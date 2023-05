Du möchtest im Flugzeug schlafen, so wie anscheinend alle anderen um dich herum? Diese fünf Tipps helfen dir, an Bord eines engen Flugzeugs in den Schlaf zu finden – und erholt anzukommen.

Man rutscht im Sitz hin und her, zappt schon zum dritten Mal durchs Filmangebot und betrachtet mit wachsendem Neid die tiefenentspannten Gesichter der Sitznachbar:innen: Es nervt, wenn man im Flugzeug kein Auge zubekommt, besonders nachts, wenn alle anderen um einen herum vor sich hinschlummern. Weil dann die Zeit nicht vergeht und weil man weiß, dass der erste Urlaubstag definitiv futsch sein wird.

Doch auch für Menschen, die auf Reisen eher nervös und unruhig sind, ist es nicht unmöglich, im Flugzeug ein paar Stunden Schlaf zu bekommen.

5 Tipps für das Geheimnis guter Erholung in 10.000 Metern Höhe

1) Suche deinen Sitzplatz so früh wie möglich aus

Die Wahl des richtigen Sitzplatzes spielt eine wichtige Rolle, wenn du im Flugzeug schlafen willst. Am besten ist natürlich ein Fensterplatz, weil man sich da schön in die Ecke kuscheln kann. Es sei denn, du gehörst zu den Menschen, die häufiger auf die Toilette müssen und sich nicht wohl dabei fühlen, ihre Sitznachbar:innen zu stören. Dann solltest du besser einen Gangplatz buchen. Bekommst du nur noch einen Mittelplatz, hilft dir vor allem Tipp Nummer 3 weiter.

2) Pack dir ein Schlafhygiene-Set

Klar, dunkel und still muss es sein, damit man gut einschlafen kann. Daher sind Ohrstöpsel (oder Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung) und eine Augenmaske an Bord ein Muss. Packe noch ein Fläschchen mit ätherischem Lavendelöl dazu und reibe dir vor dem Einschlafen ein paar Tropfen auf die Schläfen. Das fördert ein Gefühl der Entspannung.

3) Nackenkissen nicht vergessen

Okay, Nackenkissen findet nicht jede:r cool, aber sie machen definitiv einen großen Unterschied für die Schlaffähigkeit an Bord eines Flugzeuges. Am besten vorher ausprobieren, mit welchem du dich wohlfühlst und welches bei dir gut sitzt. Meist hat man ja am Gate noch Zeit und Gelegenheit, sich in einem Shop eines auszusuchen.

4) Das Richtige trinken

Es ist verlockend, an Bord Kaffee und Alkohol zu trinken, um sich die Zeit in der Luft zu vertreiben. Doch wenn du der Versuchung widerstehst, bleibst du hydriert und kannst leichter einschlafen, wenn es an der Zeit ist, das Leselämpchen auszuknipsen. Du kannst auch gern eine eigene Trinkflasche mit Wasser oder Kräutertee an Bord nehmen. So bist du nicht darauf angewiesen, dass ein:e Flugbegleiter:in Notiz von dir nimmt, wenn du Durst bekommst.

5) Mach's dir gemütlich

Auf langen Flügen ist es wichtig, sich bequem zu kleiden – und zwar in Schichten, damit du dich der Bordtemperatur problemlos anpassen kannst. Allgemein gilt: Du kannst es dir hemmungslos gemütlich machen, solange du deine:n Sitznachbar:in nicht belästigst und nicht barfuß bist. Nach dem Start am besten gleich die Schuhe ausziehen und in ein Paar gemütliche Socken und Badeslipper (die aus dem Hotel) schlüpfen. Wenn du dich dann später quasi fürs Bett fertigmachst, indem du dich auf der Bordtoilette frisch machst und die Zähne putzt, kann das ebenfalls den Einschlafprozess fördern. Und jetzt: Fröhliches Schafe zählen, der Urlaub steht bevor!

