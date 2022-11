Eines unserer Favoriten ist das Design-Hostel "Casa Gracia" in unserer Lieblingsstadt Barcelona. Zentral am Prachtboulevard Passeig de Gràcia gelegen, fühlt man sich hier sofort zu Hause ∞ dafür sorgen die Betreiber, die für und mit den Gästen Pläne schmieden, sie abends bekochen und immer Zeit für ein Gläschen Wein mitbringen. Geschlafen wird in schönen Ein- bis Sechsbettzimmern, teilweise mit eigenem Bad (Passeig de Gràcia 116, Barcelona, Tel. 0034 / 931 874 497, www.casagraciabcn.com ).