von Laura von Troschke Kaum jemand lässt sein Hab und Gut wie Bargeld, Karte oder Handy am Strand, Pool oder See gerne offen herumliegen. Welche smarten Verstecke es gibt, zeigen wir euch! Sodass ihr euer Handtuch entspannt zurücklassen könnt, wenn ihr baden geht.

"Weniger ist mehr", ist die Devise, wenn es darum geht, die Strandtasche zu packen oder den Rucksack für den Ausflug an den See oder an das Meer. Leider sind es oft die Wertsachen, auf die wir nicht verzichten können. Ob das Smartphone, der Autoschlüssel, die Kamera, das Portemonnaie oder auch nur die EC-Karte, ganz ohne, geht es dann eben oft doch nicht.

Aber wie können wir diese wichtigen Wertgegenstände am besten verstecken, wenn wir mit unseren Liebsten zusammen ins Wasser gehen oder einen ausgiebigen Strandspaziergang machen wollen? Denn im Meer immer wieder unruhig zum Handtuch zu schauen, weil man Angst hat, etwas könnte geklaut werden, ist alles andere als stressfreier Urlaub! Wir hätten da ein paar tolle Ideen, die ihr mit Sicherheit noch nicht kennt, damit Baden gelingt, ohne sich verrückt zu machen, dass nach der Abkühlung im Wasser die Wertsachen verschwunden sind. Los geht's!

Smarte Tipps, wo ihr eure Wertsachen verstecken könnt

1. Wer hat die Capri-Sun ausgetrunken?

Ein noch unbekanntes und smartes Versteck ist die leere Capri-Sun. Bereits zu Hause die leere Verpackung auswaschen und den Boden vorsichtig aufschneiden. Dort das Bargeld oder die EC-Karte hineinschieben. Wenn ihr ins Wasser geht, lasst ihr die Capri-Sun mit Strohhalm drin halb unter dem Handtuch liegen, sodass man den aufgeschnittenen Teil nicht sieht. Ziemlich unwahrscheinlich, dass ein Dieb den Müll mitnehmen würde. Oder?

2. Nicht den Sonnenschutz vergessen, Schatz!

Der Trick mit der Sonnencreme ist ähnlich. Allerdings auch nicht besonders neu. Inzwischen gibt es sogar online bereits gefakte Sonnencremetuben, die ihr kaufen und euer Hab und Gut darin verstecken könnt. Andere Verpackungen und Flaschen eignen sich natürlich auch wunderbar als geheimes Depot. In beispielsweise Parfumzerstäuber, leere Zigarettenschachteln oder Rouge- oder Puderdosen lassen sich kleine Wertsachen wie Ringe, Ketten oder Bargeld leicht verstecken.

3. An heißen Tagen müssen wir natürlich auch reichlich trinken …

In Trinkflaschen vermuten Diebe an heißen Tagen wohl eher abkühlende Flüssigkeit anstatt heiße Ware. Es gibt sogar schon Thermosflaschen mit einem extra Geheimfach für Wertgegenstände. Meistens befindet sich das versteckte Fach im Boden mit unsichtbarem Drehverschluss für Bargeld, Schlüssel, Schmuck.

4. Zum Haare zu binden …

… und um Sachen zu verstecken. Ein echt genialer Tipp ist das Scrunchi-Haargummi mit Reißverschluss. Gibt es online bei diversen Anbietern. Und kaum zu glauben, aber es passen tatsächlich Bargeld, Schlüssel und Karten hinein!

5. Ein snacktastisches Versteck

Kennt ihr schon den Trick mit der Brotdose? Am besten nehmt ihr eine wirklich abgeranzte, olle Snackbox. Hinein legt ihr ein Brot, das jedoch nicht beschmiert wird, sondern nur als Versteck dient. Zwischen die Brotscheiben legt ihr eure Geldscheine oder die Kreditkarte. Tadaa! Schon habt ihr ein Versteck, auf das vielleicht nur ein wirklich hungriger Gauner kommen würde.

6. Achtung, Stolperfalle!

Auch online erhältlich ist der Fake-Stein, der sich wirklich wie ein Stein anfühlt und auch so aussieht. Von innen ist er hohl und ist eine optimale Aufbewahrungsbox für Schlüssel.

7. Geniale Strandtasche 2.0

Vielleicht habt ihr sie schon mal bei anderen Badegästen entdeckt: spezielle Rucksäcke, die man zum Beispiel an der Liege befestigen kann. Sie bestehen aus einem Drahtgeflecht aus Edelstahl und lassen sich nur extrem schwer aufschneiden. Zudem sind die speziellen Taschen mit einem Schloss und einem Stahlseil ausgestattet. Gibt es sogar schon mit zusätzlich integriertem Kühler für Lebensmittel inklusive Diebstahlschutzfunktionen. Besonders empfehlenswert für große Wertgegenstände wie Kameras, Drohnen oder andere Technikgeräte.

8. Am Strand gilt: Safety first!

Eine ähnliche Variante ist der sogenannte Strandsafe. Dabei handelt es sich um keine Tasche, sondern eine Aufbewahrungsbox für Schlüssel, Handy, Uhr, Geldbeutel oder Sonnenbrillen. Diese kann auch easy am Strandkorb oder am Liegestuhl befestigt werden.

9. 3-in-1: Wasserfest, modisch und 100 Prozent sicher

Ihr fühlt euch unwohl, den Autoschlüssel am Platz liegen zu lassen oder ihr wollt das Handy mit auf das Stand-up Paddleboard nehmen, um Bilder zu machen? Kein Problem! Mittlerweile gibt es viele unterschiedliche und praktische wasserfeste Taschen, um Wertsachen mit ins Wasser nehmen zu können. Ob Brustbeutel, Gürteltasche oder Handy-Hülle – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

10. Komm, wir bauen eine Sandburg

Ihr badet an einem Sandstrand? Dann eignet es sich, die Geldbörsen oder den Autoschlüssel in einem kleinen Plastikbeutel im Sand zu vergraben. Sandburgen eignen sich ganz wunderbar als Tarnung und so findet ihr euren Wertgegenstand auch zu 100 Prozent wieder. Technische Geräte wie Handys besser nicht im Sand vergraben!

11. Die Lieblingslektüre wird zur Schatzkiste

Der Klassiker ist das Geheimfach im Buch. Den zuletzt gelesenen Roman (der kein zweites Mal gelesen werden muss) von innen aushöhlen und dort die Wertsachen verstecken. Unser Tipp: Sieht mit einem Lesezeichen noch authentischer aus.

12. Bäh, davon lassen alle die Finger weg …

Wenn es eine wirklich smarte Idee gibt, wie man die Wertsachen verstecken kann, dann ist es der Windel-Trick. Einfach genial! Ihr nehmt (selbstverständlich) eine leere Windel und wickelt alles hinein, was euch wichtig ist. Dann klebt ihr sie zusammen, damit es aussieht, als wäre die Windel voll. Am besten packt ihr die Windel dann noch in eine Plastiktüte, so wirkt es realistisch.

13. Dreckige Unterwäsche will auch keiner anfassen, oder?

Kleine Dinge könnt ihr übrigens wunderbar auch in einen ollen Schlüpfer oder eine Boxershorts wickeln oder in die Taschen eines alten Push-up BHs schieben. Allerdings kann es vorkommen, dass Unterwäsche bei gewissen Personen doch noch Interesse erweckt...