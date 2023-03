Das Bullshit-Bingo zum Bahnstreik

Viel Futter fürs Bullshit-Bingo: Nach monatelangen Verhandlungen erleben wir nun den achten Bahnstreik. Ihr hängt am Bahnsteig fest? Vertreibt euch die Zeit mit Bullshit-Bingo!

Die Verhandlungen zwischen Bahn und GDL ziehen sich seit Monaten hin, sieben Mal schon standen die Züge still, nun stecken wir im Mega-Streik. Ihr seid irgendwo gestrandet - am Bahnhof, im Stau oder zu Hause? Ganz bestimmt wird gerade über den Streik berichtet, geschimpft oder gelästert. Nur warum kommen uns die Sprüche so merkwürdig bekannt vor? Falls ihr eine der Phrasen aus dem Bullshit-Bingo hört oder lest, dürft ihr aufstehen und laut BINGO rufen! Viel Spaß!

