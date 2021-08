Die 10 schönsten Hotels für ein romantisches Wochenende zu zweit

10 tolle Tipps für ein romantisches Wochenende

Ein Kuschelwochenende ist kostbar für jede Beziehung - weil man sich mal nicht um das Außen, um die Kinder, um das Putzen oder die Jobprobleme kümmern muss. Sondern nur um sich selbst als Paar. Dem anderen mal wieder richtig in die Augen sehen, Zeit zum Reden haben, sich verwöhnen lassen, an den gedeckten Tisch setzen, nur das tun, was beide gerade schön finden .. hach, ein Kurzurlaub mit ganz viel Zweisamkeit tut einfach nur gut!

Aber wohin soll's gehen? Wir stellen euch 10 unserer ganz persönlichen Lieblingshotels für ein romantisches Wochenende vor: Ein Schloss an der Ostsee für stille Nächte im gemütlichen Wohlfühlzimmer, eine Suite mit eigenem Whirlpool, ein Gutshaus mit Candle Light Dinner beim Sternekoch, ein historisches Gebäude voller Romantik in Deutschlands schönstem Park, ein futuristisches Hochhaus in Rotterdam und ein Liebeshotel in Paris.