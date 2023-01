Die schönsten Hotels unter 100 Euro

Wir sind von Berufs wegen viel unterwegs - und stellen immer wieder fest: Schön schlafen muss nicht teuer sein!

Dieses Wissen wollen wir gern mit euch teilen: von der Brüsseler Design-Location für Flohmarkt-Fans bis zur romantischen ehemaligen Dorfschule in Italien zeigen wir euch, wo ihr in Europa gut und günstig übernachten könnt. Ein Doppelzimmer mit Frühstück kostet in allen Hotels weniger als 100 Euro. Da ist dann vielleicht auch noch ein tolles Abendessen oder ein Theaterbesuch drin.