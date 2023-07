Es geht in den lang ersehnten Urlaub, aber deine Vorfreude wird gedämpft, weil es dir vor dem Packen graut? Mit diesen fünf Tipps bekommst du ganz einfach alles in den Koffer – ohne zerknitterte Teile und nerviges Quetschen.

Der Urlaub steht bevor, aber du drückst dich bis zur letzten Sekunde vorm Koffer packen. Wer kennt’s nicht?

5 Tipps: So macht Koffer packen Spaß

Wie soll man sich auch bei all den süßen Sommer-Outfits für ein paar wenige auserwählte entscheiden? Und wie wappnet man sich am besten für verschiedene Wetterlagen, ohne den halben Kleiderschrank mitzunehmen? Mit diesen fünf Tipps packst du platzsparend und kannst so fast doppelt sie viel mit in den Urlaub nehmen.