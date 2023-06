von Janine Dauer Wälder, Berge oder Strand: Hauptsache Natur – eine echte Erholung im Urlaub. Damit das klappt und du dich erholen kannst, findest du hier eine ausführliche Packliste für das Camping. Auch zum Ausdrucken und Abhaken – so vergisst du nichts!

Der langersehnte Urlaub steht vor der Tür – doch bevor du in den Wagen springst und losfährst, solltest du noch an einige Sachen denken! Damit du wirklich nichts vergisst, haben wir eine Packliste für deinen Campingurlaub zusammengestellt. Auch zum Ausdrucken, damit du wirklich an alles denkst 😉.

Zelten: mit Koffer oder Rucksack?

Ob du mit einem Koffer oder mit einem Rucksack campen gehst, ist eine Glaubensfrage. Ja, du hast bei einem Rucksack viel Gewicht zu tragen, auf der anderen Seite musst du keinen Koffer über schlecht gepflasterte Wege, Rasen, Steine und Matsch rollen – solange der das überhaupt mitmacht und du ihn am Ende nicht noch unter den Arm klemmen musst.

Packliste Camping: Wo soll es hingehen?

Wenn du in einem eher warmen und sonnigen Land zeltest, wirst du wohl auf den Regenschirm verzichten können, dafür lieber jede Menge Sonnencreme und eine Strandmuschel mitnehmen. Auch für deine Anreise beziehungsweise deinen Aufenthalt solltest du dich im Vorfeld über folgendes informieren:

benötigst du für dein Reiseland ein Visum?

wie viel kostet evtl. eine Fahrt mit Fähre?

brauchst du eine Vignette?

wie bist du im Ausland krankenversichert?

Die folgende Liste deckt einen Grundbestand ab, den du beim Camping gebrauchen kannst und je nach Reiseziel angepasst und/oder ergänzt werden sollte.

Packliste Camping – rechtzeitig anfangen

Das Reiseziel steht, der Campingplatz ist gebucht, nun geht es ans Packen. Vorher ist es wichtig für dich herauszufinden, wie der Campingplatz ausgestattet ist. Gibt es z. B. eine Küche? So kannst du eventuell wertvollen Platz im Auto sparen – und wenn du ohne Auto unterwegs bist erst recht! Fange rechtzeitig mit dem Packen für das Camping an (ca. zwei Wochen vor Abreise), so hast du noch genügend Zeit, ein kaputtes Zelt zu ersetzen, Adapter zu besorgen, genügend Grundverpflegung zu kaufen etc.

Packliste Camping: die Basics nach Kategorien

Die Packliste für's Camping ist übersichtlich nach Kategorien geordnet – so findest du alles ganz schnell. Am Ende findest du auch noch die Liste zum Download.

Dokumente und Finanzen

Bargeld (in der örtlichen Währung)

Personalausweis/Reisepass

EC-Karte

Elektronische Gesundheitskarte

Evtl. Auslandskrankenversicherung

Führerschein und Fahrzeugschein

Reiseunterlagen (Reiseführer, Anfahrtsbeschreibung, Buchungsdokumente)

Notfallnummern

Evtl. Geldversteck

Auto

Ersatzrad

Warndreieck und Warnweste

Abschleppseil

Reserve-Schlüssel

Reserve-Kanister

Verband- und Werkzeugkasten

Evtl. Navi/Straßenkarte

Evlt. Mitgliedskarte Automobilclubs

Evtl. Vignetten und Mautkarten

Technik

Mobilfunktelefon und Ladekabel (evtl. Powerbank)

Verteilerdosen oder Verlängerungskabel

Evtl. Steckdosenadapter

Ausrüstung

Zelt und Heringe

Hammer

Vorhängeschloss

Klebeband/Kabelbinder

Klappspaten

Taschenmesser

Schlafsack und Isomatte

Kopfkissen

Leuchte für das Zelt und Stirnlampe

Kerzen/Teelichter/Mückenkerzen/Lampions/Fackeln

Campingtisch und -stühle

Campingkocher (+ Gasflasche) oder Grill (+ Kohle und Anzünder)

Feuerzeug/Streichhölzer

Töpfe und Pfannen

Schneidebrett

Dosenöffner

Kochlöffel/Grillzange

Campinggeschirr (z. B. aus Edelstahl oder Melamin)

Campingbesteck

Picknickdecke

Decke für kühle Abende

Schüssel zum Spülen + Schwamm + Lappen

Geschirrtücher

Müllbeutel

Aufbewahrungsboxen für Lebensmittel

Trinkflasche für unterwegs

Kühltasche

Handfeger und Schaufel

Nähzeug

Regenhülle für Rucksack/Packsack

Regenschirm/Sonnenschirm

Basis-Verpflegung

Reichlich Wasser (10-l-Kanister)

Kaffee/Tee/Kakaopulver

Nudeln/Reis

Speiseöl

Konserven

Salz, Pfeffer, Zucker

Andere Gewürze

Kleidung

Wäschesack/Taschen für Schmutzwäsche

Reisewaschmittel

Schlafsachen

Langarmshirts und T-Shirts

Hosen

Unterwäsche und Socken

Outdoorkleidung nach Bedarf (Funktionsshirt und -socken, Regenjacke und -hose etc.)

Schuhe nach Bedarf: Wanderschuhe, Gummistiefel, Sandalen

Wechselpaar für Schuhe

Fleecejacke oder dicke Pullis für abends

Badeschuhe

Badebekleidung

Hut oder Mütze

Sonnenbrille

Hygiene und Gesundheit

Erste-Hilfe-Set

Toilettenpapier

Handtücher

Ohrstöpsel und Schlafbrille

Reiseapotheke

Persönliche Medikamente (z. Asthmaspray)

Zahnbürste und -pasta

Shampoo und Duschgel

Cremes, Deo, Rasierer

Nagelschere und Pinzette

Bürste

Zeckenzange

Mücken- und Zeckenspray

Sonnencreme

Die Camping-Packliste kannst du dir auch herunterladen und Stück für Stück abhaken. Alles dabei? Sehr gut, weitere Camping-Tipps gibt es hier – dann kann es ja losgehen 😎.

Fürs Camping auf dem Festival findest du hier eine passende Festival-Packliste. Lieber durch den Schnee gleiten? Mit dieser Packliste für den Skiurlaub vergisst du nichts. Lieber mit ausgestattetem Gefährt als mit Zelt unterwegs? Hier gibt es Tipps, wie du einen Wohnwagen einrichten kannst.

Du reist mit Kind? Dann schau mal hier rein: 12 Dinge, die du beim Camping mit Kindern lernst. Und der beste Freund des Menschen darf natürlich nicht fehlen: So wird das Wandern mit Hund richtig schön.