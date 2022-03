In Kopenhagen hat mit dem "Indre By" das erste skandinavische 25hours Hotel eröffnet, und es sieht sensationell gut aus. Das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert wurde von dänischen Architekt:innen und Londoner Inneneinrichter:innen neu belebt – und wie! Ob in der Vinyl Lounge, in der Love Library, in der Assembly Lounge oder in den Zimmern – überall dominieren Farbe und ein spannender Stilmix. Top: Die Kunstwerke im "Café Duse" zeigen Frauen in verschiedenen Lebensphasen, wobei die ältesten Frauen am meisten Spaß haben.Eröffnungsangebot: 25hours feiert die Eröffnung mit einem Angebot, das Gäste bis 31.8.2022 auf 25hours-hotels.com buchen können: 25 Prozent Rabatt auf den Normalpreis ab zwei Übernachtungen, das Frühstück geht aufs Haus.