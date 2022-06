Koffer weg? So bekommst du dein verlorenes Gepäck wieder

Beim aktuellen Flughafen-Chaos kann es leicht mal passieren, dass der Koffer einfach nicht mit am Ziel ankommt. Und was nun? Wir erklären, was ihr jetzt tun könnt.

Endlich mal wieder in den Urlaub fliegen, doch irgendwas musste ja schiefgehen – erst das Chaos am Flughafen und dann ist auch noch der Koffer weg? So geht es momentan vielen, doch was kann man jetzt tun?

1. Ruhig bleiben

Erst mal die Ruhe bewahren. Schau am Flughafen, ob der Koffer vielleicht beim falschen Transportband gelandet ist. Ansonsten kannst du bei der Information direkt nachfragen. Auf dem Flugticket befindet sich in der Regel der Aufkleber mit der Gepäckregistrierungsnummer, welche dort dann vorgezeigt werden muss. Oft lässt sich dadurch schon das Gepäck finden.

2. Verlust melden

Wenn das leider nichts gebracht hat, dann sollte der Verlust deines Gepäckstücks am Lost & Found Schalter gemeldet werden. Dafür wird Name, Telefonnummer sowie die Adresse, zu der der Koffer geliefert werden soll, notiert aber auch weitere Angaben, durch die der Koffer besser gefunden werden kann.

3. An die Fluggesellschaft wenden

Wichtig ist, dass ihr euch in dem Fall an die Fluggesellschaft wendet, mit der ihr geflogen seid. Man hat bei Verlust des Gepäckstücks meist Ansprüche auf Ersatz oder zumindest fürs Erste auf die wichtigsten Hygieneartikel wie Zahnbürste, Zahnpasta, Rasierer und so weiter. Manchmal kann man sich auch mit der nötigsten Kleidung auf Kosten der Fluggesellschaft eindecken – kommt ganz auf die Airline an, mit der ihr geflogen seid. Dabei müssen die Quittungen unbedingt aufbewahrt werden, sodass ihr sie später einreichen könnt.

Wenn ihr eine Pauschalreise gebucht habt, solltet ihr euch auch an den Reiseveranstalter wenden. Denn es stehen euch fünf bis 30 Prozent des Tagesreisepreises zu. Wenn der Koffer den ganzen Urlaub nicht mehr auftaucht, dann sogar 50 Prozent.

4. Als verloren registrieren

Der Koffer ist bereits 5 Tage vermisst? Nach dieser Zeit schickt euch die Fluggesellschaft ein Formular zu, in dem der Wert und der Inhalt des Gepäckstücks angeben müsst.

Nach 21 Tagen gilt der Koffer nicht mehr als verspätet, sondern als verloren. Die Fluggesellschaft sollte den Verlust dann mit maximal 1.300 Euro entschädigen – dieser Betrag zählt allerdings pro Person und nicht pro Gepäckstück.

Wieso gibt es immer wieder Gepäckverluste?

Es gibt verschiedene Gründe wieso Gepäck verschwindet. Aber der wohl häufigste ist Stress. Besonders wenn Flüge kurzfristig gestrichen werden, kommt es bei den Transportunternehmen zu Stresssituationen und Fehler unterlaufen. Genauso ist das Risiko auch höher, wenn es auf der Reise einen Zwischenstopp gibt. Denn gerade dann landen öfter mal Koffer auf dem Gepäckband, obwohl sie eigentlich in ein anderes Flugzeug für den Weiterflug müssten.

So anstrengend und ärgerlich die Situation auch ist, wichtig ist dranzubleiben und stets mit den richtigen Ansprechpersonen in Kontakt zu bleiben, sodass euer Koffer möglichst schnell gefunden wird.

Verwendete Quellen: skyscanner.de