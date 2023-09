Zauberhaftes Luxemburg Das Miniatur-Wunderland

Hätte ich das gewusst …

Wohin mit dem Auto in der Hauptstadt? Ich habe es leider in ein x-beliebiges Parkhaus gestellt. 29 Euro für die Nacht. Ein teurer Fehler. Es gibt günstigere Alternativen, z. B. Parking Adenauer (50 Cent pro Stunde, nachts und Wochenende frei. Kirchberg-Plateau, 1359 Blv. Konrad Adenauer); oder auch kostenlose, von denen aus man schnell per Shuttle ins Zentrum kommt, z. B. P+R Bouillon (63 Rue de Bouillon). Die City-App "VDL“ führt alle mit aktueller Verfügbarkeit auf.

Die Landesvorwahl von Luxemburg ist 00 352

Mehr Infos finden du hier: luxemburg.com

In eigener Sache: Zuweilen unterstützen uns Agenturen, Hotels oder Veranstalter bei den Recherchen. Unsere Reportagen und Informationen sind dadurch in keiner Weise beeinflusst.

