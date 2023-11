von Susanne Arndt Wohin wollen wir reisen, wenn wir schon einiges gesehen haben und unsere Toleranz für Urlaubsstress gen Null tendiert? 5 Ideen für Frauen ab 50.

Wenn wir 50 werden, denken wir unweigerlich über die Zukunft nach: Was habe ich noch vor, wie bleibe ich gesund, behalte ich meinen Job oder gebe ich noch mal Gas, wann kann ich in Rente gehen und WO WILL ICH NOCH HIN? Natürlich ist jede Frau anders, aber wir Babyboomer haben auch manches gemeinsam: Wir sind aktiv, engagiert, interessiert am Lernen und am Fitbleiben, qua Doppelbelastung aber häufig auch erschöpft und trotzdem jung geblieben (50 ist bekanntlich das neue 40 und Beige glücklicherweise nicht mehr die einzige Farbe, die uns in Sachen Mode übrig bleibt). Und auch das Reisen steht bei den meisten von uns ziemlich weit oben auf der Wunschliste. Doch welche wollen wir noch machen und welche sparen wir uns?

5 Ideen für Frauen über 50: Wohin soll die Reise gehen?

1. Dorthin, wo wir auf jeden Fall noch hinwollen

Denn das Leben, das wir noch vor uns haben – machen wir uns nichts vor –, ist nicht mehr so endlos, wie es sich angefühlt hat, als wir noch jung waren. Falls du also unbedingt den Ätna erklimmen, die Sagrada Família von innen sehen oder im Indischen Ozean schwimmen oder surfen willst, solltest du das angehen.

2. ​​​​​​Mit Fremden verreisen und Freunde werden

Googelt man "Reisen ab 50", spuckt die Suchmaschine endlose Listen an Singlereisen aus. Und es stimmt ja auch, nicht wenige von uns verreisen ohne Partner:in, weil sie Ehe und Kinder hinter sich gelassen haben und neu aufbrechen wollen oder eben müssen. Eine Gruppenreise ist jedenfalls perfekt, um sorglos und stressfrei all jene Orte zu erkunden, die man noch sehen will, ohne alleine essen zu müssen. Freundschaften fürs Leben nicht ausgeschlossen!

Tipp: Wikinger Reisen oder Gebeco sind Klassiker, aber es gibt auch noch viele weitere Veranstalter für Gruppenreisen.

3. Wandern und Radeln: Die Welt mit allen Sinnen erleben

Wir sind zwar noch fit, aber ans Bungee Jumping und Raften trauen wir uns dann doch nicht mehr so ohne Weiteres ran. Was fast immer geht, ist Wandern oder Radfahren – so anstrengend wie entspannend, so gesund für den Körper wie wohltuend für die Seele. Diese langsame Art des Reisens ist erholsam und anregend zugleich.

Tipp: ASI Reisen oder Seabreeze Travel sind gute Anbieter, aber es gibt noch viele mehr: Zum Beispiel Abenteuerwege Reisen, ein Veranstalter, der sich auf individuelle Fernwanderungen mit Gepäcktransport – auch für Alleinreisende – spezialisiert hat, oder IberoCycle, ein Radreiseanbieter, der sich auf Spanien konzentriert.

4. Verdient! Gönnen mit Ayurveda

Sich an einem schönen Ort am Meer rundum wohl, gesund und entspannt fühlen – haben wir uns verdient, oder etwa nicht? Gesund essen, sich mit duftenden Ölen massieren und beträufeln lassen, Kräuterdampfbäder genießen, Yoga und Meditation praktizieren, alles nach den jahrtausendealten Traditionen der indischen Heilkunst: Eine Ayurveda-Kur ist perfekt, um Körper und Seele wieder sanft zurechtzuruckeln.

Tipp: Klassische Reiseziele für den Ayurveda-Urlaub sind der Bundesstaat Kerala im Südwesten Indiens und Sri Lanka. Lotus Travel ist einer der Veranstalter, der sich auf Ayurveda-Reisen spezialisiert hat.

5. Zu Weggefährten reisen

Du durftest in deinem Leben schon so einige Länder und Attraktionen sehen, die dieser unglaublich schöne Planet zu bieten hat? Nun kannst du dich auf die vielen Menschen besinnen, denen du über die Jahrzehnte begegnet bist. Denn wichtiger als Orte werden mit zunehmendem Alter die Weggefährten: darunter auch alte Schulfreund:innen oder WG-Mitbewohner:innen, Urlaubsbekanntschaften oder Kolleg:innen, Verwandte oder Bekannte, die in alle Winde verstreut sind. So geht's: Anfragen, Ticket kaufen und los! Am Ende wirst du mit einem Rucksack voller guter Geschichten, Gefühle und Gedanken nach Hause kommen. Und das ist es doch, womit uns das Reisen so bereichert.