Reisetipps mit Sonne Wo es im Oktober noch richtig warm ist

Ihr wollt nochmal los, bevor der Winter kommt? Wir hätten da ein paar Ideen für spannende Reiseziele, an denen ihr im Oktober noch ordentlich Sonne tanken könnt.

1) Portugal: Die Azoren

Durchschnittliche Temperatur im Oktober: 21℃

Weitblick auf den Azoren © Marco / Adobe Stock

Die Azoren sind eine Art subtropisches Island: Auf dem Archipel findet sich eine abgeschiedene Welt aus blaugrünen Kraterseen, sprudelnden Schlammtümpeln und Wasserfällen, die überwucherte Felsen hinabstürzen. Obwohl sie zu Portugal gehören, liegen sie mehr als 1.000 Kilometer vom Festland entfernt im Atlantik. Nicht nur auf São Miguel, der größten Insel, herrscht die stille Atmosphäre einer unentdeckten Insel, die trotzdem allen Komfort bietet.

2) Kanarische Inseln: La Gomera

Durchschnittliche Temperatur im Oktober: 20℃

Der Felsturm Roque de Agando auf La Gomera © tomikk / Adobe Stock

Ruhig und abgeschieden vom Rest des Archipels gelegen, ist die Kanareninsel La Gomera immer noch ein Paradies für Abenteuerlustige: Spektakuläre Wanderwege führen durch Dschungeltäler und hinauf zu schroffen Klippen, die besonders bei milden Oktobertemperaturen gut zu erklimmen sind. Die Insel ist nur mit der Fähre von Teneriffa aus zu erreichen – dort lässt man auch die Resorts und überfüllten Strände zurück, um sie gegen verschlafene Dörfer, verschlungene Pfade und charmante Unterkünfte einzutauschen. Klar, La Gomera bietet nicht die endlosen Strände ihrer Inselschwestern – aber zum Baden im Meer reicht es allemal.

3) Spanien: Costa Brava

Durchschnittliche Temperatur im Oktober: 21℃

Das ehemalige Fischerdorf Cadaqués an der Costa Brava © Unclesam / Adobe Stock

Wir sprechen hier nicht von der Costa Brava mit ihren Hochhäusern und Stränden, die so überlaufen sind, dass man kaum noch den Sand sieht. Wir sprechen von einer Costa Brava, welche die Katalan:innen gern für sich behalten würden – wo Buchten mit goldenem Sand in der Sonne liegen, mittelalterliche Ortschaften die Hügel erklimmen und charmante Boutique-Hotels zum Urlaub einladen. Schön ist zum Beispiel Begur mit seinen Villen im kubanischen Stil und den Stränden Aiguablava und Sa Tuna. Landeinwärts wartet Peratallada mit seinen mittelalterlichen Gassen auf Gäste und nur eine kurze Fahrt von dort liegt Girona mit ihrer Altstadt, die als Braavos in "Game of Thrones“ eine Hauptrolle spielt. Wer braucht da noch Barcelona?

4) Taghazout, Marokko

Durchschnittliche Temperatur im Oktober: 25℃

Beachlife in Taghazout © s-aznar / Adobe Stock

So berauschend die bunten Städte Marokkos auch sind – es gibt nichts Schöneres, als die sonnige Atmosphäre der Atlantikküste zu genießen. Zum Beispiel in Taghazout, einem einstigen Fischerdorf, das sich still und leise von einem Surfer-Hotspot in einen angesagten Chill-out-Treffpunkt im Boho-Stil verwandelt hat. Lässige Unterkünfte wie das Munga Guesthouse werden durch tolle Locations wie das Café Le Happy Belly ergänzt, das jeden Smoothie- und Avocado-Toast-Wunsch erfüllt.

5.) Samos, Griechenland

Durchschnittliche Oktobertemperatur: 23℃

Das Örtchen Kokkari an der Nordküste von Samos © milangonda / Adobe Stock

Die griechische Insel Samos vor der türkischen Küste ist schon lange auf dem Radar engagierter Strandliebhaber:innen. Doch nicht nur die Strände sind absolut reizvoll, im Landesinneren locken auch hübsche Bergdörfer, und am Kerkis (1.440 Meter) und dem Bergmassiv Ambelos, das die Insel durchzieht, kann man gut wandern, während Vathy der Ort zum faulen Kaffee trinken, Katzen streicheln und Abendessen ist.