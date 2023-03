Karibikinsel Dominica

Segen der Karibik

Was wenige Buchstaben doch ausmachen: In die Dominikanische Republik würde es für uns vier im Oktober nicht unter 4000 Euro gehen, zum nahen – nicht zu verwechselnden – Dominica dagegen sind Flüge oft deutlich günstiger, wenn man sie ab Paris bucht. Was für ein Glücksgriff, diese 750 Quadratkilometer kleine Karibikinsel, besonders in der Nebensaison, im Oktober. Denn dort sehen wir ihn vom dichten Dschungel aus: meinen Traumstrand, Batibou Bay – blau, Palmen, das Meer, kein Mensch weit und breit. Moment! Ein Mann kommt aus einem Holzhüttchen und kassiert fünf Euro von jedem von uns. Wir seien die Ersten heute, sagt er und sieht ehrlich erfreut aus. Gestern sei den ganzen Tag niemand gekommen. Dabei drehte Hollywood auch an dieser Küste "Fluch der Karibik". Doch ohne Stella anzusprechen, eine Frau mit Lockenwicklern in Vieille Case, hätten wir den Drehort nicht gefunden, so versteckt ist er: eine ins Meer ragende Klippe, von der einstigen Kulisse ist nur ein Fundament zu sehen. Ansonsten machen wir keinerlei Zeichen der Zivilisation aus. Das war es, was auch Hollywood gesucht hat. Stella, die mit uns gekommen ist, strahlt, weil sie weiß, dass sie uns zu einem unbezahlbaren Erlebnis verholfen hat. Beim nächsten Besuch wollen wir zum Boiling Lake weit oben in den Bergen, wild sprudelndes Wasser, von Vulkankräften erhitzt und dramatischen Dampfwolken umgeben. Dorthin haben es nicht mal die Film-Piraten geschafft.

Besonderangebot: Beim Stamm der Kalinago einen Homestay- Aufenthalt buchen und in einer Familie des indigenen Volks der Kleinen Antillen übernachten. Ja, auch wenn einige Kalinago in "Fluch der Karibik" einen Kannibalen-Stamm gespielt haben! Homestays können per Mail an kbamanager@cwdom.dm gebucht werden – die Kosten betragen ungefähr 18 bis 23 €/Tag.

Anreise: Statt zum Karibik-Hotspot Dominikanische Republik einfach nach Dominica. Besonders günstig geht das ab Paris: Paris-Orly nach Fort de France auf Martinique, rund 600 €. Return-Ticket: Express-Fähre von Martinique nach Dominica, 119 €. Allrad-Mietwagen von "Courtesy Rent a Car" ab 544 €/Woche.

Schlafen in bester Preislage: "Rainbow Beach Apartments & Rooms", 116 Quadratmeter und zwei Terrassen zum Meer zum kleinen Preis. Calibishie, über booking.com, ab 107 €

Genuss für Kostenverächter: Seafood am Meer gibt es bei "Chez Wen Cuisine" in Scotts Head, chez-wen-cuisine.business.site.

Kosten vor Ort: ca. 85 €/Tag u. Person

RALF BENKÖ, RTL

