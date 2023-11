Das Reisehoroskop 2024 ist da - und damit die passenden Urlaubsideen für jedes Sternzeichen. Wohin geht's für dich im neuen Jahr?

Herrlich! Neues Jahr, neues Glück: 2024 liegt vor uns wie ein Buch mit leeren Seiten, das wir mit neuen Urlaubserlebnissen vollschreiben dürfen. Und wir genießen den Luxus, die Qual der Wahl zu haben: Wohin soll es gehen? Wollen wir in der Nähe bleiben oder ganz weit weg fliegen? Trekken, doch mal aufs Kreuzfahrtschiff, in einen Club oder an einsame Strände? Das Reisehoroskop 2024 von "HolidayCheck" verrät, wie deine Urlaubssterne nächstes Jahr stehen.

Steinbock (22. Dezember - 20. Januar): In die Natur

© Animaflora PicsStock / Adobe Stock

Dank des Einflusses von Jupiter bevorzugt der Steinbock 2024 Reiseziele in der Nähe, um den CO2-Abdruck klein zu halten und die Reisekasse zu schonen. Daher bieten sich Urlaubsziele in Deutschland an: Das Wattenmeer begeistert mit kilometerlangen Stränden und regionaler Küche, das Saarland mit dem noch weitgehend unbekannten Unesco-Biosphärenreservat Bliesgau. Die Region punktet mit unberührter Natur und dem hübschen Barockstädtchen Blieskastel.

Beste Reisepartner:innen: Der Stier ist ein guter Begleiter in der Natur. Er blüht draußen auf und scheut keine Herausforderung beim Wandern. Der Wassermann ist meistens gut gelaunt und hat 2024 ebenfalls Lust auf Frischluft.

Wassermann (21. Januar - 19. Februar): Zwischen Abenteuerlust und Luxus

© bborriss / Adobe Stock



2024 hält für den Wassermann Abenteuer bereit, dafür sorgt Jupiter ab dem 26. Mai. Im Juni und im September gibt es dann noch eine Extraportion Lebensfreude obendrauf: Venus macht diese beiden Monate zu idealen Phasen für tolle Erlebnisse. Das trendbewusste Sternzeichen Wassermann kann endlich mal die luxuriöse Art des Campens, das Glamping, auszuprobieren – mit Komfort und Luxus inmitten wilder Natur.

Beste Reisepartner:innen: Der kreative Fisch, der gern Grenzen austestet und Abenteuerlust mitbringt, ist ein:e perfekte:r Reisepartner:in für den Wassermann. Die Waage, die etwas mehr Luxus und Bequemlichkeit sucht, kann ebenfalls die ideale Ergänzung für entspannte Reisen sein.

Fische (20. Februar - 20. März): Kreativität, Entspannung, Nachhaltigkeit

© Luciano Mortula-LGM / Adobe Stock

Im kommenden Jahr erleben Fische besonders schöne Urlaubsmomente im März, Juni, Juli und Oktober, da Venus und Neptun in diesen Monaten kreative Impulse setzen. Das Sternzeichen sehnt sich danach, Verantwortung abzugeben und von der ersten Minute an zu entspannen, während es seiner Fantasie freien Lauf lässt. Eine Anreise per Bahn zum Urlaubsziel ist deshalb die beste Wahl. Mit dem TGV geht es nach Paris – die Museen, Parks und Paläste der Stadt bieten endlose Inspiration.

Beste Reisepartner:innen: Weltstädte finden auch Skorpione faszinierend. Der Zwilling hat abwechslungsreiche Ideen und weiß, wo die angesagtesten Restaurants und Antikmärkte sind.

Widder (21. März - 20. April): Städtetrip auf zwei Rädern

© jon_chica / Adobe Stock

Von März bis Juni werden Widder von einer besonderen Planetenkonstellation beeinflusst, wenn Merkur, Venus und Mars abwechselnd das Zeichen durchqueren. Widder setzen inzwischen weniger auf Fernreisen und achten mehr auf Nachhaltigkeit. Städtereisen sind ideal, um sich mit dem Fahrrad fortzubewegen. Dublin etwa ist eine gute Wahl für den temperamentvollen Widder – mit dem Dublin Castle und seinen prächtigen Gemächern, der imposanten St. Patrick’s Cathedral oder dem Irish Whiskey Museum, wo man edle Tropfen verkosten kann.

Beste Reisepartner:Innen: Sportliche Schützen radeln gern mit dem Widder durch die Stadt. Der humorvolle Zwilling ist ein ausgezeichneter Gesprächspartner und entdeckt die besten Kneipen.

Stier (21. April - 20. Mai): Genussreise in die Natur

© LianeM / Adobe Stock

Bis zum 25. Mai läuft der Glücksplanet Jupiter durch das Zeichen Stier und macht diese Genussmenschen zu wahren Glückskindern. Im Mai gesellt sich noch Venus dazu und ermöglicht einen Wonnemonat auf Reisen, vielleicht sogar mit Urlaubsflirt. Der Stier liebt schönes Ambiente, gutes Essen und legt Wert auf ökologischen Tourismus. Die Agriturismi in der Toskana erfüllen genau diese Bedürfnisse.

Beste Reisepartner:innen: Die Jungfrau informiert sich gern über die Highlights am Reiseziel und entdeckt mit dem Stier kulturelle Besonderheiten. Große Harmonie erlebt der Stier mit dem Steinbock.

Zwillinge (21. Mai - 21. Juni): Hauptsache weit weg

© muratart / Adobe Stock



Am 26. Mai wandert Glücksplanet Jupiter in das Zeichen Zwillinge und schenkt die besten Vibes fürs Reisen. Sie bleiben 2024 ihrer Devise treu: möglichst weit weg und exotisch! Bali oder Sri Lanka sind Reiseziele, die ihren Vorstellungen entsprechen. Bunte Tempel und eine traumhafte Natur begeistern den Zwilling.

Beste Reisepartner:innen: Zwillinge können sich auf die Begleitung des Krebses freuen, insbesondere wenn es an tropische Palmenstrände geht. Eine humorvolle und gut gelaunte Reisebegleitung auf gleicher Wellenlänge ist auch der Wassermann.

Krebs (22. Juni - 22. Juli): Ab aufs Wasser!

© Ivan Kmit / Adobe Stock

Für die aufgeschlossenen Krebse stehen die Reisesterne dank Venus besonders gut, vor allem in den Monaten März, Juni, Juli und Oktober. Da auch Neptun das ganze Jahr über vorteilhaft steht, werden die Krebse von Reisezielen am Wasser angezogen, denn dieses Element ist dem Sternzeichen Krebs zugeordnet. Eine großartige Möglichkeit, die Sehnsucht nach Wasser zu stillen, bietet eine Reise an Bord eines Schiffes – vielleicht mit den Hurtigruten in den hohen Norden oder mit dem Kreuzfahrtschiff zu den Galapagosinseln.

Beste Reisepartner:innen: Auf hoher See fühlt sich der Fisch ebenso wohl. Gemeinsame Ausflüge machen beiden Spaß und sie teilen die Leidenschaft fürs Fotografieren. Mit dem sonnigen Löwen fühlt sich der Krebs auch unterwegs wie zu Hause.

Löwe (23. Juli - 23. August): Abseits ausgetretener Pfade

© Lauren / Adobe Stock

Venus beschert dem großzügigen Löwen im April, Juli und August die beste Reisezeit. Als Feuerzeichen ist es für Löwe-Geborene ein Genuss, in südlichen Gefilden zu entspannen. 2024 zieht es den Löwen an abgelegene Orte wie etwa den karibischen Inselstaat Grenada mit seinen Wasserfällen, Kraterseen, Regenwäldern und einsamen Buchten.

Beste Reisepartner:innen: Die charmante Waage ist eine gute Wahl, mit ihr zeigt sich der Löwe gern. Die kluge Jungfrau liefert interessanten Gesprächsstoff.

Jungfrau (24. August - 23. September): Alles nach Plan

© Andrey Popov / Adobe Stock

Bis Ende Mai sowie im August und November profitiert die kritische Jungfrau von positiven Urlaubssternen, wenn Venus Freude und Harmonie verspricht. Diesmal scheint auf Reisen alles zu funktionieren, dazu tragen die ordnungsliebenden Jungfrauen selbst bei. Bei der Auswahl der Hotels achten sie 2024 besonders auf gute Bewertungen und stimmige Nachhaltigkeitskonzepte. Da ihnen Gesundheit und Fitness am Herzen liegen, sollte auch ein Spa dabei sein. Beides findet sich zahlreich in Österreich und der Schweiz.

Beste Reisepartner:innen: Gute Zuhörer:innen und noch bessere Masseur:innen sind die fürsorglichen Krebse. Inspiration für unterwegs bringt der Widder mit, der die Jungfrau für Abenteuer begeistern kann.

Waage (24. September - 23. Oktober): Wo Luxus auf Balance trifft

© lunamarina / Adobe Stock

2024 kann sich das anspruchsvolle Sternzeichen auf günstige Jupiter-Konstellationen freuen. Ab 26. Mai bietet der Planet seine Hilfe an, wenn es um die schönen Dinge des Lebens geht. Ein Highlight ist der Monat September, wenn die Waage von der Venus verwöhnt wird. 2024 darf luxuriös sein, mit Unterkünften an noblen Orten. Waagen begeben sich gerne an die Tummelplätze des internationalen Jet Set, wie St. Tropez an der Côte d’Azur oder auch auf die Baleareninsel Formentera. Viele Hotels bemühen sich dort um Umweltschutz und unterstützen verantwortungsvollen Tourismus.

Beste Reisepartner:innen: Mit dem Löwen kann die Waage exklusive Shoppingtouren unternehmen. Beide lieben Glamour und den Hauch des Besonderen. Auch der Steinbock weiß, was gut ist und zeigt der Waage das beste Restaurant vor Ort.

Skorpion (24. Oktober - 22. November): Trekking am Meer

© Beboy / Adobe Stock



Saturn und Neptun bewirken bei Skorpionen 2024 eine Hinwendung zu Tiefgang und Achtsamkeit, Mars-Einflüsse beflügeln außerdem die Lust auf Sport und Action. Die abwechslungsreiche Costa da Morte im nordwestlichen Zipfel Spaniens gilt als Geheimtipp unter Wanderfreunden. Entlang des Camiño dos Faros entdeckt man die landschaftlichen Highlights zwischen Malpica und dem windumtosten „Ende der Welt“ am Kap Finisterre. Eine ebenso interessante Variante für naturverbundene Skorpione ist das Wandern auf Korsika: Die Überquerung der Mittelmeerinsel gehört zu den Trekking-Klassikern.

Beste Reisepartner:innen: Der Stier weckt die sinnliche Seite des Skorpions. Gutes Essen und Weine stehen bei beiden hoch im Kurs. Die sportliche Ausdauer und philosophische Ader des Schützen beeindrucken den Skorpion.

Schütze (23. November - 21. Dezember): Exotische Abenteuer

© icemanphotos / Adobe Stock



Der weltoffene Schütze sucht 2024 nach Gesellschaft und Abwechslung. Seine Sehnsucht nach fernen Ländern bleibt groß, und in den Monaten April, Juli, August, Oktober und November leuchten seine Reisesterne besonders hell. Um sich den Wunsch nach Abenteuer und Geselligkeit zu erfüllen, eignet sich ein Cluburlaub, etwa auf den Seychellen oder in der Dominikanischen Republik.

Beste Reisepartner:innen: Der Schütze flirtet mit dem Widder. Beide können sich füreinander und für Action begeistern. Die gepfegte Jungfrau hat eine Reiseapotheke dabei, die dem Schützen bei Bedarf auf die Beine hilft.