von Kiki Baron In der andalusischen Hauptstadt Sevilla brummt das Leben. Und nicht nur wer Architektur liebt (alte und neue), kommt hier voll auf seine Kosten. Kiki Baron hat die schönsten Tipps für einen Kurztrip mitgebracht.

Übernachten

1 Radisson Collection Magdalena Plaza. In den vom spanischen Architekturbüro Borgos Pieper hochwertig gestalteten Zimmern schläft es sich ganz herrlich und ruhig. Außer ein paar grüne Papageien turteln morgens in den Palmen ... Auf der Dachterrasse gibt’s den Super-Sonnenuntergang. Ebenfalls zu empfehlen: in der Brasserie "Basque by Eneko Atxa" ein Vier-Gänge-Menü des Fünf-Sterne-Chefs für 50 bis 60 Euro. Eine Sünde wert ist das mit warmer Trüffelsoße injizierte frische Eidotter. DZ/F ab 162 Euro (Plaza de la Magdalena 1, Tel. 0034/95/512 10 33, radissonhotels.com/collection).

2 Corral del Rey. Ankommen und sich wohlfühlen – was nicht zuletzt am gut gelaunten Gastgeber Anthony Reid liegt. Seine Casa Palacio in einer engen Gasse atmet Historie und bezaubert mit handverlesenem Andalusien-Dekor. Auf der Dachterrasse trifft man auch mal Anthonys coole Freunde beim Aperitivo. Wenn’s das Budget hergibt: die Pool-Suite …! DZ/F ab 330 Euro (Calle Corral del Rey 12, Tel. 0034/95/42 71 16, aluzcollection.com)

3 Lukanda Luxury. Für den Preis kaum zu toppen. Die 64-Quadratmeter-Appartements für zwei Personen liegen nahe der Kathedrale und punkten mit charmant moderner Ausstattung. Also, Frühstück selbst fabrizieren, sich auf der Dachterrasse an den Pool hocken und beim Anblick der Altstadtdächer schwelgen. Ab 200 Euro (Calle Hernando Colón 16, Tel. 0034/6/28 80 23 23, lukanda.es)

Genießen

4 Aromas de San Roman. Wenn der Schinkenmeister die hauchdünnen Scheibchen vom Jamón Ibérico de Bellota absäbelt, läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Ideal zum zweiten Frühstück. Inklusive Kaffee und frisch gepresstem O-Saft für 4,20 Euro (Calle Sol 32, Tel. 0034/7/17 16 71 60, aromas-de-san-roman.negocio.site).

5 Bar Europa. Der Klassiker von 1925 mit Tischen auf der Plaza del Pan lockt nicht zuletzt Locals zum Speisen wie bei Mama. Köstlich die Carrillada (Schweinebäckchen) mit Jerez-Salsa oder schwarze Spaghetti mit gerösteten Tomaten. Die Tellergerichte ab 11 Euro heißen Tapesitas, im Gegensatz zu den preisgekrönten Tapas (Calle Siete Revueltas 35, Tel. 0034/95/421 79 08, bareuropa.info).

6 La Cantina. Die Outdoor Eatery am Mercado Calle Feria, einem der ältesten Märkte in der Stadt, ist ein unprätentiöses Plätzchen für den gegrillten Seafood-Imbiss wie Oktopus oder Sardinen, ab 3 Euro (Plaza de Abasto, Tel. 0034/6/37 78 81 43).

7 conTenedor. Ein bisschen eklektisch, ein bisschen modern, das Ambiente passt zur Slow-Food-Küche aus handverlesenen Bioprodukten. Mit Arroz Pato (Enten-Confit mit knusprigem Reis) oder tagesfrischem Fisch liegt man immer richtig. Platz lassen für Käse und/oder Schokotorte. Drei-Gänge-Menü ab ca. 40 Euro (Calle San Louis 50, 0034/95/491 63 33, restaurantecontenedor.com)

Einkaufen

8 Porta Gayola. Fein genähte Lederwaren in allen möglichen Farben sind Aushängeschild, ob Taschen, Geldbeutel oder Schuhe. Stöbern kann man zudem nach bestickten Clutchs, Modeschmuck und mehr (Alcaiceria de la Loza 26).

9 Rocio Peralta. Die andalusische Antwort auf Ibizas Boho-Dress könnten Flamenco-Kleider sein. Hier stammen sie aus Designerhand und bestechen mit modischen Elementen. Für den großen Auftritt à la Carmen. Olé! (Calle Muñoz Olivé 7, rocioperalta.com)

Erleben

10 Plaza de España. Der atemberaubende Platz, umarmt von einem gloriosen Ensemble im Renaissance-Barock-Stil, wurde für die Iberoamerikanische Ausstellung 1929 angelegt. Er diente häufig als Kulisse, etwa in "Game of Thrones" oder "Star Wars", und ist unter den Schätzen der europäischen Filmkultur gelistet.

Wenn noch Zeit ist ...

Die mitreißende Show vom Ballett Cristina Hoyos im "Museo de Baile Flamenco" hat was Magisches: Sie findet nämlich in einem typisch altandalusischen Innenhof statt und unter sagenhaften Lichteffekten (Ticket 25 Euro, museodelbaileflamenco.com).

Dieser Text stammt aus der BRIGITTE. Holt sie euch als Abo - mit vielen Vorteilen. Hier könnt ihr sie direkt bestellen.