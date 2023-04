Die Wattenmeere im Norden, die Alpen im Süden, im Osten Müritz und Oder, in der Mitte der Harz, im Westen die Eifel – niemand muss in Deutschland lang fahren, um Landschaften zu entdecken, in die der Mensch nur wenig eingegriffen hat. Wo im Wald die Luchse leben, am Meer die Kormorane nisten und über den Berggipfeln der Steinadler seine Kreise zieht.



Mit dem Nationalpark Bayerischer Wald wurde 1970 der erste deutsche Nationalpark gegründet – fast 100 Jahre, nachdem die USA den Yellowstone Nationalpark als erste Schutzzone der Welt ausgewiesen haben. Inzwischen gibt es in Deutschland 16 Nationalparks.

Die 16 Nationalparks im Überblick

Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer

Niedersächsisches Wattenmeer

Hamburgisches Wattenmeer

Jasmund

Vorpommersche Boddenlandschaft

Müritz

Unteres Odertal

Eifel

Harz

Kellerwald-Edersee

Hainich

Sächsische Schweiz

Bayerischer Wald

Berchtesgaden

Hunsrück-Hochwald

Schwarzwald

Man muss nicht gleich die Rocky Mountains besteigen, um die Kraft der Natur zu spüren. Allein in Deutschland gibt es inzwischen 16 Nationalparks, die es in sich haben.