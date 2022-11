Wer genug vom tristen Winter in Deutschland hat, sollte Portugal ins Auge fassen. Die Insel Madeira hat im Januar einiges zu bieten.

Die portugiesische Insel Madeira ist nicht nur die Heimat des Fußballstars Cristiano Ronaldo, sondern auch ein echter Urlaubs-Geheimtipp. Viele Touristen haben die Blumeninsel noch nicht für sich entdeckt - weshalb sie noch viel von ihrem ursprünglichen Charme erhalten konnte. Vor allem Anfang des Jahres lohnt sich eine Reise auf die beschauliche Insel im Atlantischen Ozean.

Weihnachtsstimmung bis zum 15. Januar

Wer aus dem kalten Deutschland nach Madeira flüchtet, kann jedes Jahr noch etwas länger in Weihnachtsstimmung bleiben. Beim "Cantar os Reis" oder "Cantar as Janeiras" (Singen der Könige) trällern die Einheimischen am 5. Januar traditionelle Lieder. In den Straßen der Hauptstadt Funchal treffen sich Jung und Alt, um gemeinsam zu singen.

Erst am 15. Januar endet auf Madeira die Weihnachtszeit - an diesem Tag gedenken die Bewohner dem "Santo Amaro". Zudem bauen die Familien die Dekoration und Krippen ab und essen das letzte festliche Mahl zusammen. Am Abend findet eine Prozession in der Gemeinde Santa Cruz zu Ehren des Schutzpatrons statt.

Sehenswürdigkeiten bei Regen und Sonne

Sommerliche Temperaturen herrschen im Januar leider nicht auf Madeira. Nichtsdestotrotz fallen die Temperaturen nur selten unter 13 Grad. Das milde Klima ist dem Golfstrom zu verdanken, der an der Insel vorbeiläuft. Vor allem der südliche Teil von Madeira lockt im Januar mit blauem Himmel und Sonnenschein, gute Voraussetzungen für ausgiebige Wandertouren.

Madeira ist bekannt für seine wunderschöne Natur und bietet zahlreiche Berge zum Besteigen. Unter anderem der Pico do Arieiro, dritthöchster Berg der Insel, trumpft mit einem schönen Ausblick auf. Eine gläserne Aussichtsplattform wartet beim Cabo Girão, eine Steilklippe im Süden der Insel, auf mutige Wanderer.

Bei schlechtem Wetter bietet Madeira zahlreiche Museen - unter anderem das Weinmuseum sowie das CR7-Museum. Hier erfahren Ronaldo-Fans alles über das Leben des Fußballers. In der Altstadt von Funchal gibt es zudem eine Markthalle, ein Paradies für Feinschmecker. An den Ständen locken lokale Produkte - einfach durchprobieren.

Madeira ist nur 22 Kilometer breit und 57 Kilometer lang - und damit perfekt für einen spontanen Kurzurlaub. Vor allem im Januar, da noch nicht viele Touristen auf der Insel anzutreffen sind.