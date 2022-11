Blick in die Sterne

Das Reisehoroskop 2023 ist da - und damit die passende Urlaubsidee für jedes Sternzeichen. Wohin geht's für dich im nächsten Jahr?

Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude: Gut, dass wie jedes Jahr im Herbst das Bewertungsportal HolidayCheck gemeinsam mit Astrologin Jasmin Rachlitz einen Blick ins Universum geworfen und die perfekten Reiseziele 2023 für jedes Sternzeichen gesucht hat. Und dabei auch gleich die ideale Reisebegleitung für jede:n entdeckt hat …

Das Reisehoroskop für den Steinbock (22.12. – 20.01.): Azoren mit Stier oder Schütze

© Schlierner / Adobe Stock

2023 brauchen Steinböcke etwas länger, um in Schwung zu kommen. Doch ab Mai steht ihnen Jupiter zur Seite und sorgt für Unternehmungslust. Beim Reisen setzen Steinbock-Geborene 2023 auf Individualität und Ruhe. Und hier kommen die Azoren ins Spiel: Besonders auf der Insel Flores fühlen sich Steinböcke wie im Urwald, außerdem finden sie hier mystische Sümpfe, knorrige Bäume und Lorbeerwälder. Es gibt auch vulkanisches Gebirge, Wasserfälle, Flüsse und kleine Felseninseln, die der Küste vorgelagert sind. Toll zum Entspannen - ganz weit weg im Atlantik.

Beste Urlaubsbegleitung: Die Freude an Naturerlebnissen teilt 2023 der bodenständige Stier, dafür verzichtet er sogar auf Bequemlichkeit. Auch der abenteuerliebende Schütze teilt die Wanderlust des Steinbocks und mag Reisen abseits der Touristenmassen.

Das Reisehoroskop für den Wassermann (21.01. – 19.02.): Australien mit Zwilling oder Fisch

© anekoho / Adobe Stock

Wassermänner sind abenteuerlustig, originell und lieben Fernreisen. 2023 werden sie vor allem im April, Mai, November und Dezember von Venus in Sachen Urlaub verwöhnt. Je exotischer und weiter entfernt, desto besser. Australien ist deshalb eine gute Wahl. Die Strände der Gold Coast zählen zu den beliebtesten Urlaubsregionen an der Ostküste Australiens. Das Hinterland ist das ruhige Gegenstück und lockt mit viel Natur, etwa dem Lamington National Park oder dem Springbrook National Park. Lamington ist der größte subtropische Urwald in Australien mit hunderten Wasserfällen, Regenwäldern und den unterschiedlichsten Vogelarten. Doch Wassermänner gehen auch gerne aus: Die florierende Gourmet-Szene kommt ihm da ziemlich entgegen.

Beste Urlaubsbegleitung: Surfen, Baden, Ausgehen, Flirten: Der Zwilling ist bei jedem Vergnügen mit dabei! Der fantasievolle Fisch liebt die unkomplizierte Art des Wassermanns und hat nichts dagegen, wenn jemand anderes das Reiseprogramm vorgibt.

Das Reisehoroskop für den Fisch (20.02. – 20. 03.): Slowenien mit Skorpion oder Steinbock

© zgphotography

Ab März 2023 versorgen die Sterne Fisch-Geborene mit Kraft, innerer Ruhe und Gelassenheit. Saturn und Neptun lassen sie spüren, worauf es im Leben wirklich ankommt. Im April, Mai, Oktober und November liefern auch Venus und Mars gute Vibes für einen gelungenen Urlaub. In Slowenien fühlen Fische sich 2023 besonders wohl. Egal ob im Gassengewirr von Piran, im Nobelstädtchen Bled oder in der Hauptstadt Ljubljana. Das Soča-Tal ermöglicht Canyoning, Wildwasserfahren oder eine Erfrischung beim Baden. Auch aufregende Festivals finden hier statt.

Beste Urlaubsbegleitung: Der Skorpion ist ein einfühlsamer Begleiter, der gerne zuhört und beim Reisen ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Ebenso zuverlässig ist der Steinbock, der auf Naturerlebnisse steht und sich fürs Wandern begeistern kann.

Das Reisehoroskop für den Widder (21.03. - 20.04.): Botswana mit Löwe oder Fisch

© Paul Souders/Danita Delimont / Adobe Stock

Glücksplanet Jupiter ist bis Ende Mai 2023 an der Seite der Widder-Geborenen, und ab Juni weckt Mars auch noch ihre Abenteuerlust. Widder brauchen deshalb viel Freiraum und wollen neue Welten entdecken. Afrikas Safariparadies Botswana lockt mit toller Natur und einer spektakulären Tierwelt. Da Venus von Juni bis Oktober ebenfalls günstig steht, werden Widder sich in die Ursprünglichkeit des Landes geradezu verlieben. Abenteuerlustige Widder erkunden das Okavango-Delta im Einbaum oder gehen auf Pirschwanderungen. In der Nähe des Okavango-Deltas befinden sich auch die Tsodilo Hills. Die Unesco-Weltkulturerbestätte wird als "Louvre der Wüste" bezeichnet: Über 4.500 Felsmalereien zieren die Hügel, die als heilig gelten.

Beste Urlaubsbegleitung: Der sonnige Löwe begleitet den Widder, wohin er will. Auf Safari wollte er sowieso schon immer gehen! Der fantasievolle Fisch fotografiert gern und hält alles in Bild und Ton fest.

Das Reisehoroskop für den Stier (21.04. - 20.05.): Portugal mit Zwilling oder Steinbock

© frankolor / Adobe Stock

Ab Mitte Mai läuft der Glücksplanet Jupiter in das Zeichen des Stiers und begünstigt Stier-Geborene ein ganzes Jahr lang. Jupiter macht Stieren Lust auf Lebensfreude und Genuss. Das bietet zum Beispiel das Douro-Tal im Norden Portugals. Die Weinregion Alto Douro ist nicht nur das wichtigste Weinanbaugebiet Portugals, sondern auch das älteste der Welt. In den Quintas kann man die berühmten Portweine verkosten, bei einer Rabelo-Fahrt kann man erleben, wie die Portweinfässer einst auf Frachtkähnen über den Douro transportiert wurden.

Beste Urlaubsbegleitung: Leichte Stunden und eine unvergessliche Zeit erleben Stiere auf Reisen mit dem unkomplizierten Zwilling. Sinnliche Genüsse genießt er dagegen besonders mit dem Steinbock, der nicht nur auf Reisen der beste Buddy des Stiers ist.

Das Reisehoroskop für den Zwilling (21.05. - 21.06.): Mykonos mit Löwe oder Waage

© jovannig / Adobe Stock

Venus und Mars liefern Zwillingen 2023 so viele belebende Impulse, dass sie eigentlich ständig verreisen könnten. Zwilling-Geborene brauchen Abwechslung wie andere die Luft zum Atmen und genau deshalb suchen sie gerne Reiseziele aus, wo richtig was los ist. Die griechische Insel Mykonos ist daher 2023 eine gute Wahl. Partys, Promis, Palmen: Auf keiner anderen griechischen Insel wird mehr gefeiert als auf Mykonos. Über eine Länge von 15 Kilometern erstrecken sich nicht nur schöne Strände, sondern auch jede Menge Beachbars, Clubs und Cafés.

Beste Urlaubsbegleitung: Die exklusiven Boutiquen und der Hauch von Luxus auf Mykonos begeistern nicht nur Zwillinge, sondern auch den großzügigen Löwen. Die beiden Sternzeichen verstehen sich einfach gut! Die Waage liebt es auszugehen und ist immer eine strahlende Begleitung.

Das Reisehoroskop für den Krebs (22.06. - 22.07.): Chioggia mit Jungfrau oder Skorpion

© errepiphotos / Adobe Stock

Kultur, Romantik, Genuss: Dieses Trio ist für Krebse im Urlaub unverzichtbar. Ab Mai 2023 liefern die Sterne dem Krebs die idealen Einflüsse, um auf seine Kosten zu kommen. Venus und Jupiter sind ebenfalls mit im Bund und bringen die Gefühle in Schwung. Die italienische Fischerstadt Chioggia ist die weniger bekannte kleine Schwester Venedigs und begeistert Krebse mit ihrem Charme. Die mittelalterliche Altstadt, die farbenfrohen Häuser an den Kanälen und Brücken versprühen italienisches Flair. Alles ist hier kleiner und dadurch persönlicher als in Venedig.

Beste Urlaubsbegleitung: Die Jungfrau sucht die besten Restaurants heraus und mag es, gemeinsam zu genießen. Der leidenschaftliche Skorpion steht auf romantische Momente und setzt in Italien alles auf "Amore".

Löwe (23.07. - 23.08.): Bretagne mit Widder oder Steinbock

© Alexi Tauzin / Adobe Stock

Nach einer ziemlich herausfordernden Zeit brauchen Löwen 2023 besonders viel Erholung. Venus hält sich von Juni bis Oktober im Löwen auf und somit wird diese Phase zur idealen Reisezeit der Löwen-Geborenen. Nun finden Löwen zu sich und sind emotional gefestigter. Exotische Fernziele sind aber weniger ihr Ding, Frankreich ist für den Löwen 2023 ideal. Das Savoir Vivre entspricht ihrer Lebenseinstellung, doch es ist jetzt weniger das funkelnde Paris als die ruhige Bretagne, die dieses Sternzeichen anzieht. Der Blick aufs Meer, die frische Brise und die endlosen Spaziergänge am Strand helfen Löwen dabei, innerlich ins Gleichgewicht zu kommen.

Beste Urlaubsbegleitung: Der sportliche Widder liebt es, am Strand entlangzulaufen und die Fischerorte zu entdecken. Und der Steinbock träumt ohnehin schon lange von einem Ferienhaus in der Bretagne.

Das Reisehoroskop für die Jungfrau (24.08. - 23.09.): Montenegro mit Skorpion oder Steinbock

© JFL Photography / Adobe Stock

2023 soll alles anders werden. Der Planet Uranus weckt in Jungfrauen den Wunsch nach neuen Erfahrungen. Doch eine zu aufreibende Anreise soll es auch nicht sein. Montenegro ist nicht so weit und deshalb bestens geeignet. Das kleine Land bietet die schönsten Steilküsten der Adria und die Bucht von Kotor ist mit ihren schroffen Steilhängen und kleinen Siedlungen einfach zauberhaft. Was auch immer sich Jungfrauen-Geborene von einem Urlaub wünschen: Mit 117 Stränden entlang der Adriaküste ist Montenegro perfekt geeignet für einen Badeurlaub, und Wander-Fans kommen im Durmitor Gebirge auf ihre Kosten.

Beste Urlaubspartner:innen: Mit dem Skorpion matchen Jungfrauen immer gut. Und der umsichtige Steinbock achtet darauf, zur richtigen Zeit aus dem Hotel auszuchecken und nichts im Hotelzimmer liegen zu lassen.

Das Reisehoroskop für die Waage (24.09. - 23.10.): Koh Samui mit Zwilling oder Waage

© Maxim Tupikov / Adobe Stock

Die schönen Dinge des Lebens sind für Waage-Geborene wichtig: Im Urlaub setzen sie auf eine schöne Umgebung, stilvolle Hotels und guten Service. Umso besser, wenn der Ort, an dem sie entspannen, auch was fürs Auge bietet. 2023 bringt Venus von Juni bis Oktober beste Schwingungen, um diesem Ziel näher zu kommen. In Thailand, speziell auf der Insel Koh Samui, können Waagen 2023 an Traumstränden wunderbar ausspannen.

Beste Urlaubsbegleitung: Der Spielgefährte Nummer eins der Waage ist auf Reisen der heitere Zwilling. Mit ihm macht einfach alles mehr Spaß. Richtig aufregend wird es mit dem Widder, der sich für all das begeistern kann, was der Waage gefällt.

Das Reisehoroskop für den Skorpion (24.10. - 22.11.): Scilly-Inseln mit Krebs oder Jungfrau

© andrewmroland / Adobe Stock

2023 haben die Planeten Saturn und Neptun den stärksten Einfluss auf Skorpion-Geborene. Beide betonen den Wunsch nach Entschleunigung und Entspannung am Meer. Fernab großer Städte bevorzugen Skorpione 2023 Urlaub an einem Ort, der nicht überlaufen ist. Und die Scilly-Inseln sind Cornwalls bestgehütetes Geheimnis. Aufgrund ihres milden Klimas, der schönen Sandstrände und dem türkisblauen Meer werden sie auch die glücklichen Inseln (Fortunate Isles) genannt.

Beste Urlaubsbegleitung: Der Krebs hat schon den ersten Drink an der Hotelbar bestellt, während der Skorpion noch den Reiseführer liest. Wunderbare Gespräche und gemeinsame Ziele teilen Skorpion-Geborene in den Ferien mit der intelligenten Jungfrau.