. Tagsüber den Schnee zu genießen und abends Maronen und Bratäpfel in den Ofen zu schieben, um dann am lodernden Feuer beisammenzusitzen, ist das Schönste, was der Winter zu bieten hat. Und der ist ja nun mal da, ob wir wollen oder nicht. Machen wir das Beste draus und zelebrieren wir seine unbestreitbaren Vorzüge!

Leider ist es oft gar nicht so einfach, eine schöne und erschwingliche Unterkunft für die Skisause zu finden – zu voll, zu teuer, schon lange im Voraus ausgebucht. Deshalb haben wir uns bei Airbnb umgesehen und stellen euch zehn Berghütten und Appartements in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor, die uns besonders gut gefallen haben.

Sauna und Terrasse, Kamin und Bergblick

Da gibt es das schicke Architektenhaus, das Apartment mit Sauna, die uralte Scheune in Alleinlage und die historische Unterkunft Duchess in Telfes, die euch ganz viel Platz und Rückzugsraum bietet. Ihr habt trotzdem Bedenken, ob es im Winterwunderland Knatsch geben könnte oder der Hüttenkoller ausbricht, wenn ihr so nah so viel Zeit zusammen verbringt? Dann hilft euch unser Urlaubsknigge "Ferien mit Freunden" mit ein paar guten Tipps weiter.

Übrigens: Unsere Kollegin Daniela Sohn reiste kürzlich mit fünf Freundinnen in den Winterurlaub nach Tirol – und fühlte sich wieder jung und frei wie mit 16. Auch, wenn sie mal ein klein wenig genervt war ... Aber lest selbst: Wie damals auf Klassenreise: 6 Freundinnen in Tirol.

Dann also viel Spaß – passt gut auf eure Knochen und Kreuzbänder auf!