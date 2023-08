Der Sommer ist da und will genossen werden. Und wo geht das besser als an einer Beachbar? Richtig, nirgends. Deshalb stellen wir euch hier die nettesten Strandbars der Ostsee vor.

LaLa Surfbar, Zingst

© sandsun / Adobe Stock

Die Beachbar für Surfer:innen: Hier wird nicht nur gechillt, sondern auch gesurft! La La bedeutet auf Hawaii nämlich "kontrolliertes Sliden eines Surfers entlang der Wellenwand“. Doch ob du nun surfst oder nicht: Das nette Team versorgt dich in jedem Fall schon am Morgen mit frischen Brötchen und zeigt seine Barista-Künste an der Espressomaschine. Tagsüber werden Fischbrötchen und andere leckere Snacks kredenzt. Und am Abend finden im Sommer viele Live Konzerte mit regionalen Musikern statt. Dazu werden Drinks und ein leckeres Barbecue serviert. Freier Eintritt!

Beachbar Strandboje, Graal-Müritz

© Haiderose / Adobe Stock

Eine Hütte im Sand, Liegestühle, Chill-out-Musik, eine Erdbeer-Melonen-Bowle und gute Fischbrötchen – was will man mehr? Die kleine Beachbar Strandboje am langen, unverbauten Sandstrand von Graal-Müritz ist der perfekte Ort zum Entspannen – und für einen unaufgeregten Sundowner.

360 Grad Bar, Fehmarn

© www.ostsee-schleswig-holstein.de / Oliver Franke.jpg

Die Liegestühle sind zum Meer ausgerichtet, die Hängematten sorgen für Hang-Loose-Momente und die große Dachterrasse mit dem 360-Grad-Rundumblick bietet beste Ausblicke über die Weite des Meeres. Beim "Music-Monday" gibt es im Sommer ab 19 Uhr groovige Live-Musik!

Beachbar Flunderbar, Hohwacht

Die Flunderbar in Hohwacht © www.ostsee-schleswig-holstein.de/Oliver Franke

Die Flunderbar an der Hohwachter Bucht ist das Herzensprojekt von Lisa und Kian. Die beiden servieren vegetarische Bio-Snacks auf richtigem Geschirr, um Müll zu vermeiden, backen Waffeln zum Kaffee und servieren Cocktails und Aperitifs mit und ohne Alkohol. Im Sommer gibt es Live Musik direkt am Strand, alles mit Blick auf die schöne Seebrücke.

Deck 7, Heiligenhafen

© www.ostsee-schleswig-holstein.de / Oliver Franke.jpg

Auf Deck 7 in Heiligenhafen wird entspannt, wenn die Sonne im Meer versinkt: mit leckeren Shakes, Cocktails und Lounge-Musik. Nach einem Tag am, im oder auf dem Wasser noch ein bisschen den Blick aufs Meer genießen, einen leckeren Longdrink in der Hand – viel mehr geht ja nicht.

HaffDüün Beachlounge, Haffkrug

© kichigin19 / Adobe Stock

Sitzsäcke, Sofas, Strohschirme, Palmen – bei der Haffdüün Beachlounge nördlich von Scharbeutz fühlt man sich fast wie am Mittelmeer, zumindest bei gutem Wetter. Bei Wind geht es auf die geschützte Dünenterrasse, sonst bleibt man besser am Strand. PS: Der Signature Cocktail "The Haff" aus Lütjenburger Doppelkorn, Ginger Beer, Lime Juice und Himbeerpüree schmeckt nicht nur als Sundowner.

"Land in Sicht", Eckernförde

© PR

Wer besondere Biere mag, ist in Eckernförde gut bedient. Denn Biersommelier Rajas Thiele-Stechemesser braut in seinem Brauhaus "Land in Sicht" selbst die Sorten, die im Sommer auch die Kehlen seiner Strandbarbesuchende befeuchten. Tische, Stühle, Sonnenschirme, Liegestühle – sucht euch aus, was zu eurer Stimmung passt!