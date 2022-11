Sonnencreme, Reiseführer, Mückenschutz: Mit unserer Urlaubsliste kann bei eurer Reise nichts mehr schief gehen – egal, was ihr vorhabt.

Ob mit Rucksack oder Koffer, mit Kind oder Freund:in, zum Städtetrip oder Badeurlaub: Packen erfordert Zeit, Geduld und eine Menge Konzentration. Denn am liebsten würden wir alle Kleidung aus dem Schrank mitnehmen, nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass wir auch nichts vergessen haben. Doch mit unserer Urlaubsliste, die sich für viele Reisen anpassen lässt, braucht ihr euch keinen Kopf mehr zu machen. Fangen wir an mit einer Basis-Urlaubsliste. Hier verraten wir alle grundlegenden Dinge, die ihr für eure Reise braucht. Zusätzlich findet ihr im Inhaltsverzeichnis genauere Packlisten für euer nächstes Urlaubsziel, eure Kinder oder euren Hund.

Was ihr auf jeder Reise dabei haben solltet, weil man es vor Ort gar nicht oder nicht ohne weiteres besorgen kann: die Police eurer Auslandskrankenversicherung (gerade außerhalb Europas ist das wichtig), alle notwendigen Reisedokumente, Kreditkarte, Handy mit Ladekabel und eure Reiseapotheke. Genauer könnt ihr es in den Urlaubslisten nochmal nachlesen.

Basis Urlaubsliste – das sollte nie fehlen

Lesebrille oder doch lieber Schlafbrille? Tablet oder Smartphone? Mit der Packliste von BRIGITTE vergesst ihr garantiert nichts Wichtiges mehr.

Finanzielle Mittel

EC-Karte

Kreditkarte 

Bargeld (auch in der Auslandswährung) 

Portemonnaie 

Notfallnummer der Bank, falls die Karte gesperrt werden muss

Dokumente

Personalausweis 

Reisepass 

Führerschein (ggf. Internationaler Führerschein) 

Krankenkassenkarte, (ggf. Auslandskrankenversicherung) 

Impfpass 

Kopie der Ausweispapiere 

Visum (falls nötig) 

Flugticktes/Bahntickets 

Adresse und Telefonnummer der Unterkunft

Kleidung

Unterwäsche 

Socken 

Schlafshirt und Shorts 

Tops und T-shirts 

ggf. Pullover 

Hosen (kurz oder lang) 

Sweatshirts 

Flip-Flops 

Nackenkissen 

Sonnenbrille 

(Regen-) Jacke 

Schuhe 

ggf. Sportkleidung

Kosmetik- und Hygieneartikel

Zahnbürste und Zahnpasta 

Deo 

Seife, Duschgel und Haarshampoo 

Kamm oder Bürste 

Taschentücher und Wattestäbchen 

Stylingprodukte 

Gesichtscreme 

Bodylotion 

Waschmittel (Reisegröße) 

Sonnencreme/ After Sun 

ggf. Tampons und Binden 

Rasierutensilien 

Verhütungsmittel 

Make-up und Make-up Entferner 

Ohrstöpsel 

Beutel für schmutzige Wäsche

Reiseapotheke

Pflaster, Blasenpflaster 

Desinfektionsgel/spray 

Schmerzmittel 

Medikamente gegen Magen-Darm/Reiseübelkeit 

Medikamente gegen Allergien 

Wundsalbe 

Mundschutz 

Pinzette

Technik und Zubehör

Handy und Ladekabel 

Powerbank und Ladekabel 

Kopfhörer 

ggf. Steckdosenadapter 

Kamera und Ladekabel 

Speicherkarten 

ggf. Tablet oder Laptop und Ladekabel

Optional

Stifte und Notizbuch 

Buch oder Zeitschrift 

Gesellschaftsspiele 

Reiseführer 

Schlafmaske 

Schloss für das Gepäck 

Brille

Urlaubsliste für den Sommerurlaub – das sollte nie fehlen

Endlich mal wieder so ein richtig schöner Strandurlaub mit Sonne, Sand und Meer! Wir zeigen euch, was ihr unbedingt für euren nächsten Trip ans Meer braucht.

Kleidung

Sonnenbrille 

Badesachen 

Flip-Flops 

ggf. Neoprenschuhe, um die Füße vor Verletzungen im Wasser zu schützen 

Kopfbedeckung

Kosmetik und Hygiene

Sonnenschutz 

Mückenschutz 

After Sun

Technik und Zubehör

Wasserdichte Hüllen für Handy und Kamera

Für den Ausflug

Picknickdecke 

Großes Handtuch (Mikrofaser) 

Strandmuschel 

Strandtasche 

Luftmatratze 

Wasserball 

Taucherbrille und Schnorchel 

Kühltasche mit Akkus 

Spiele für den Strand 

Verpflegung und Snacks

Sommerurlaub mit der Familie

Ihr möchtet mit euren Kindern einen angenehmen Sommerurlaub verbringen und freut euch schon auf das schöne Wetter, das Meer und den Strand? Damit ihr als Familie gut vorbereitet seid und nichts Wichtiges vergesst, haben wir für euch eine Urlaubsliste zusammengestellt.

Kleidung

Schwimmwindel/ -flügel 

Sonnenhut 

Sonnenschutzkleidung

Kosmetik und Hygiene

Sonnencreme mit hohem Sonnenschutz 

Pflegeöl oder Wundcreme 

Feuchttücher

Technik und Zubehör

Einwegunterwasser Kamera 

Nachtlicht 

Musik/Hörspiel

Für den Ausflug

Windschutz 

Strandspiele / Sandspielzeug 

Strandtuch 

Verpflegung und Snacks für die Kleinen

Tipp: Das sind die Must-haves fürs Handgepäck und die besten Tipps für deinen Langstreckenflug.

Urlaubsliste für die Reise in die Berge

Ihr möchtet in die Berge fahren, wandern und habt schon die grundlegenden Dinge eingepackt? Nun fragt ihr euch, was man dort noch so benötigt? Da haben wir etwas Passendes für euch. Eine Urlaubsliste speziell für eure nächste Reise in die Berge.

Kleidung

Wanderschuhe 

Wanderstöcke 

Kopfbedeckung 

Sonnenbrille 

Fleece Pullover 

Wander-Socken 

Funktionsshirt 

Funktionsunterwäsche

Kosmetik und Hygiene

Sonnencreme 

Lippenpflege 

Mücken- und Zeckenschutz

Technik und Zubehör

GPS-Gerät 

Kompass 

Taschenlampe

Für Ausflüge

Tagesrucksack mit Regenschutz 

Wanderführer 

Ausreichend Bargeld 

Taschenmesser 

Wiederverwendbare Wasserflasche 

ggf. Energieriegel

Urlaub in den Bergen mit der Familie

Damit ihr als Familie einen entspannten Urlaub in den Bergen genießen könnt und ihr nichts vergesst, haben wir euch eine Urlaubsliste zusammengestellt.

Kleidung

Kopfbedeckung 

Kindersonnenbrille

Kosmetik und Hygiene

Feuchttücher 

ggf. Windeln 

Taschentücher 

Zeckenkarte 

Sonnencreme mit hohem Sonnenschutz

Technik und Zubehör

Hörspiele 

Babyphone

Für Ausflüge

Kinderreisepass 

Tragetuch/ Kindertrage 

Babynahrung 

Fläschchen und Trinkbecher 

Lieblings Kuscheltier/Tuch 

Decke 

Spielzeug 

Getränke und Snacks

Urlaubsliste für den Skiurlaub

Ein toller Skiurlaub erwartet euch und ihr freut euch schon so richtig auf die Kälte und den Schnee? Nur, was solltet ihr einpacken damit ihr für alle Situationen gut vorbereitet seid? Anhand unserer Urlaubsliste könnt ihr ganz einfach checken, was ihr noch benötigt um die Urlaubsvorbereitung so stressfrei wie möglich zu gestalten.

Kleidung

Multifunktions- und Thermounterwäsche 

Wasserdichte Kleidung 

Fleece Jacke 

Dicke Socken/Skisocken 

Hausschuhe oder Wollsocken 

Skianzug 

Wanderschuhe 

Mütze 

Schal 

Handschuhe 

Sonnenbrille 

Helm 

Skibrille 

Skistöcke 

Skiwachs

Kosmetik und Hygiene

Sonnencreme

Für den Ausflug

Wasserdichter Tagesrucksack 

Energieriegel 

Wiederverwendbare Wasserflasche

Skiurlaub mit der Familie

Ihr freut euch schon als Familie auf den großartigen Skiurlaub? Anhand unserer Urlaubsliste könnt ihr ganz einfach sehen, was ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, um die Vorbereitung so stressfrei wie möglich zu gestalten.

Kleidung

Skibekleidung 

Skibrille 

Skihelm für die Kinder 

Stabile Schuhe 

Bodys, Unterwäsche

Kosmetik und Hygiene

Wind- und Wettercreme 

Sonnenschutz 

Sonnenbrille

Für den Ausflug

Tagesrucksack 

Getränke und Snacks 

Bargeld

Spiel und Spaß

Hörspiele und Musik 

Gesellschaftsspiele 

Rätselbücher

Urlaubsliste für den Städtetrip

Der nächste Städtetrip steht an und ihr könnt es schon kaum erwarten, endlich die Sehenswürdigkeiten, die kulinarischen Köstlichkeiten und die neue Umgebung zu entdecken? Mit unserer Urlaubsliste seid ihr gut vorbereitet, um das Beste aus eurer Reise rauszuholen.

Kleidung

Regenjacke/ Regenschirm 

Leichte und bequeme Schuhe (Sneaker) 

Geldgürtel für die Wertsachen

Ausgeh-Outfit

Für den Ausflug

Stadtplan/Reiseführer 

Wasserdichter Tagesrucksack 

Wiederverwendbare Wasserflasche 

Notizbuch und Stift

Technik und Zubehör

Wörterbuch o. Übersetzer-App

Urlaubsliste für den Urlaub im Ferienaus

Ihr möchtet euren Urlaub in einem Ferienhaus verbringen und könnt es schon kaum erwarten, dass es endlich los geht? Diese Dinge solltet ihr nicht vergessen, dann ist euch ein angenehmer Start in eurem neuen zu Hause für die Reise sicher.

Für den Haushalt 

Handtücher 

Waschmittel 

Toilettenpapier 

Mülltüten 

Wäscheleine und Wäscheklammer

Für die Küche

Spülmaschinentabs 

Spülmittel und Schwamm 

Küchenpapier 

Kaffee und Kaffeefilter 

Öl 

Salz und Pfeffer (ggf. noch andere Gewürze) 

Geschirrtücher 

Nudeln, Reis, Soßen, Brot/Brötchen, haltbare Aufstriche, etwas Gemüse, Wasser, Müsli und Milch für eure Ankunft und einen entspannten ersten Morgen

Technik und Zubehör

Navigationsgerät 

Feuerzeug

Sonstiges

Adresse und Anfahrtsbeschreibung der Unterkunft 

Kerzen 

Gesellschaftsspiele 

Hausschuhe

Urlaubsliste für die Reise mit Hund

Ihr liebt euren Hund und da er sich bei euch am wohlsten fühlt, wollt ihr ihn natürlich bei eurer nächsten Reise mitnehmen. Was ihr alles benötigt, damit euer Vierbeiner einen genauso schönen Urlaub erlebt wie ihr, könnt ihr hier in unserer Urlaubsliste nachlesen.

Hundezubehör

ggf. Transportbox 

Hundebett 

Hundefutter 

Leckerlis 

Hundenapf für Futter und Wasser 

Kotbeutel 

Leine 

Geschirr 

Hundebürste 

Handtuch, falls dein Hund mal nass wird

Dokumente

Heimtierausweis 

ggf. EU-Heimtierausweis 

TASSO-Ausweis und Plakette

Reiseapotheke

Hundeshampoo 

Desinfektionsmittel

Augen und Ohrentropfen 

Zeckenschutz 

Zeckenpinzette 

Medikamente (falls dein Hund Medikamente bekommt) 

Durchfallmittel 

Beruhigungsmittel (optional)

Spielzeug

Hunde-Frisbee 

Ball 

Kuschelkissen oder Kuscheltier

Packliste für die Klassenreise

Schnuffeltuch/Kuscheltier (gegen Heimweh)

Krankenversichertenkarte

Impfpass

Kleiner Naschvorrat

Hier findest du eine ausführliche Packliste für die Klassenfahrt!

Packliste für den Campingurlaub

Schlafsack

Zeckenzange

Campingkocher

Reiseführer

Ausführlich und zum Abhaken gibt es diese Liste hier: Packliste-Camping.

Außerdem haben wir hier noch eine Festival-Packliste für euch.