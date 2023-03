von Nicole Schmidt Sonnenuntergang am Strand, Aufwachen mit Blick aufs Meer, Dinner direkt am Hafen ... Unsere Autorin Nicole Schmidt ist Insel-Insiderin und stellt 21 Tipps mit ganz besonderer Perspektive vor.

Seit 20 Jahren habe ich ein Häuschen auf Mallorca. Sicher hundert Mal war ich schon dort. Und kaum bin ich weg, packt mich die Sehnsucht. Mallorca bezaubert mich zuverlässig, auch wenn ich manches Mal jammere, wenn im Hochsommer die Hotspots wirklich übervoll sind.

Dass sich die größte Balearen-Insel ernsthaft zum Ziel gesetzt hat, grüner und fairer zu werden: Das finde ich großartig. Und spüre es schon überall: in Palma, der Hauptstadt, die sich eh immer wieder neu erfindet. In den Dörfern im Landesinnern, die so viel schöner geworden sind. Im Tramuntana-Gebirge, wo man wandern und in Hütten übernachten kann.

Und obwohl ich das Meer am allermeisten liebe, das an mehr als 200 Stränden und Buchten – felsigen, sandigen, steinigen, solchen mit Karibik-Flair oder fjordartigen – ans Ufer schwappt: Auf-dem-Handtuch-Schmoren ist immer weniger mein Ding. Weshalb ich für meine Tipps mal eine etwas andere Perspektive aufs Wasser suchte, mit einem E-Scooter durch die Wellen pflügte, in einer Tropfsteinhöhle schnorchelte oder mit einer Fischerin an Bord ging. Ich himmelte in tollen Bars Sonnenuntergänge an, aß mit den Füßen im Sand und erwachte mit Sicht aufs Blau. Viel Spaß beim Nachreisen!

1 Kapitänin auf dem Elektroboot

Wir sind zu viert, haben Wein, Schinken, Käse und Brot mitgebracht. Wir steuern nacheinander, das dürfen wir, auch ohne Führerschein – das handgezimmerte Holz-E-Boot kennt mit höchstens 13 Stundenkilometern keine Eile. Ab der Marina in Cala d’Or an der Südostküste schippern wir hoch Richtung Portocolom, ankern vor der Bilderbuch-Bucht Cala Mitjana, die man sonst nur nach 20-minütigem Fußmarsch erreicht. Samtiges, glasklares Wasser … Kneif mich mal! Halber Tag (für 6 Personen) 250, ganzer 350 Euro (Cala d’Or, Marina,Avda. Cala LLonga s/n, Tel. 613 01 57 91, eboats.es).

Übernachten

Lässig oder luxuriös: Wer morgens aus dem Bett in die Fluten springen möchte, liegt hier richtig.

2 Hostal Playa Colonia de Sant Jordi

Von außen "normales" Wohnhaus, drinnen acht Gästezimmer, schlicht im mallorquinischen Stil gehalten. Vom Meer trennt nur eine fußgängerschmale Promenade. Noch näher dran sitzt man auf der Terrasse des zugehörigen Restaurants mit Aussicht auf die Insel Cabrera vor der Südküste. DZ mit Meerblick ab 79 Euro, Frühstück beim Bäcker gegenüber (Colòniade Sant Jordi, C/ Major 25, Tel. 971 65 52 56, restauranteplaya.com).

3 Canyamar

"Ich zapf Ihnen erst mal ein Bier", sagt die nette Gastgeberin Simone Wenk. Sofort fühle ich mich wohl in ihrem Sechs-Zimmer-Hotel. Ein Kleinod zwischen den Kästen am Strand von Canyamel im Nordosten, das sie mit viel Liebe im maritimen Vintage-Stil eingerichtet hat. Ich trete auf den kleinen Balkon vor meinem Zimmer, ein Bach plätschert, an den Ufern dschungelhaft bewachsen mit Schilf, Hibiskus, Pappeln, Eukalyptusbäumen. Es ist der Torrent Canyamel, der das ganze Jahr über Wasser führt. DZ/F ab 120 Euro (Canyamel, Via Costai Llobera, 2, Tel. 680 13 33 81, canyamar.com).

4 Zafiro Palace Andratx

Die Frühstücksauswahl ist so üppig, dass ich bis zum Abend pappsatt bin. Auch sonst hat die neue großzügige Hotelanlage über Camp de Mar an der Westküste mit 5-Sterne-Seaview viel zu bieten: nur Suiten, sieben Pools, fünf Restaurants, Wellness-Bereich und Kinderclub, gepflegte Gärten, Livemusik, Golfplatz um die Ecke – und reichlich Platz für Privatsphäre. DZ/F ab 265 Euro, als Pauschalpaket z. B. über tui.com preiswerter (Camp de Mar, C/Cromlec 3, Tel. 971 89 70 08, zafirohotels.com).

5 Mar I Vent

© Jens Boldt / Brigitte



Ganz in der Nähe des malerischen Strands von Banyalbulfar im Inselwesten betreibt Familie Vives seit drei Generationen ihr schmuckes 9-Zimmer–Hotel in Hanglage – ein mallorquinischer Klassiker mit hinreißender Fernsicht aufs Meer, die Terrassenhänge von Banyalbulfar und die borstig bewachsene Steilküste dahinter. DZ/F ab 154 Euro (Banyalbulfar, C/ Major 49, Tel. 971 61 80 00, hotelmarivent.com).

Auf Tour gehen

Geboten wird so einiges – von sportlich bis rumschippern.

6 Mit den "Barcos Azules" in die Cala Tuent

Hunderte Meter hohe Steilwände, Höhlen, Adlernester in den Klippen, Delfine ... So viel gibt es zusehen auf diesem Schiffsausflug an der Tramuntanaküste von Port de Sóller aus gen Norden. Als Einzige steige ich nach 40 Minuten in der Cala Tuent aus, der sichelförmige Kiesstrand ist fast menschenleer. Ein einziges altersschwaches Fischerhaus – auf der Terrasse spült ein alter Mann sein Tongeschirr. Hin und zurück, auch bis Sa Calobra, 30 Euro (ab Port de Sóller, Passeig es Través 3, Tel. 971 63 01 70, barcosacalobra.com).

7 Schnorcheln in der Höhle

© Jens Boldt / Brigitte

"Bitte Stirnlampen ausschalten!" Totale Finsternis. "Jetzt springen!", ruft unsere Führerin. Was? Ins Leere? Ist ganz ungefährlich, lockt sie. Und, platsch, lande ich in einem Unterwassersee mit märchenhaft bunten Tropfsteinformationen. So geht’s auch weiter in diesem nur per Boot erreichbaren Höhlenlabyrinth: schwimmend, schnorchelnd, kletternd, mich an griffigen Stalaktiten hochziehend, auf dem Neoprenhosenboden rutschend. Großartig! Ab Portocolom, 65 Euro (buchbar über sunbonoo.com).

8 Mit der Fischerin rausfahren

Seit sechs Uhr war Olga Capote mit ihrer "Es Batlets" draußen, rund ums Cap Ferrutx. Sie ist die einzige Kapitänin am Ruder eines Fischkutters auf Mallorca. Gerade, es ist kurz vor zwölf, kehrte sie zurück in den Hafen von Alcúdia, einem Städtchen im Norden der Insel. Und hat nur drei Langusten im Schleppnetz. "Es gibt halt gute und schlechte Tage", sagt sie gelassen. Sie will keinen anderen Beruf: "Er erfüllt mich." Gern lädt Olga auch Gäste auf ihr Boot – ob die dann die Angel reinhalten, Olga fachsimpelnd über die Schulter gucken oder sich einfach nur den Wind um die Nase wehen lassen möchten. "Pescaturismo" nennt sich dieses ganz besondere Erlebnis, auch von anderen Häfen aus und mit Kollegen von Olga buchbar. Ab 95 Euro (Buchung unter: pescaturismomallorca-com).

9 Mit der "Margarita" auf die Dracheninsel

20 Minuten dauert die Überfahrt mit dem alten Fischerboot auf die naturgeschützte Felseninsel Sa Dragonera im Südwesten. Eine Reise in eine andere Welt! Den Duft von Rosmarin in der Nase, wandere ich zwischen Mastixbüschen, wilden Ölbäumen, Heidekraut und Zwergpalmen Richtung Leuchtturm. Auf einer Bank mache ich Rast. Die Steilküste Mallorcas um Andratx liegt mir gegenüber. Ich freue mich so sehr, dass ich klatsche. Und plötzlich wuseln lauter vorwitzige Eidechsen um mich herum ... Abgesehen von einer Mittagspause alle 30 Minuten Hin- und stündliche Rückfahrten, Ticket 15 Euro. Unbedingt Sonnenhut und Wasser mitnehmen! (Ab Hafen Sant Elm, Av. Jaume 1, Tel. 629 60 66 14, crucerosmargarita.com)

10 Per Speed-Schlauchboot in den Naturpark Llevant

Auf dieser Tour entlang der Nordküste zum rauen Cap Ferrutx erlebe ich, wie einsam Mallorca sein kann. Das Highlight des Ausflugs ist die Einfahrt in eine Grotte, in deren Innern das Wasser durch Lichtspiegelungen überirdisch blau strahlt. 60 Euro (ab HafenAlcúdia mit Alcudia SeaExplorer, Tel. 640 51 39 29, alcudiaseaexplorer.com).

11 Im Kajak vor der Südküste

Zwei Kormorane dösen auf einer winzigen Felsinsel. Wir kommen so nah ran, dass wir ihre grünen Augen sehen können! Die Vögel beobachten, wie wir weiterpaddeln zu unserem Ziel, dem karibisch-schönen Dünenstrand von Es Carbó. Kajakmiete/halber Tag 20 Euro, geführte Tour/2 Std. 35 Euro (ab Colónia de Sant Jordi, C/Marina, 32, Tel. 660 47 07 23, piraguasmixkayaks.com).

12 Auf dem E-Scooter durch die Wellen

Ein Wasserspielzeug, klar. Aber dieses hier aus recyceltem Material, leise, höchstens acht Stundenkilometer schnell und mit Elektro-Antrieb macht Spaß bei gutem Gewissen. Weg vom vollen Strand von Palmanova im Südwesten und dahingleiten, wo Möwen in den Klippen wohnen – das breite, stabile Board mit Lenkstange, Vor- und Rückwärtsgang habe ich schnell im Griff. 30 Minuten 30 Euro (Palma-nova, C/Martín Ros García 6, Tel. 605 61 36 14, osium.es).

Chillen zum Sunset

Wenn die Sonne im Meer versinkt, wollen wir Drinks und Häppchen.

13 5illes Beach& Sunset

Mein Lieblingsplatz im Süden der Insel, am Naturstrand Platja de s’Estany! Herrlich, in der Lounge-Ecke bei einem gut gemixten "Pisco Sour" (8,50 Euro) langsam wegzudriften, während auf dem Wasser eine purpurne Sonnenspur bis hinüber zur Silhouette des Randa-Bergs führt. Leckeres auf der Karte: Muscheln mit rotem Curry oder rote Garnelen-Kroketten für je 17 Euro (Colónia Sant Jordi, Platja de s’Estany, 5illesmallorca.com).

14 Bar S’Illot

Das muss falsch sein, denke ich, als ich von Alcúdia aus kilometerweit die Schotterpiste an der Steilküste auf der Halbinsel Victoria entlangfahre. Nicht aufgeben, hat mir die Freundin geraten, mit der ich verabredet bin. Und wirklich: Da nistet ein Tapas-Lokal mit Panorama-Terrasse inmitten wilder Natur auf den Klippen! Wir schauen rüber zum Cap Formentor, ordern "Aperol Spritz" (7 Euro), gefüllte Auberginen und Oktopus mit Zwiebeln (je 14 Euro). Und können uns nicht mehr losreißen (Alcúdia, Ctra. de la Victoria, Tel. 971 55 71 27, essenciamediterrania.com/de/restaurante-sillot.php).

15 Bar Na Foradada

Unter mir steile, mit Stechginster, und krummen Kiefern bedeckte Klippen, Segelboote ankern vor der schroffen Landzunge. Mirador de Na Foradada heißt der Aussichtspunkt zwischen Valldemossa und Deià im Westen. Jetzt einen Gin Tonic und ein Schinken-Käse-Sandwich an der Bar (je 15,50 Euro)! Und dann warte ich, bis der wellenumbrandete Na-Foradada-Felsen im Licht der untergehenden Sonne erglüht (die Bar gehört zum "Restaurante Mirador de Na Foradada", Ctra. de Valldemossa km. 65, naforadada.es).

16 Es Vivers

© Jens Boldt / Brigitte



Kein Platz mehr frei auf der Restaurant-Terrasse unter den Tamarisken an der Promenade von Colónia de Sant Pere, einem immer noch recht beschaulichen alten Fischerdorf im Nordosten. Bestelle ich eben erst mal ein Glas Rosé-Sekt (ca. 5 Euro) und schwinge neben einer schnurrenden Katze die Beine über die Mauer. Unser Logenplatz, als der goldene Vorhang vor der weichgezeichneten Küste von Alcúdia fällt. Und später schmecken die überbackenen Jakobsmuscheln (18 Euro) großartig (Colónia de Sant Pere, C/ del Mar 25, Tel. 971 58 94 78, esvivers.com).

Gut essen

... und dabei den Blick bis zum Horizont schweifen lassen: herrlich!

17 Maria5 Beach

Eine gelungene Mischung aus relaxter Lounge-Bar und tollem Restaurant– geschmiegt in einen Kiefernhain am Strand von Camp de Mar im Südwesten. Locker verteilen sich Sitzgruppen mit Korbstühlen, ein überdachter Gastrobereich, Liegen mit Palmschirmen im Sand. Köstlich die Cocktails (ab 13,50 Euro), die Speisekarte mediterran-asiatisch von Sushi (ab 16,50Euro) bis zu "Lachs Teriyaki-Style" (21 Euro). Am Wochenende gibt’s Livemusik und japanisches Open-Air-Show-Cooking mit Meister Andri Bastian (Camp de Mar, C/ de Ses Dunes 1, Tel. 971 25 12 46, maria5.com).

18 Chiringuito Blue Bar

Ja, es gibt auch noch einfache Strandbuden auf Mallorca! So wie diese auf den Klippen einer Landzunge am Ortsrand von Portocolom: schattige Terrasse, Hammerblick über die Hafenbucht und frischer Fisch – etwa gegrillte Seezunge für 25 Euro, die ich wärmstens empfehle (Portocolom, Platja S’Arenal, Ctra. Faro s/n).

19 Quince

Die überdachte Terrasse sitzt fast auf den Fischkuttern und Jachten im Naturhafen von Porto Cristo an der Ostküste. Sehr entspannt, Vintage-Style und auf der Karte: "Tataki vom Thunfisch" für ca. 17 Euro, "Dorade nach Thai-Art" für 23 Euro ... (Porto Cristo, C/Veri 1, Tel. 971 82 18 30, restaurantequince.com).

20 "Neni" im "Bikini-Island & Mountain-Hotel"

Korbstühle, Räucherstäbchen, Sound der 70er – und die israelisch-orientalische Küche oben auf der Dachterrasse des Hotels ist fabelhaft. Unbedingt probieren: Kebab mit Granatapfelkernen (12,50 Euro; Port de Sóller, C/de Migjorn 2, Tel. 971 63 17 00, bikinihotels.com).

21 Sa LLotja

© Jens Boldt / Brigitte

Portocolom an der Ostküste hat einen netten Hafen, in dem noch richtig gearbeitet wird. Dort, im oberen Stock der Fischhandelsbörse, hat sich das mediterrane Restauranteingerichtet, für das man sich auch mal schicker anziehen kann. Jede Woche wechselt das Vier-Gänge-Menü – 47,50 Euro inkl. Wein, Wasser und Kaffee (Portocolom, Edificio Portuario, C/ dels Pescadors, Tel. 971 82 51 65, restaurantsallotjaportocolom.com).

Telefon Die Vorwahl von Spanien ist 00 34.

