Brüssel: Craves

Im Herzen von Brüssel hat das Londoner Design-Studio "Saar Zafrir Design" den Schleier von seinem neuesten Hotelprojekt gelüftet: dem "Craves", einem Boutique Hotel im Burlesque-Stil des frühen 20. Jahrhunderts. Es will die Sinne der Gäste anregen und ein Gefühl von Begierde oder Begehren ("craving") in ihnen wecken – durch eine opulente, dunkle Ästhetik mit üppigen Samtmöbeln und einem Dekor, das an Art déco erinnert. So werden die Zimmer mit ihren marineblauen Samtbetten- und Vorhängen mit echten Schlüsseln geöffnet, die wie anno dazumal Quasten tragen, das ist schon mal gut für die Haptik. Als wohlige, dunkle Höhle ist das "Craves" perfekt für den Wintertrip mit dem Lieblingsmenschen und sehr bezahlbar ist es auch noch. Übrigens: Wenn euch nach einem Happen oder Gläschen zumute ist, müsst ihr nicht mal raus ins Kalte: Im Erdgeschoss wartet die Restaurant-Bar "Le Contour" mit Levante-Küche und Cocktails auf euch (craves-hotel.com).

Mehr