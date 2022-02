Ihr braucht mal wieder Zeit für Zweisamkeit? Dann ist der Valentinstag der perfekte Anlass für euren nächsten Liebesurlaub!

Valentinstag: Tipps für einen romantischen Urlaub zu zweit

Ihr braucht ein bisschen Inspiration und ein paar Ideen, um mal wieder mit dem oder der Liebsten loszuziehen? Ihr sucht einen besonderen Tipp für eine Wochenendreise zu zweit? Dann nutzt den Valentinstag oder das nächste lange Wochenende für einen romantischen Kurztrip. Ihr werdet sehen: Eine zweisame Auszeit am richtigen Ort ist Balsam für die Liebe. Hier stellen wir unsere ganz persönlichen Lieblingshotels vor - alle sind leicht zu erreichen und von uns getestet worden.

Mitten in Deutschland und doch ganz weit weg: Die Bärenmühle am Rande des Kellerwalds ist das Elternhaus der weit gereisten Schwestern Ilse und Christiane Kohl. Die beiden Frauen haben das Mühlengehöft, das versteckt in einem einsamen Tal liegt, mit schönen Antiquitäten eingerichtet. Im Garten warten eine gemütliche Sauna mit Badeteich, drumherum ziehen sich stille Wanderwege durch Wald und Wiesen. Und am Abend servieren die Schwestern wundervolles Essen zum guten Wein ( www.baerenmuehle.de). Mehr

Valentinstag: 3 ganz besondere Hotels in Deutschland

1) Niedersachsen: Nur wir zwei und die Wölfe

Ein lautes Aufheulen, ein zweites, dann fällt das restliche Rudel mit ein: Im hölzernen Baumhaushotel "Tree Inn" im Wolfcenter Dörverden zwischen Hannover und Bremen gehört der Sound zur gewohnten Geräuschkulisse.

Futuristisch geformt, schwebt das 30 Quadratmeter große Kubus-Apartment wie ein Raumschiff zwischen den Baumwipfeln. Im Gehege fünf Meter tiefer tummelt sich ein halbes dutzend Wölfe - handaufgezogene Europäische Grauwölfe, die man durch breite Panoramafenster beobachten kann.



Baumhaushotel Tree Inn. Baumhaus für zwei Personen (Kasernenstraße 2, Dörverden-Barme, Tel. 042 34/499 95 86, www.tree-inn.de).

2) Amberg: Sieben Etagen nur für uns!

Zur Begrüßung erklingt Musik aus "La Traviata", Verdis Oper um eine leidenschaftliche Liebe, die tragisch endet. Man darf das nicht als schlechtes Omen verstehen, im "Eh’häusl" geht’s steil bergauf. Will der Bräutigam nach altem Brauch seine Braut über die Schwelle bis ins Schlafzimmer tragen, muss er hier richtig Anlauf nehmen. Die schmale Luxus-Eremitage hat sieben Etagen, und das Schlafzimmer liegt direkt unterm Dachgiebel - ganz oben und ganz in Weiß.

Für den ersten Schritt ins Leben als Ehepaar ist das "Eh’häusl" im ostbayerischen Amberg schon wegen seiner Geschichte wie geschaffen: Weil man 1728 nicht ohne den Nachweis von Grundbesitz heiraten durfte, trickste ein geschäftstüchtiger Bürger die Behörden aus und baute in eine nur 2,5 Meter breite Lücke ein Häuschen. Brautpaare erwarben es, heirateten und verkauften es sofort wieder.

Das Mini-Haus hat bis heute nur Platz für ein einziges Paar - und firmiert als kleinstes und schmalstes Hotel der Welt.



Eh‘häusl. Das Luxushotel mitten in der Amberger Altstadt hat nur 56 Quadratmeter, die sich auf sieben Etagen verteilen; mit Frühstücksraum, elegantem Salon, offenem Kamin, Whirlpool im Bad. Übernachtung für max. zwei Personen (Seminargasse 8, 92224 Amberg, Tel. 096 21/378 54, http://ehehaeusl.de).

3) St. Peter Ording: Eine Sauna für zwei

Wir sitzen in der Sauna und sehen ... unser Bett. Herrlich heiß ist es hier und so ruhig. Keine fremden Menschen neben uns, nur wir, ganz allein. Denn: Die Sauna ist in unserem Zimmer. Und das ist mal eine wirklich geniale Idee!

Natürlich kann man auch in den Wellnessbereich. Natürlich ist es da auch ganz nett. Aber so privat zu saunen (mit Meerblick, den haben wir auch!), danach kurz unter die Dusche zu springen, sich auf dem Balkon in der Nordseebrise abzukühlen, um dann den Rotwein zu entkorken und sich vor dem zweiten Gang auf dem Sofa zu lümmeln - ohne eine freie Liege zu suchen, seine Badelatschen nicht gleich zu finden, den falschen Bademantel mitzunehmen und anderen Leuten beim Ruheraum-Schnarchen zuzuhören -, das ist einfach: einzigartig!



Zweite Heimat. Große Stube für Entspannte inkl. Frühstück ab 225 Euro, kleinere Zimmer ab 105 Euro (Am Deich 41, 25826 Sankt Peter-Ording, Tel. 048 63/47 48 90, www.hotel-zweiteheimat.de ).